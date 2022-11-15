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Путин не исключил, что возглавит оргкомитет по 80-летию снятия блокады - РИА Новости, 15.11.2022
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Путин не исключил, что возглавит оргкомитет по 80-летию снятия блокады
Путин не исключил, что возглавит оргкомитет по 80-летию снятия блокады - РИА Новости, 15.11.2022
Путин не исключил, что возглавит оргкомитет по 80-летию снятия блокады
Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время определиться, возглавит ли он оргкомитет празднования 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:52
2022-11-15T14:54
общество
владимир путин
россия
ленинград
великая отечественная война (1941-1945)
санкт-петербург
блокада ленинграда (1941-1944)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время определиться, возглавит ли он оргкомитет празднования 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады, но отметил, что проблем для этого не видит."Мы по поводу моего председательства определимся в ближайшее время. Здесь я особых проблем не вижу, имея в виду и особое отношение мое к Петербургу", - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа". Президент напомнил, что Санкт-Петербург - его родной город, его родители были в блокадном Ленинграде, были и серьезные для семьи потери."Обязательно мы вернемся и обсудим и весь проект, и мое участие в нем", - добавил президент.
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россия
ленинград
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общество, владимир путин, россия, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), санкт-петербург, блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Владимир Путин, Россия, Ленинград, Великая Отечественная война (1941-1945), Санкт-Петербург, Блокада Ленинграда (1941-1944)
14:52 15.11.2022 (обновлено: 14:54 15.11.2022)
 
Путин не исключил, что возглавит оргкомитет по 80-летию снятия блокады

Путин не исключил, что возглавит оргкомитет по 80-летию освобождения Ленинграда от блокады

© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в медиабанкБлокада Ленинграда. Плакаты на Казанском соборе
Блокада Ленинграда. Плакаты на Казанском соборе - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Блокада Ленинграда. Плакаты на Казанском соборе
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время определиться, возглавит ли он оргкомитет празднования 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады, но отметил, что проблем для этого не видит.
"Мы по поводу моего председательства определимся в ближайшее время. Здесь я особых проблем не вижу, имея в виду и особое отношение мое к Петербургу", - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа". Президент напомнил, что Санкт-Петербург - его родной город, его родители были в блокадном Ленинграде, были и серьезные для семьи потери.
"Обязательно мы вернемся и обсудим и весь проект, и мое участие в нем", - добавил президент.
Блокада Ленинграда. Родственники везут на кладбище умершего от голода ленинградца - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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ОбществоВладимир ПутинРоссияЛенинградВеликая Отечественная война (1941-1945)Санкт-ПетербургБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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