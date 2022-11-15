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Бирюков: работу отопления Москвы скорректировали из-за погодных условий
Бирюков: работу отопления Москвы скорректировали из-за погодных условий - РИА Новости, 15.11.2022
Бирюков: работу отопления Москвы скорректировали из-за погодных условий
Работа системы городского отопления скорректирована в Москве в соответствии с погодой, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:06
2022-11-15T12:06
2022-11-15T12:33
москва
петр бирюков
жкх
отопление
общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Работа системы городского отопления скорректирована в Москве в соответствии с погодой, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно прогнозам синоптиков, в столице установились устойчивые минусовые температуры с тенденцией к понижению к концу этой - началу следующей недели. В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях скорректирована и соответствует погодным условиям", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха."Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.
https://realty.ria.ru/20221115/moskva-1830876783.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, жкх, отопление, общество
Москва, Петр Бирюков, ЖКХ, Отопление, Общество, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Работа системы городского отопления скорректирована в Москве в соответствии с погодой, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозам синоптиков, в столице установились устойчивые минусовые температуры с тенденцией к понижению к концу этой - началу следующей недели. В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях скорректирована и соответствует погодным условиям", - сообщил Бирюков
.
Заместитель мэра пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.
"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.