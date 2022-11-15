https://ria.ru/20221115/lavrov-1831525815.html

Россия приветствует переизбрание Си Цзиньпина, заявил Лавров

Россия приветствует переизбрание Си Цзиньпина, заявил Лавров - РИА Новости, 15.11.2022

Россия приветствует переизбрание Си Цзиньпина, заявил Лавров

Москва приветствует переизбрание Си Цзиньпина на пост генсека ЦК Коммунистической партии Китая, рассчитывает на преемственность в подходах на российском... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:52

2022-11-15T09:52

2022-11-15T09:52

в мире

си цзиньпин

сергей лавров

ван и (политик)

москва

китай

россия

шос

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ДЕНПАСАР, 15 ноя - РИА Новости. Москва приветствует переизбрание Си Цзиньпина на пост генсека ЦК Коммунистической партии Китая, рассчитывает на преемственность в подходах на российском направлении обновленного партийно-государственного аппарата КНР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я очень рад нашему с вами десятому, между прочим, контакту в этому году. Наши руководители тоже активно общаются, последний контакт состоялся в Самарканде, на полях заседания Совета глав государств ШОС. Мы подтвердили те задачи, которые нам надо решать уже на новом этапе наших отношений", - сказал Лавров, открывая встречу с китайским коллегой Ван И на полях саммита "группы двадцати" на индонезийском острове Бали."Хотел бы также уже лично поздравить вас с успешным проведением двадцатого съезда Коммунистической партии Китая. Мы все были рады узнать, что товарищ Си Цзиньпин, давний друг российского народа был единогласно переизбран на пост генерального секретаря ЦК КПК, что подтвердило его неоспоримый политический авторитет, поддержку проводимого им курса", - добавил он.Глава МИД РФ подчеркнул, что в Москве убеждены, что по итогам обновления партийно-государственного аппарата по итогам съезда и предстоящей сессии Всекитайского собрания народных представителей "будет обеспечена преемственность подходов на направлении нашего всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".Он также лично поздравил Ван И с избранием в политбюро ЦК КПК."Уверен, что мы сегодня полезно обсудим те задачи, которые поставлены нашими лидерами", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20221115/diplomatiya-1831518616.html

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москва

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, сергей лавров, ван и (политик), москва, китай, россия, шос, всекитайское собрание народных представителей