https://ria.ru/20221115/krym-1831533893.html

В Крыму к Новому году откроются первые модульные отели

В Крыму к Новому году откроются первые модульные отели - РИА Новости, 15.11.2022

В Крыму к Новому году откроются первые модульные отели

Новые модульные отели в Крыму заработают к концу этого года, сообщил министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:08

2022-11-15T12:08

2022-11-15T12:08

туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

россия

отели

республика крым

новости - туризм

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Новые модульные отели в Крыму заработают к концу этого года, сообщил министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко."Одиннадцать объектов размещения в разных районах республики позволят получить практически 300 номеров. К Новому году они должны быть запущены. Некоторые уже находятся в высокой степени готовности, остальные достраиваются", — сказал Волченко.По его словам, модульные отели — это не капитальные строения: им не требуется фундамент. Поэтому такие объекты можно строить на территориях, "которые близки к природоохранным, либо рядом с ними", отметил министр.В июле вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что Крым вошел в число 19 регионов-победителей первого этапа отбора на строительство быстровозводимых модульных отелей, на которые было выделено 300 миллионов рублей.

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россия

республика крым

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Ольга Кабанова

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), россия, отели, республика крым, новости - туризм, туризм