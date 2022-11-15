https://ria.ru/20221115/lavrov-1831557493.html
Пресс-конференция Лаврова на саммите G20
Пресс-конференция Лаврова на саммите G20 - РИА Новости, 15.11.2022
Пресс-конференция Лаврова на саммите G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на саммите G20 на Бали. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:29
2022-11-15T12:29
2022-11-15T12:39
сергей лавров
россия
бали
большая двадцатка
саммит g20
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на саммите G20 на Бали.
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Пресс-конференция Лаврова на саммите G20
LIVE: Пресс-конференция Лаврова на саммите G20
2022-11-15T12:29
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PT24M19S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, бали, большая двадцатка, саммит g20, видео
Сергей Лавров, Россия, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20
Пресс-конференция Лаврова на саммите G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на саммите G20 на Бали.
2022-11-15T12:29
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12:29 15.11.2022 (обновлено: 12:39 15.11.2022)
Пресс-конференция Лаврова на саммите G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на саммите G20 на Бали.