https://ria.ru/20221115/medved-1831690065.html

Медведь из ЛНР освоился в Центре воспроизводства Московского зоопарка

Медведь из ЛНР освоился в Центре воспроизводства Московского зоопарка - РИА Новости, 15.11.2022

Медведь из ЛНР освоился в Центре воспроизводства Московского зоопарка

Медведь Гром, привезенный из ЛНР, освоился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:33

2022-11-15T16:33

2022-11-15T16:34

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общероссийский народный фронт

московский зоопарк

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Медведь Гром, привезенный из ЛНР, освоился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада.Ранее Московский зоопарк в рамках акции помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МЫВМЕСТЕ эвакуировал медведя из города Кременная, который находится в непосредственной близости от зоны боевых действий. Бурый медведь по кличке Гром около 10 лет жил на территории пивного завода, где его опекали местные сотрудники. Последние месяцы животное находилось в стрессе - его пугали звуки взрывов. В связи с этим было решено перевезти медведя подальше - в подмосковный Центр воспроизводства редких видов животных, где для его содержания созданы все условия."Зоологи отмечают хорошее состояние Грома и его отменный аппетит. В своем вольере медведь чувствует себя хозяином, ему регулярно стелют хвойный лапник, на который раскладывают мясо и рыбу. Косолапый прилично поправился: по прибытии в Центр он весил приблизительно 250 килограммов, а сегодня - уже около 280 килограммов", - говорится в сообщении.Также в сообщении отметили, что все это время хищник находился под наблюдением ветеринарных врачей.Акция помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МЫВМЕСТЕ организована Московским зоопарком и Союзом зоопарков и аквариумов России совместно с волонтерским движением #МЫВМЕСТЕ, Общероссийским народным фронтом и Всероссийским студенческим корпусом спасателей при поддержке Общественной палаты РФ.

https://ria.ru/20220428/zhivotnye-1785739870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донбасс, украина, россия, общероссийский народный фронт, московский зоопарк