https://ria.ru/20221115/most-1831757588.html

В Перми грузовик с поднятым кузовом снес железнодорожный мост

В Перми грузовик с поднятым кузовом снес железнодорожный мост - РИА Новости, 15.11.2022

В Перми грузовик с поднятым кузовом снес железнодорожный мост

Грузовик с поднятым кузовом снес железнодорожный мост на окраине Перми, движение поездов на этом участке приостановлено, проводятся ремонтные работы, сообщает... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T19:36

2022-11-15T19:36

2022-11-15T19:36

происшествия

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авто

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пермский край

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ПЕРМЬ, 15 ноя - РИА Новости. Грузовик с поднятым кузовом снес железнодорожный мост на окраине Перми, движение поездов на этом участке приостановлено, проводятся ремонтные работы, сообщает Уральская транспортная прокуратура.По данным ведомства, в 16.10 (14.10 мск) грузовой автомобиль с поднятым кузовом врезался в железнодорожный путепровод (перегон Левшино-Голованово), расположенный на окраине Перми. За рулем машины находился 49-летний мужчина."В результате происшествия произошло нарушение целостности пролетного строения путепровода со смещением рельсо-шпальной решетки. Движение поездов на перегоне приостановлено", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас на месте ЧП проводятся восстановительные работы с помощью специального поезда, также на перегон выехала следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20221112/dtp-1831000250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, пермь, авто, дтп, россия, пермский край