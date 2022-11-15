https://ria.ru/20221115/ovchinskiy-1831489881.html

Овчинский: "Протон" выпустил полностью отечественные лабораторные датчики

Овчинский: "Протон" выпустил полностью отечественные лабораторные датчики - РИА Новости, 15.11.2022

Овчинский: "Протон" выпустил полностью отечественные лабораторные датчики

Завод "Протон", локализованный на территории ОЭЗ "Технополис Москва", наладил выпуск лабораторного оборудования, заменив в нем импортные датчики на собственную... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T07:18

2022-11-15T07:18

2022-11-15T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

экономика

технологии

москва

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Завод "Протон", локализованный на территории ОЭЗ "Технополис Москва", наладил выпуск лабораторного оборудования, заменив в нем импортные датчики на собственную разработку, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Новая разработка завода "Протон" применяется в конструкции контурографов – специальных измерительных устройств для контроля контура и шероховатости поверхностей."Ранее в них использовались иностранные высокотехнологичные датчики. Теперь эти приборы полностью состоят из российских комплектующих, которые не уступают импортным по характеристикам и не увеличивают конечную цену оборудования" - отметил глава департамента Владислав Овчинский.Он уточнил, что ежегодно предприятие выпускает 70 единиц лабораторного метрологического оборудования четырех видов для научных и образовательных учреждений.Заказы на такое оборудование поступают от порядка 30 российских предприятий. Помимо научных лабораторий, основными заказчиками контурографов являются нефтегазовые и ядерные предприятия, а также различные заводы, производящие, например, трубы для нефтегазового сектора."В настоящее время "Протон" проводит большую работу по импортозамещению в радиоэлектронной отрасли. Сейчас предприятие получает три-четыре заказа на контурографы в год, так как на рынке представлено зарубежное оборудование. Однако, если потребуется обеспечить технологический суверенитет и в этой сфере, завод готов выпускать лабораторное оборудование в гораздо больших объемах", – подчеркнул ведущий конструктор АО "Завод Протон" Владимир Логинов.Как рассказали в ДИПП, выпускаемое на предприятии лабораторное оборудование для научных и образовательных учреждений обладает уникальными техническими и эксплуатационными характеристиками. Так, сканирующие туннельные, атомно-силовые и мультимикроскопы, а также профилометры и контурографы для анализа поверхностных наноструктур и геометрии поверхности твердых тел позволяют проводить измерения как снаружи, так и внутри деталей на большой глубине, без необходимости разрушения деталей с точностью измерения менее 1 микрометра.

https://ria.ru/20221028/moskva-1827402817.html

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владислав овчинский, экономика, технологии, москва