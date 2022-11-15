Рейтинг@Mail.ru
В Мурманске модернизируют инженерные системы в школах и садах - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
https://ria.ru/20221115/modernizatsiya-1831706661.html
В Мурманске модернизируют инженерные системы в школах и садах
В Мурманске модернизируют инженерные системы в школах и садах - РИА Новости, 15.11.2022
В Мурманске модернизируют инженерные системы в школах и садах
Новое оборудование установлено в 17 зданиях образовательных учреждений Мурманска в рамках реализации программы по реконструкции инженерных систем, запущенной в... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:15
2022-11-15T17:15
мурманская область
мурманская область
мурманск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755575148_0:28:3196:1825_1920x0_80_0_0_b4370517feb32e5886f6d3eef8c8802e.jpg
МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Новое оборудование установлено в 17 зданиях образовательных учреждений Мурманска в рамках реализации программы по реконструкции инженерных систем, запущенной в 2017 году, что особенно актуально в условиях Севера, сообщили в мэрии города.Во вторник глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин и глава муниципального образования Игорь Морарь оценили результаты комплексной реконструкции инженерных систем в детском саду №138. Здесь в рамках комплексного ремонта полностью заменены системы водоотведения, тепло- и водоснабжения."Главное – в здании оборудован современный автоматизированный тепловой пункт, благодаря которому стало возможным автоматически поддерживать оптимальную температуру в группах для того, чтобы маленьким мурманчанам было еще комфортнее", - отметил Морарь.Сообщается, что ремонт проведен в помещениях пищеблока и прачечной, где установлена система вентиляции, а также в туалетных и умывальных комнатах, буфетных. Здесь полностью заменена кафельная плитка на стенах и полах. Завершена установка автоматической пожарной сигнализации, домофонов и электромонтажные работы в помещениях детского сада. Кроме того, выполнен текущий ремонт кровли в корпусе с пищеблоком и музыкальным залом."Уже через неделю 280 юных мурманчан вернутся в свой уютный и красивый детский сад. Работа по замене инженерных систем в детских садах будет продолжена. Системы автоматического регулирования теплоснабжения уже установлены во всех отдельно стоящих зданиях образовательных учреждений", - рассказал Сердечкин."Всего с 2017 года в рамках реализации программы по реконструкции инженерных систем новое оборудование установлено в 17 зданиях образовательных учреждений", - сообщили в мэрии. В частности, в 17 зданиях заменены системы теплоснабжения, в 16 учреждениях модернизированы системы водоснабжения и водоотведения.
https://ria.ru/20221107/vuzy-1829801404.html
мурманская область
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755575148_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_716a6a8c4e1b4e9548569934d0e35260.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманская область, мурманск
Мурманская область, Мурманская область, Мурманск
17:15 15.11.2022
 

В Мурманске модернизируют инженерные системы в школах и садах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мурманск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Новое оборудование установлено в 17 зданиях образовательных учреждений Мурманска в рамках реализации программы по реконструкции инженерных систем, запущенной в 2017 году, что особенно актуально в условиях Севера, сообщили в мэрии города.
Во вторник глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин и глава муниципального образования Игорь Морарь оценили результаты комплексной реконструкции инженерных систем в детском саду №138. Здесь в рамках комплексного ремонта полностью заменены системы водоотведения, тепло- и водоснабжения.
"Главное – в здании оборудован современный автоматизированный тепловой пункт, благодаря которому стало возможным автоматически поддерживать оптимальную температуру в группах для того, чтобы маленьким мурманчанам было еще комфортнее", - отметил Морарь.
Сообщается, что ремонт проведен в помещениях пищеблока и прачечной, где установлена система вентиляции, а также в туалетных и умывальных комнатах, буфетных. Здесь полностью заменена кафельная плитка на стенах и полах. Завершена установка автоматической пожарной сигнализации, домофонов и электромонтажные работы в помещениях детского сада. Кроме того, выполнен текущий ремонт кровли в корпусе с пищеблоком и музыкальным залом.
Вид на Мурманск с сопки Зеленый мыс - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 20:20Мурманская область
Два ведущих вуза Мурманской области объединят в один университет
"Уже через неделю 280 юных мурманчан вернутся в свой уютный и красивый детский сад. Работа по замене инженерных систем в детских садах будет продолжена. Системы автоматического регулирования теплоснабжения уже установлены во всех отдельно стоящих зданиях образовательных учреждений", - рассказал Сердечкин.
"Всего с 2017 года в рамках реализации программы по реконструкции инженерных систем новое оборудование установлено в 17 зданиях образовательных учреждений", - сообщили в мэрии. В частности, в 17 зданиях заменены системы теплоснабжения, в 16 учреждениях модернизированы системы водоснабжения и водоотведения.
 
Мурманская областьМурманская областьМурманск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала