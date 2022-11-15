Медведь из ЛНР освоился в Центре воспроизводства Московского зоопарка

Медведь Гром, привезенный из ЛНР, освоился в Центре воспроизводства Московского зоопарка
Частный приют "Кошкин дом" существует в Донецке 1999 года, а в последнее время специализируется на вывозе животных из зоны боевых действий.
Частный приют "Кошкин дом" существует в Донецке 1999 года, а в последнее время специализируется на вывозе животных из зоны боевых действий.
Хозяйка приюта — ветеринар по образованию Евгения Михайлова — за несколько лет пристроила более тысячи животных.
Хозяйка приюта — ветеринар по образованию Евгения Михайлова — за несколько лет пристроила более тысячи животных.
"Все спасенные кошки очень ласковые и благодарные, ведь они такого натерпелись", — говорит Евгения Михайлова.
"Все спасенные кошки очень ласковые и благодарные, ведь они такого натерпелись", — говорит Евгения Михайлова.
Больным кошкам на месте оказывают первую помощь, а затем отправляют к профильным специалистам в Ростов-на-Дону.
Больным кошкам на месте оказывают первую помощь, а затем отправляют к профильным специалистам в Ростов-на-Дону.
Волонтеры разбирают корм в приюте "Кошкин дом" в Донецке.
Волонтеры разбирают корм в приюте "Кошкин дом" в Донецке.
Потом животным ищут новый дом, размещая фотографии в соцсетях. Откликаются неравнодушные люди со всей России.
Потом животным ищут новый дом, размещая фотографии в соцсетях. Откликаются неравнодушные люди со всей России.
Бывали случаи, когда кошки возвращались к прежним владельцам.
Бывали случаи, когда кошки возвращались к прежним владельцам.
Далеко не все бросают животных намеренно. Дело в том, что при обстрелах кошки прячутся или убегают. У хозяев же часто нет времени на поиски.
Далеко не все бросают животных намеренно. Дело в том, что при обстрелах кошки прячутся или убегают. У хозяев же часто нет времени на поиски.
Частный приют "Кошкин дом" существует в Донецке 1999 года, а в последнее время специализируется на вывозе животных из зоны боевых действий.
Хозяйка приюта — ветеринар по образованию Евгения Михайлова — за несколько лет пристроила более тысячи животных.
"Все спасенные кошки очень ласковые и благодарные, ведь они такого натерпелись", — говорит Евгения Михайлова.
Больным кошкам на месте оказывают первую помощь, а затем отправляют к профильным специалистам в Ростов-на-Дону.
Волонтеры разбирают корм в приюте "Кошкин дом" в Донецке.
Потом животным ищут новый дом, размещая фотографии в соцсетях. Откликаются неравнодушные люди со всей России.
Бывали случаи, когда кошки возвращались к прежним владельцам.
Далеко не все бросают животных намеренно. Дело в том, что при обстрелах кошки прячутся или убегают. У хозяев же часто нет времени на поиски.