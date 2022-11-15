https://ria.ru/20221115/leningrad-1831638027.html
Путин не исключил, что возглавит оргкомитет по 80-летию снятия блокады
Путин не исключил, что возглавит оргкомитет по 80-летию снятия блокады - РИА Новости, 15.11.2022
Путин не исключил, что возглавит оргкомитет по 80-летию снятия блокады
Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время определиться, возглавит ли он оргкомитет празднования 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:52
2022-11-15T14:52
2022-11-15T14:54
общество
владимир путин
россия
ленинград
великая отечественная война (1941-1945)
санкт-петербург
блокада ленинграда (1941-1944)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748846149_0:268:3112:2019_1920x0_80_0_0_ac8a20daee51e8640f8f5b844d4b9a7c.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время определиться, возглавит ли он оргкомитет празднования 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады, но отметил, что проблем для этого не видит."Мы по поводу моего председательства определимся в ближайшее время. Здесь я особых проблем не вижу, имея в виду и особое отношение мое к Петербургу", - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа". Президент напомнил, что Санкт-Петербург - его родной город, его родители были в блокадном Ленинграде, были и серьезные для семьи потери."Обязательно мы вернемся и обсудим и весь проект, и мое участие в нем", - добавил президент.
https://ria.ru/20221020/blokada-1825362744.html
россия
ленинград
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748846149_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_ef462481678ee6ade487d4a51b66f40a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), санкт-петербург, блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Владимир Путин, Россия, Ленинград, Великая Отечественная война (1941-1945), Санкт-Петербург, Блокада Ленинграда (1941-1944)
14:52 15.11.2022 (обновлено: 14:54 15.11.2022)
Путин не исключил, что возглавит оргкомитет по 80-летию снятия блокады
Путин не исключил, что возглавит оргкомитет по 80-летию освобождения Ленинграда от блокады