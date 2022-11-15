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В Молдавии некоторые районы остались без электроэнергии - РИА Новости, 15.11.2022
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В Молдавии некоторые районы остались без электроэнергии
В Молдавии некоторые районы остались без электроэнергии - РИА Новости, 15.11.2022
В Молдавии некоторые районы остались без электроэнергии
Многие населенные пункты Молдавии остались без электроэнергии, перебои наблюдаются в столице Кишиневе и другие крупных городах, по предварительным данным,... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:24
2022-11-15T18:26
в мире
жкх
молдавия
румыния
кишинев
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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Многие населенные пункты Молдавии остались без электроэнергии, перебои наблюдаются в столице Кишиневе и другие крупных городах, по предварительным данным, республика перестала получать электроэнергию из Румынии.Во вторник примерно в 18 часов мск часть населённых пунктов Молдавии осталась без электроэнергии. В соцсетях на отключение света жалуются как на севере страны - в районах Дроки, Бричаны, Единцы и Бельцы, так и на юге - в Комрате, Кантемире, Кагуле. В Кишиневе произошли кратковременные отключения в нескольких районах.Согласно информации, опубликованной на сайте предприятия "Молэлектрика", Молдавия перестала получать электроэнергию из Румынии. Отключена экспортная высоковольтная линия Вулканешты-Исакча.
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в мире, жкх, молдавия, румыния, кишинев
В мире, ЖКХ, Молдавия, Румыния, Кишинев
18:24 15.11.2022 (обновлено: 18:26 15.11.2022)
 
В Молдавии некоторые районы остались без электроэнергии

Часть районов Молдавии осталась без электроэнергии, которая экспортировалась из Румынии

CC0 / ehendel / Лампочка
Лампочка - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
CC0 / ehendel /
Лампочка. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Многие населенные пункты Молдавии остались без электроэнергии, перебои наблюдаются в столице Кишиневе и другие крупных городах, по предварительным данным, республика перестала получать электроэнергию из Румынии.
Во вторник примерно в 18 часов мск часть населённых пунктов Молдавии осталась без электроэнергии. В соцсетях на отключение света жалуются как на севере страны - в районах Дроки, Бричаны, Единцы и Бельцы, так и на юге - в Комрате, Кантемире, Кагуле. В Кишиневе произошли кратковременные отключения в нескольких районах.
Согласно информации, опубликованной на сайте предприятия "Молэлектрика", Молдавия перестала получать электроэнергию из Румынии. Отключена экспортная высоковольтная линия Вулканешты-Исакча.
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