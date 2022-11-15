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Лавров призвал Гутерреша придерживаться непредвзятой линии по Украине - РИА Новости, 15.11.2022
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Лавров призвал Гутерреша придерживаться непредвзятой линии по Украине
Лавров призвал Гутерреша придерживаться непредвзятой линии по Украине - РИА Новости, 15.11.2022
Лавров призвал Гутерреша придерживаться непредвзятой линии по Украине
ООН должна придерживаться сбалансированной и непредвзятой линии в вопросе урегулирования конфликта на Украине, заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:04
2022-11-15T16:09
сергей лавров
политика
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
антониу гутерреш
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. ООН должна придерживаться сбалансированной и непредвзятой линии в вопросе урегулирования конфликта на Украине, заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства."Сергей Лавров указал на необходимость четкого следования Секретариатом ООН сбалансированной и непредвзятой линии в русле статьи 100 Устава ООН, касающейся неприемлемости получения указаний от какого-либо государства, в отношении острых глобальных проблем, прежде всего в контексте ситуации на Украине и вокруг нее", - говорится в сообщении МИД РФ.В министерстве отметили, что непредвзятая и сбалансированная линия "является подспорьем для достижения долгосрочного урегулирования конфликтных ситуаций и обеспечения международного мира и безопасности".В свою очередь, в пресс-службе ООН сообщили, что в ходе длительной встречи генсек ООН и глава МИД РФ смогли обсудить все аспекты "зерновой сделки"."Было очень честное и отрытое обсуждение", - говорится в сообщении ООН.
https://ria.ru/20221115/oon-1831528008.html
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сергей лавров, политика, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), антониу гутерреш
Сергей Лавров, Политика, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Антониу Гутерреш
13:04 15.11.2022 (обновлено: 16:09 15.11.2022)
 
Лавров призвал Гутерреша придерживаться непредвзятой линии по Украине

Лавров: ООН должна придерживаться непредвзятой линии в вопросе урегулирования на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита G20 на Бали
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита G20 на Бали
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. ООН должна придерживаться сбалансированной и непредвзятой линии в вопросе урегулирования конфликта на Украине, заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Сергей Лавров указал на необходимость четкого следования Секретариатом ООН сбалансированной и непредвзятой линии в русле статьи 100 Устава ООН, касающейся неприемлемости получения указаний от какого-либо государства, в отношении острых глобальных проблем, прежде всего в контексте ситуации на Украине и вокруг нее", - говорится в сообщении МИД РФ.
В министерстве отметили, что непредвзятая и сбалансированная линия "является подспорьем для достижения долгосрочного урегулирования конфликтных ситуаций и обеспечения международного мира и безопасности".
В свою очередь, в пресс-службе ООН сообщили, что в ходе длительной встречи генсек ООН и глава МИД РФ смогли обсудить все аспекты "зерновой сделки".
"Было очень честное и отрытое обсуждение", - говорится в сообщении ООН.
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Сергей ЛавровПолитикаООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Антониу Гутерреш
 
 
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