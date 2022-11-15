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Евросоюз включил Молдавию в список стран, которым выделит доппомощь - РИА Новости, 15.11.2022
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Евросоюз включил Молдавию в список стран, которым выделит доппомощь
Евросоюз включил Молдавию в список стран, которым выделит доппомощь - РИА Новости, 15.11.2022
Евросоюз включил Молдавию в список стран, которым выделит доппомощь
Евросоюз включил Молдавию в список стран, которым увеличит ассигнования в следующем году, заявил во вторник депутат Европарламента Зигфрид Мурешан. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:22
2022-11-15T16:22
в мире
майя санду
молдавия
европарламент
евросоюз
европа
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КИШИНЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Евросоюз включил Молдавию в список стран, которым увеличит ассигнования в следующем году, заявил во вторник депутат Европарламента Зигфрид Мурешан.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВт/ч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии. С августа компания "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа."Соглашение о бюджете ЕС на 2023 год включает увеличение ассигнований на 210 миллионов евро для поддержки стран Восточного соседства, включая Молдавию и Украину. Нам необходимо усилить поддержку Молдавии, чтобы помочь ей преодолеть кризис, с которым она столкнулась, и подготовиться к вступлению в Европейский союз", - написал Мурешан в соцсетях.Европарламентарий отметил, что выделенные деньги могут быть использованы для инвестиций в модернизацию школ, больниц, а также для управления энергетическим кризисом и "исполнения реформ, необходимых для европейской интеграции".Мурешан считает, что президент Молдавии Майя Санду за два года у власти укрепила отношения с европейскими и международными партнерами и содействовала проведению в стране важных реформ, в том числе и в сфере юстиции. "Европейский парламент и дальше будет поддерживать руководство Молдавии, президента Санду в процессе модернизации страны и интеграции в Европейский союз", - отметил Мурешан.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.В Молдавии с мая проходят антиправительственные митинги. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221115/sandu-1831581960.html
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в мире, майя санду, молдавия, европарламент, евросоюз, европа
В мире, Майя Санду, Молдавия, Европарламент, Евросоюз, Европа
16:22 15.11.2022
 
Евросоюз включил Молдавию в список стран, которым выделит доппомощь

Депутат Мурешан: ЕС включил Молдавию в список стран, которым выделит доппомощь в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Евросоюз включил Молдавию в список стран, которым увеличит ассигнования в следующем году, заявил во вторник депутат Европарламента Зигфрид Мурешан.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВт/ч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии. С августа компания "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.
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Европарламентарий отметил, что выделенные деньги могут быть использованы для инвестиций в модернизацию школ, больниц, а также для управления энергетическим кризисом и "исполнения реформ, необходимых для европейской интеграции".
Мурешан считает, что президент Молдавии Майя Санду за два года у власти укрепила отношения с европейскими и международными партнерами и содействовала проведению в стране важных реформ, в том числе и в сфере юстиции. "Европейский парламент и дальше будет поддерживать руководство Молдавии, президента Санду в процессе модернизации страны и интеграции в Европейский союз", - отметил Мурешан.
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В Молдавии с мая проходят антиправительственные митинги. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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