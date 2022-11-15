https://ria.ru/20221115/kinofestival-1831746159.html

Кинофестивальный совет определил наиболее приоритетные смотры на 2023 год

Кинофестивальный совет определил наиболее приоритетные смотры на 2023 год - РИА Новости, 15.11.2022

Кинофестивальный совет определил наиболее приоритетные смотры на 2023 год

Кинофестивальный совет определил наиболее приоритетные проекты смотров на 2023 год, сообщается на сайте Минкультуры РФ. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T22:43

2022-11-15T22:43

2022-11-15T22:43

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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Кинофестивальный совет определил наиболее приоритетные проекты смотров на 2023 год, сообщается на сайте Минкультуры РФ.Всего была рассмотрена информация о 142 мероприятиях. "По итогам заседаний были определены 66 наиболее значимых проектов кинофестивалей и 22 приоритетных направления государственной политики в области кинофестивального движения на будущий год", — говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, учитывались такие критерии, как воспитание зрительской культуры и формирование интереса к кинематографу у разных аудиторий, а также потенциал смотра в плане открытия новых талантов и важность развития кинофестивального движения в регионах."В перечень приоритетных направлений государственной политики в области кинофестивального движения в 2023 году, рекомендованных Кинофестивальным советом, вошли фестивали авторского, анимационного, дебютного, семейного, документального, патриотического кино, фестивали кино духовной, нравственной направленности, а также фестивали кино, направленные на интеграцию евразийского культурного пространства, и другие", — добавили в министерстве.Также Совет выступил с инициативой проведения семинаров и круглых столов для организаторов кинофестивалей для оказания им методической поддержки.

https://ria.ru/20221115/zimniy-1831623031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)