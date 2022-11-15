https://ria.ru/20221115/moldaviya-1831734939.html

В Молдавии некоторые районы остались без электроэнергии

В Молдавии некоторые районы остались без электроэнергии - РИА Новости, 15.11.2022

В Молдавии некоторые районы остались без электроэнергии

Многие населенные пункты Молдавии остались без электроэнергии, перебои наблюдаются в столице Кишиневе и другие крупных городах, по предварительным данным,... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:24

2022-11-15T18:24

2022-11-15T18:26

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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Многие населенные пункты Молдавии остались без электроэнергии, перебои наблюдаются в столице Кишиневе и другие крупных городах, по предварительным данным, республика перестала получать электроэнергию из Румынии.Во вторник примерно в 18 часов мск часть населённых пунктов Молдавии осталась без электроэнергии. В соцсетях на отключение света жалуются как на севере страны - в районах Дроки, Бричаны, Единцы и Бельцы, так и на юге - в Комрате, Кантемире, Кагуле. В Кишиневе произошли кратковременные отключения в нескольких районах.Согласно информации, опубликованной на сайте предприятия "Молэлектрика", Молдавия перестала получать электроэнергию из Румынии. Отключена экспортная высоковольтная линия Вулканешты-Исакча.

https://ria.ru/20221115/mongoliya-1831729195.html

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в мире, жкх, молдавия, румыния, кишинев