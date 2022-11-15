https://ria.ru/20221115/nepredvzyatost-1831591097.html
Лавров призвал Гутерреша придерживаться непредвзятой линии по Украине
Лавров призвал Гутерреша придерживаться непредвзятой линии по Украине - РИА Новости, 15.11.2022
Лавров призвал Гутерреша придерживаться непредвзятой линии по Украине
ООН должна придерживаться сбалансированной и непредвзятой линии в вопросе урегулирования конфликта на Украине, заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:04
2022-11-15T13:04
2022-11-15T16:09
сергей лавров
политика
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
антониу гутерреш
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. ООН должна придерживаться сбалансированной и непредвзятой линии в вопросе урегулирования конфликта на Украине, заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства."Сергей Лавров указал на необходимость четкого следования Секретариатом ООН сбалансированной и непредвзятой линии в русле статьи 100 Устава ООН, касающейся неприемлемости получения указаний от какого-либо государства, в отношении острых глобальных проблем, прежде всего в контексте ситуации на Украине и вокруг нее", - говорится в сообщении МИД РФ.В министерстве отметили, что непредвзятая и сбалансированная линия "является подспорьем для достижения долгосрочного урегулирования конфликтных ситуаций и обеспечения международного мира и безопасности".В свою очередь, в пресс-службе ООН сообщили, что в ходе длительной встречи генсек ООН и глава МИД РФ смогли обсудить все аспекты "зерновой сделки"."Было очень честное и отрытое обсуждение", - говорится в сообщении ООН.
https://ria.ru/20221115/oon-1831528008.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, политика, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), антониу гутерреш
Сергей Лавров, Политика, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Антониу Гутерреш
13:04 15.11.2022 (обновлено: 16:09 15.11.2022)
Лавров призвал Гутерреша придерживаться непредвзятой линии по Украине
Лавров: ООН должна придерживаться непредвзятой линии в вопросе урегулирования на Украине
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
ООН должна придерживаться сбалансированной и непредвзятой линии в вопросе урегулирования конфликта на Украине, заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщается на сайте
российского внешнеполитического ведомства.
"Сергей Лавров указал на необходимость четкого следования Секретариатом ООН сбалансированной и непредвзятой линии в русле статьи 100 Устава ООН, касающейся неприемлемости получения указаний от какого-либо государства, в отношении острых глобальных проблем, прежде всего в контексте ситуации на Украине и вокруг нее", - говорится в сообщении МИД РФ.
В министерстве отметили, что непредвзятая и сбалансированная линия "является подспорьем для достижения долгосрочного урегулирования конфликтных ситуаций и обеспечения международного мира и безопасности".
В свою очередь, в пресс-службе ООН сообщили, что в ходе длительной встречи генсек ООН и глава МИД РФ смогли обсудить все аспекты "зерновой сделки".
"Было очень честное и отрытое обсуждение", - говорится в сообщении ООН.