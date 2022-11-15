https://ria.ru/20221115/leningrad-1831638027.html

Путин не исключил, что возглавит оргкомитет по 80-летию снятия блокады

Путин не исключил, что возглавит оргкомитет по 80-летию снятия блокады - РИА Новости, 15.11.2022

Путин не исключил, что возглавит оргкомитет по 80-летию снятия блокады

Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время определиться, возглавит ли он оргкомитет празднования 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:52

2022-11-15T14:52

2022-11-15T14:54

общество

владимир путин

россия

ленинград

великая отечественная война (1941-1945)

санкт-петербург

блокада ленинграда (1941-1944)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время определиться, возглавит ли он оргкомитет празднования 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады, но отметил, что проблем для этого не видит."Мы по поводу моего председательства определимся в ближайшее время. Здесь я особых проблем не вижу, имея в виду и особое отношение мое к Петербургу", - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа". Президент напомнил, что Санкт-Петербург - его родной город, его родители были в блокадном Ленинграде, были и серьезные для семьи потери."Обязательно мы вернемся и обсудим и весь проект, и мое участие в нем", - добавил президент.

https://ria.ru/20221020/blokada-1825362744.html

россия

ленинград

санкт-петербург

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Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), санкт-петербург, блокада ленинграда (1941-1944)