https://ria.ru/20221115/krym-1831533893.html
В Крыму к Новому году откроются первые модульные отели
В Крыму к Новому году откроются первые модульные отели - РИА Новости, 15.11.2022
В Крыму к Новому году откроются первые модульные отели
Новые модульные отели в Крыму заработают к концу этого года, сообщил министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:08
2022-11-15T12:08
2022-11-15T12:08
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
россия
отели
республика крым
новости - туризм
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Новые модульные отели в Крыму заработают к концу этого года, сообщил министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко."Одиннадцать объектов размещения в разных районах республики позволят получить практически 300 номеров. К Новому году они должны быть запущены. Некоторые уже находятся в высокой степени готовности, остальные достраиваются", — сказал Волченко.По его словам, модульные отели — это не капитальные строения: им не требуется фундамент. Поэтому такие объекты можно строить на территориях, "которые близки к природоохранным, либо рядом с ними", отметил министр.В июле вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что Крым вошел в число 19 регионов-победителей первого этапа отбора на строительство быстровозводимых модульных отелей, на которые было выделено 300 миллионов рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), россия, отели, республика крым, новости - туризм, туризм
Туризм, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Россия, Отели, Республика Крым, Новости - Туризм, Туризм
В Крыму к Новому году откроются первые модульные отели
Волченко: первые 11 модульных отелей заработают в Крыму к Новому году
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Новые модульные отели в Крыму заработают к концу этого года, сообщил министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.
"Одиннадцать объектов размещения в разных районах республики позволят получить практически 300 номеров. К Новому году они должны быть запущены. Некоторые уже находятся в высокой степени готовности, остальные достраиваются", — сказал Волченко.
По его словам, модульные отели — это не капитальные строения: им не требуется фундамент. Поэтому такие объекты можно строить на территориях, "которые близки к природоохранным, либо рядом с ними", отметил министр.
В июле вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял
, что Крым вошел в число 19 регионов-победителей первого этапа отбора на строительство быстровозводимых модульных отелей, на которые было выделено 300 миллионов рублей.