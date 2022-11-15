Рейтинг@Mail.ru
Библиотеки Подмосковья выдали более 23 млн книг с начала 2022 года - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221115/knigi-1831689116.html
Библиотеки Подмосковья выдали более 23 млн книг с начала 2022 года
Библиотеки Подмосковья выдали более 23 млн книг с начала 2022 года - РИА Новости, 15.11.2022
Библиотеки Подмосковья выдали более 23 млн книг с начала 2022 года
С начала 2022 года жители Подмосковья получили в библиотеках региона более 23 миллионов книг. Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:31
2022-11-15T16:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831688453_0:38:2000:1164_1920x0_80_0_0_276854017a3816238d0bd9ee1d66caf3.jpg
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. С начала 2022 года жители Подмосковья получили в библиотеках региона более 23 миллионов книг. Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что этот показатель более чем на 4% превышает цифры предыдущего года, сообщил телеканал "360".По словам Ирины Каклюгиной, читатели предпочитают брать художественную и научно-популярную литературу."Это на один миллион книг больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшей популярностью у читателей пользовались художественная и научно-популярная литература", –сообщила Каклюгина.На данный момент в регионе работают 924 библиотеки. Каждая из них предоставляет доступ к Национальной электронной библиотеке. Кроме того, на базе 165 библиотек организованы читальные залы Президентской библиотеки.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831688453_371:0:1923:1164_1920x0_80_0_0_59038522423c1f09581d3d0e8594939a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:31 15.11.2022 (обновлено: 16:32 15.11.2022)
 

Библиотеки Подмосковья выдали более 23 млн книг с начала 2022 года

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосетители в библиотеке
Посетители в библиотеке - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. С начала 2022 года жители Подмосковья получили в библиотеках региона более 23 миллионов книг. Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что этот показатель более чем на 4% превышает цифры предыдущего года, сообщил телеканал "360".
По словам Ирины Каклюгиной, читатели предпочитают брать художественную и научно-популярную литературу.
"Это на один миллион книг больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшей популярностью у читателей пользовались художественная и научно-популярная литература", –сообщила Каклюгина.
На данный момент в регионе работают 924 библиотеки. Каждая из них предоставляет доступ к Национальной электронной библиотеке. Кроме того, на базе 165 библиотек организованы читальные залы Президентской библиотеки.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала