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Медведь из ЛНР освоился в Центре воспроизводства Московского зоопарка - РИА Новости, 15.11.2022
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Медведь из ЛНР освоился в Центре воспроизводства Московского зоопарка
Медведь из ЛНР освоился в Центре воспроизводства Московского зоопарка - РИА Новости, 15.11.2022
Медведь из ЛНР освоился в Центре воспроизводства Московского зоопарка
Медведь Гром, привезенный из ЛНР, освоился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:33
2022-11-15T16:34
общество
донбасс
украина
россия
общероссийский народный фронт
московский зоопарк
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Медведь Гром, привезенный из ЛНР, освоился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада.Ранее Московский зоопарк в рамках акции помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МЫВМЕСТЕ эвакуировал медведя из города Кременная, который находится в непосредственной близости от зоны боевых действий. Бурый медведь по кличке Гром около 10 лет жил на территории пивного завода, где его опекали местные сотрудники. Последние месяцы животное находилось в стрессе - его пугали звуки взрывов. В связи с этим было решено перевезти медведя подальше - в подмосковный Центр воспроизводства редких видов животных, где для его содержания созданы все условия."Зоологи отмечают хорошее состояние Грома и его отменный аппетит. В своем вольере медведь чувствует себя хозяином, ему регулярно стелют хвойный лапник, на который раскладывают мясо и рыбу. Косолапый прилично поправился: по прибытии в Центр он весил приблизительно 250 килограммов, а сегодня - уже около 280 килограммов", - говорится в сообщении.Также в сообщении отметили, что все это время хищник находился под наблюдением ветеринарных врачей.Акция помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МЫВМЕСТЕ организована Московским зоопарком и Союзом зоопарков и аквариумов России совместно с волонтерским движением #МЫВМЕСТЕ, Общероссийским народным фронтом и Всероссийским студенческим корпусом спасателей при поддержке Общественной палаты РФ.
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общество, донбасс, украина, россия, общероссийский народный фронт, московский зоопарк
Общество, Донбасс, Украина, Россия, Общероссийский народный фронт, Московский зоопарк
16:33 15.11.2022 (обновлено: 16:34 15.11.2022)
 
Медведь из ЛНР освоился в Центре воспроизводства Московского зоопарка

Медведь Гром, привезенный из ЛНР, освоился в Центре воспроизводства Московского зоопарка

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бурый медведь . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Медведь Гром, привезенный из ЛНР, освоился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада.
Ранее Московский зоопарк в рамках акции помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МЫВМЕСТЕ эвакуировал медведя из города Кременная, который находится в непосредственной близости от зоны боевых действий. Бурый медведь по кличке Гром около 10 лет жил на территории пивного завода, где его опекали местные сотрудники. Последние месяцы животное находилось в стрессе - его пугали звуки взрывов. В связи с этим было решено перевезти медведя подальше - в подмосковный Центр воспроизводства редких видов животных, где для его содержания созданы все условия.
Раненая собака умирает в одном из дворов поселка Черевковка под Славянском после массированного артиллерийского обстрела. 2014 год - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 11:00Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Война и звери. Тысячи животных стали мучениками донбасской войны В этой восьмилетней войне есть трагедия людская, а есть звериная. Боль, ранения, скитания, сиротство, смерти животных на войне — точное отражение глобальной беды. Ее гипербола. Это история о животных Донбасса, которые стали заложниками и самыми незащищенными жертвами, и о настоящих людях, которые пытались спасти собак, лошадей, птиц и котов.
"Зоологи отмечают хорошее состояние Грома и его отменный аппетит. В своем вольере медведь чувствует себя хозяином, ему регулярно стелют хвойный лапник, на который раскладывают мясо и рыбу. Косолапый прилично поправился: по прибытии в Центр он весил приблизительно 250 килограммов, а сегодня - уже около 280 килограммов", - говорится в сообщении.
Также в сообщении отметили, что все это время хищник находился под наблюдением ветеринарных врачей.
Акция помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МЫВМЕСТЕ организована Московским зоопарком и Союзом зоопарков и аквариумов России совместно с волонтерским движением #МЫВМЕСТЕ, Общероссийским народным фронтом и Всероссийским студенческим корпусом спасателей при поддержке Общественной палаты РФ.
"Кошкин дом": как в Донецке спасают животных
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Частный приют "Кошкин дом" существует в Донецке 1999 года, а в последнее время специализируется на вывозе животных из зоны боевых действий.

Подопечный приюта Кошкин дом в Донецке
1 из 8

Частный приют "Кошкин дом" существует в Донецке 1999 года, а в последнее время специализируется на вывозе животных из зоны боевых действий.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Хозяйка приюта — ветеринар по образованию Евгения Михайлова — за несколько лет пристроила более тысячи животных.

Руководитель приюта Кошкин дом Евгения Михайлова с подопечными приюта в Донецке
2 из 8

Хозяйка приюта — ветеринар по образованию Евгения Михайлова — за несколько лет пристроила более тысячи животных.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

"Все спасенные кошки очень ласковые и благодарные, ведь они такого натерпелись", — говорит Евгения Михайлова.

Подопечный приюта Кошкин дом в Донецке
3 из 8

"Все спасенные кошки очень ласковые и благодарные, ведь они такого натерпелись", — говорит Евгения Михайлова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Больным кошкам на месте оказывают первую помощь, а затем отправляют к профильным специалистам в Ростов-на-Дону.

Подопечные приюта Кошкин дом в Донецке
4 из 8

Больным кошкам на месте оказывают первую помощь, а затем отправляют к профильным специалистам в Ростов-на-Дону.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Волонтеры разбирают корм в приюте "Кошкин дом" в Донецке.

Волонтеры разбирают корм в приюте Кошкин дом в Донецке
5 из 8

Волонтеры разбирают корм в приюте "Кошкин дом" в Донецке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Потом животным ищут новый дом, размещая фотографии в соцсетях. Откликаются неравнодушные люди со всей России.

Подопечные приюта Кошкин дом в Донецке
6 из 8

Потом животным ищут новый дом, размещая фотографии в соцсетях. Откликаются неравнодушные люди со всей России.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Бывали случаи, когда кошки возвращались к прежним владельцам.

Руководитель приюта Кошкин дом Евгения Михайлова вкалывает в холку лекарство одному из подопечных приюта в Донецке
7 из 8

Бывали случаи, когда кошки возвращались к прежним владельцам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Далеко не все бросают животных намеренно. Дело в том, что при обстрелах кошки прячутся или убегают. У хозяев же часто нет времени на поиски.

Работа приюта для кошек в Донецке
8 из 8

Далеко не все бросают животных намеренно. Дело в том, что при обстрелах кошки прячутся или убегают. У хозяев же часто нет времени на поиски.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 8

Частный приют "Кошкин дом" существует в Донецке 1999 года, а в последнее время специализируется на вывозе животных из зоны боевых действий.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Хозяйка приюта — ветеринар по образованию Евгения Михайлова — за несколько лет пристроила более тысячи животных.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 8

"Все спасенные кошки очень ласковые и благодарные, ведь они такого натерпелись", — говорит Евгения Михайлова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Больным кошкам на месте оказывают первую помощь, а затем отправляют к профильным специалистам в Ростов-на-Дону.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Волонтеры разбирают корм в приюте "Кошкин дом" в Донецке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Потом животным ищут новый дом, размещая фотографии в соцсетях. Откликаются неравнодушные люди со всей России.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 8

Бывали случаи, когда кошки возвращались к прежним владельцам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 8

Далеко не все бросают животных намеренно. Дело в том, что при обстрелах кошки прячутся или убегают. У хозяев же часто нет времени на поиски.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
 
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