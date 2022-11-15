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В Крыму к Новому году откроются первые модульные отели - РИА Новости, 15.11.2022
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Туризм
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В Крыму к Новому году откроются первые модульные отели
В Крыму к Новому году откроются первые модульные отели - РИА Новости, 15.11.2022
В Крыму к Новому году откроются первые модульные отели
Новые модульные отели в Крыму заработают к концу этого года, сообщил министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:08
2022-11-15T12:08
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
россия
отели
республика крым
новости - туризм
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Новые модульные отели в Крыму заработают к концу этого года, сообщил министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко."Одиннадцать объектов размещения в разных районах республики позволят получить практически 300 номеров. К Новому году они должны быть запущены. Некоторые уже находятся в высокой степени готовности, остальные достраиваются", — сказал Волченко.По его словам, модульные отели — это не капитальные строения: им не требуется фундамент. Поэтому такие объекты можно строить на территориях, "которые близки к природоохранным, либо рядом с ними", отметил министр.В июле вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что Крым вошел в число 19 регионов-победителей первого этапа отбора на строительство быстровозводимых модульных отелей, на которые было выделено 300 миллионов рублей.
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россия
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), россия, отели, республика крым, новости - туризм, туризм
Туризм, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Россия, Отели, Республика Крым, Новости - Туризм, Туризм
12:08 15.11.2022
 
В Крыму к Новому году откроются первые модульные отели

Волченко: первые 11 модульных отелей заработают в Крыму к Новому году

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкОтель "Мрия Резорт & СПА" в Крыму
Отель Мрия Резорт & СПА в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Новые модульные отели в Крыму заработают к концу этого года, сообщил министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.
"Одиннадцать объектов размещения в разных районах республики позволят получить практически 300 номеров. К Новому году они должны быть запущены. Некоторые уже находятся в высокой степени готовности, остальные достраиваются", — сказал Волченко.
По его словам, модульные отели — это не капитальные строения: им не требуется фундамент. Поэтому такие объекты можно строить на территориях, "которые близки к природоохранным, либо рядом с ними", отметил министр.
В июле вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что Крым вошел в число 19 регионов-победителей первого этапа отбора на строительство быстровозводимых модульных отелей, на которые было выделено 300 миллионов рублей.
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ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)РоссияОтелиРеспублика КрымНовости - ТуризмТуризм
 
 
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