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ВСУ обстреляли Донецк и Еленовку
ВСУ обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 15.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские войска выпустили по Донецку и Еленовке 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:57
2022-11-15T16:57
2022-11-15T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Еленовке 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.53 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.59 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 16.00 по Еленовке - восемь снарядов калибром 152 миллиметра, а в 16.32 по Куйбышевскому району Донецка - три снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 16.37 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221115/vzryvy-1831698810.html
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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк и Еленовку
СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Еленовке 22 снаряда