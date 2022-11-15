В Перми грузовик с поднятым кузовом снес железнодорожный мост
Грузовик с поднятым кузовом снес железнодорожный мост на окраине Перми
© Фото : Уральская транспортная прокуратураНа месте происшествия в Перми, в котором грузовой автомобиль совершил столкновение с пролетом железнодорожного путепровода
На месте происшествия в Перми, в котором грузовой автомобиль совершил столкновение с пролетом железнодорожного путепровода
ПЕРМЬ, 15 ноя - РИА Новости. Грузовик с поднятым кузовом снес железнодорожный мост на окраине Перми, движение поездов на этом участке приостановлено, проводятся ремонтные работы, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, в 16.10 (14.10 мск) грузовой автомобиль с поднятым кузовом врезался в железнодорожный путепровод (перегон Левшино-Голованово), расположенный на окраине Перми. За рулем машины находился 49-летний мужчина.
© Фото : Уральская транспортная прокуратураНа месте происшествия в Перми, в котором грузовой автомобиль совершил столкновение с пролетом железнодорожного путепровода
На месте происшествия в Перми, в котором грузовой автомобиль совершил столкновение с пролетом железнодорожного путепровода
"В результате происшествия произошло нарушение целостности пролетного строения путепровода со смещением рельсо-шпальной решетки. Движение поездов на перегоне приостановлено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас на месте ЧП проводятся восстановительные работы с помощью специального поезда, также на перегон выехала следственно-оперативная группа.
12 ноября, 08:39В Приамурье из-за ДТП была заблокирована федеральная трасса