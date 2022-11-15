Россия приветствует переизбрание Си Цзиньпина, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия рассчитывает на развитие сотрудничества с Китаем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ДЕНПАСАР, 15 ноя - РИА Новости. Москва приветствует переизбрание Си Цзиньпина на пост генсека ЦК Коммунистической партии Китая, рассчитывает на преемственность в подходах на российском направлении обновленного партийно-государственного аппарата КНР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я очень рад нашему с вами десятому, между прочим, контакту в этому году. Наши руководители тоже активно общаются, последний контакт состоялся в Самарканде, на полях заседания Совета глав государств ШОС. Мы подтвердили те задачи, которые нам надо решать уже на новом этапе наших отношений", - сказал Лавров, открывая встречу с китайским коллегой Ван И на полях саммита "группы двадцати" на индонезийском острове Бали.
Вчера, 09:32Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И
"Хотел бы также уже лично поздравить вас с успешным проведением двадцатого съезда Коммунистической партии Китая. Мы все были рады узнать, что товарищ Си Цзиньпин, давний друг российского народа был единогласно переизбран на пост генерального секретаря ЦК КПК, что подтвердило его неоспоримый политический авторитет, поддержку проводимого им курса", - добавил он.
Глава МИД РФ подчеркнул, что в Москве убеждены, что по итогам обновления партийно-государственного аппарата по итогам съезда и предстоящей сессии Всекитайского собрания народных представителей "будет обеспечена преемственность подходов на направлении нашего всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".
"Нет сомнений, что мы сможем задействовать новые возможности для более полного раскрытия потенциала двусторонних связей", - сказал министр.
Он также лично поздравил Ван И с избранием в политбюро ЦК КПК.
"Уверен, что мы сегодня полезно обсудим те задачи, которые поставлены нашими лидерами", - подчеркнул Лавров.