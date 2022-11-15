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Библиотеки Подмосковья выдали более 23 млн книг с начала 2022 года
Библиотеки Подмосковья выдали более 23 млн книг с начала 2022 года - РИА Новости, 15.11.2022
Библиотеки Подмосковья выдали более 23 млн книг с начала 2022 года
С начала 2022 года жители Подмосковья получили в библиотеках региона более 23 миллионов книг. Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:31
2022-11-15T16:31
2022-11-15T16:32
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. С начала 2022 года жители Подмосковья получили в библиотеках региона более 23 миллионов книг. Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что этот показатель более чем на 4% превышает цифры предыдущего года, сообщил телеканал "360".По словам Ирины Каклюгиной, читатели предпочитают брать художественную и научно-популярную литературу."Это на один миллион книг больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшей популярностью у читателей пользовались художественная и научно-популярная литература", –сообщила Каклюгина.На данный момент в регионе работают 924 библиотеки. Каждая из них предоставляет доступ к Национальной электронной библиотеке. Кроме того, на базе 165 библиотек организованы читальные залы Президентской библиотеки.
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