https://ria.ru/20221115/nepredvzyatost-1831591097.html

Лавров призвал Гутерреша придерживаться непредвзятой линии по Украине

Лавров призвал Гутерреша придерживаться непредвзятой линии по Украине - РИА Новости, 15.11.2022

Лавров призвал Гутерреша придерживаться непредвзятой линии по Украине

ООН должна придерживаться сбалансированной и непредвзятой линии в вопросе урегулирования конфликта на Украине, заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:04

2022-11-15T13:04

2022-11-15T16:09

сергей лавров

политика

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

антониу гутерреш

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. ООН должна придерживаться сбалансированной и непредвзятой линии в вопросе урегулирования конфликта на Украине, заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства."Сергей Лавров указал на необходимость четкого следования Секретариатом ООН сбалансированной и непредвзятой линии в русле статьи 100 Устава ООН, касающейся неприемлемости получения указаний от какого-либо государства, в отношении острых глобальных проблем, прежде всего в контексте ситуации на Украине и вокруг нее", - говорится в сообщении МИД РФ.В министерстве отметили, что непредвзятая и сбалансированная линия "является подспорьем для достижения долгосрочного урегулирования конфликтных ситуаций и обеспечения международного мира и безопасности".В свою очередь, в пресс-службе ООН сообщили, что в ходе длительной встречи генсек ООН и глава МИД РФ смогли обсудить все аспекты "зерновой сделки"."Было очень честное и отрытое обсуждение", - говорится в сообщении ООН.

https://ria.ru/20221115/oon-1831528008.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, политика, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), антониу гутерреш