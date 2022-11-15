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ВСУ обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 15.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/obstrel-1831699802.html
ВСУ обстреляли Донецк и Еленовку
ВСУ обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 15.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские войска выпустили по Донецку и Еленовке 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:57
2022-11-15T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Еленовке 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.53 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.59 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 16.00 по Еленовке - восемь снарядов калибром 152 миллиметра, а в 16.32 по Куйбышевскому району Донецка - три снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 16.37 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221115/vzryvy-1831698810.html
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831697285.html
донецк
куйбышевский район
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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
16:57 15.11.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк и Еленовку

СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Еленовке 22 снаряда

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС в Донецке
Женщина возле машины МЧС в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Женщина возле машины МЧС в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Еленовке 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.53 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 15.59 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 16.00 по Еленовке - восемь снарядов калибром 152 миллиметра, а в 16.32 по Куйбышевскому району Донецка - три снаряда калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 16.37 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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