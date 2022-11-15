https://ria.ru/20221115/modernizatsiya-1831706661.html

В Мурманске модернизируют инженерные системы в школах и садах

В Мурманске модернизируют инженерные системы в школах и садах - РИА Новости, 15.11.2022

В Мурманске модернизируют инженерные системы в школах и садах

Новое оборудование установлено в 17 зданиях образовательных учреждений Мурманска в рамках реализации программы по реконструкции инженерных систем, запущенной в... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:15

2022-11-15T17:15

2022-11-15T17:15

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МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Новое оборудование установлено в 17 зданиях образовательных учреждений Мурманска в рамках реализации программы по реконструкции инженерных систем, запущенной в 2017 году, что особенно актуально в условиях Севера, сообщили в мэрии города.Во вторник глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин и глава муниципального образования Игорь Морарь оценили результаты комплексной реконструкции инженерных систем в детском саду №138. Здесь в рамках комплексного ремонта полностью заменены системы водоотведения, тепло- и водоснабжения."Главное – в здании оборудован современный автоматизированный тепловой пункт, благодаря которому стало возможным автоматически поддерживать оптимальную температуру в группах для того, чтобы маленьким мурманчанам было еще комфортнее", - отметил Морарь.Сообщается, что ремонт проведен в помещениях пищеблока и прачечной, где установлена система вентиляции, а также в туалетных и умывальных комнатах, буфетных. Здесь полностью заменена кафельная плитка на стенах и полах. Завершена установка автоматической пожарной сигнализации, домофонов и электромонтажные работы в помещениях детского сада. Кроме того, выполнен текущий ремонт кровли в корпусе с пищеблоком и музыкальным залом."Уже через неделю 280 юных мурманчан вернутся в свой уютный и красивый детский сад. Работа по замене инженерных систем в детских садах будет продолжена. Системы автоматического регулирования теплоснабжения уже установлены во всех отдельно стоящих зданиях образовательных учреждений", - рассказал Сердечкин."Всего с 2017 года в рамках реализации программы по реконструкции инженерных систем новое оборудование установлено в 17 зданиях образовательных учреждений", - сообщили в мэрии. В частности, в 17 зданиях заменены системы теплоснабжения, в 16 учреждениях модернизированы системы водоснабжения и водоотведения.

https://ria.ru/20221107/vuzy-1829801404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мурманская область, мурманск