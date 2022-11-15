https://ria.ru/20221115/otoplenie-1831564605.html

Бирюков: работу отопления Москвы скорректировали из-за погодных условий

Бирюков: работу отопления Москвы скорректировали из-за погодных условий - РИА Новости, 15.11.2022

Бирюков: работу отопления Москвы скорректировали из-за погодных условий

Работа системы городского отопления скорректирована в Москве в соответствии с погодой, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:06

2022-11-15T12:06

2022-11-15T12:33

москва

петр бирюков

жкх

отопление

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Работа системы городского отопления скорректирована в Москве в соответствии с погодой, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно прогнозам синоптиков, в столице установились устойчивые минусовые температуры с тенденцией к понижению к концу этой - началу следующей недели. В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях скорректирована и соответствует погодным условиям", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха."Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.

https://realty.ria.ru/20221115/moskva-1830876783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, жкх, отопление, общество