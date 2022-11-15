https://ria.ru/20221115/lavrov-1831557493.html

Пресс-конференция Лаврова на саммите G20

Пресс-конференция Лаврова на саммите G20 - РИА Новости, 15.11.2022

Пресс-конференция Лаврова на саммите G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на саммите G20 на Бали. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:29

2022-11-15T12:29

2022-11-15T12:39

сергей лавров

россия

бали

большая двадцатка

саммит g20

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на саммите G20 на Бали.

россия

бали

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2022

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

сергей лавров, россия, бали, большая двадцатка, саммит g20, видео