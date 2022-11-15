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Наемники уже не скрывают участие в конфликте на Украине, заявили в ЛНР - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/naemniki-1831619717.html
Наемники уже не скрывают участие в конфликте на Украине, заявили в ЛНР
Наемники уже не скрывают участие в конфликте на Украине, заявили в ЛНР - РИА Новости, 15.11.2022
Наемники уже не скрывают участие в конфликте на Украине, заявили в ЛНР
Иностранные наемники уже не скрывают свое участие в конфликте на стороне Украины, записывая видеоролики и делая селфи на фоне табличек с указанием населенных... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:09
2022-11-15T14:09
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
украина
россия
луганская народная республика
нато
народная милиция лнр
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Иностранные наемники уже не скрывают свое участие в конфликте на стороне Украины, записывая видеоролики и делая селфи на фоне табличек с указанием населенных пунктов, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко."Против нас стоит не только регулярная украинская армия, но и иностранные наемники, которые в принципе уже не скрываются. Они сейчас массово записывают видеоролики, делают селфи напротив разрушенных домостроений, вывесок населенных пунктов", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Марочко отметил, что воевать приходится, по сути, с блоком НАТО. "Сейчас Запад фарширует буквально Украину оружием, денежными средствами для того, чтобы конфликт продолжался, подбрасывает в топку дрова. И конфликт действительно разгорается на некоторых участках", - сказал он.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 государств приехали на Украину, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее на Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221115/diversanty-1831617943.html
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в мире, андрей марочко, украина, россия, луганская народная республика, нато, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, НАТО, Народная милиция ЛНР
14:09 15.11.2022
 
Наемники уже не скрывают участие в конфликте на Украине, заявили в ЛНР

Офицер Марочко: иностранные наемники уже не скрывают свое участие в конфликте на Украине

© AP Photo / Bernat ArmangueИностранный наемник из батальона "Волкодав" в Харьковской области
Иностранный наемник из батальона Волкодав в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Иностранный наемник из батальона "Волкодав" в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Иностранные наемники уже не скрывают свое участие в конфликте на стороне Украины, записывая видеоролики и делая селфи на фоне табличек с указанием населенных пунктов, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко.
"Против нас стоит не только регулярная украинская армия, но и иностранные наемники, которые в принципе уже не скрываются. Они сейчас массово записывают видеоролики, делают селфи напротив разрушенных домостроений, вывесок населенных пунктов", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Марочко отметил, что воевать приходится, по сути, с блоком НАТО. "Сейчас Запад фарширует буквально Украину оружием, денежными средствами для того, чтобы конфликт продолжался, подбрасывает в топку дрова. И конфликт действительно разгорается на некоторых участках", - сказал он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 государств приехали на Украину, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее на Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Бойцы артиллерийского расчета ЧВК Вагнер во время стрельбы из гаубицы Д30 калибра 122 мм по позициям ВСУ в районе Бахмута Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаНАТОНародная милиция ЛНР
 
 
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