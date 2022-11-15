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Кинофестивальный совет определил наиболее приоритетные смотры на 2023 год - РИА Новости, 15.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221115/kinofestival-1831746159.html
Кинофестивальный совет определил наиболее приоритетные смотры на 2023 год
Кинофестивальный совет определил наиболее приоритетные смотры на 2023 год - РИА Новости, 15.11.2022
Кинофестивальный совет определил наиболее приоритетные смотры на 2023 год
Кинофестивальный совет определил наиболее приоритетные проекты смотров на 2023 год, сообщается на сайте Минкультуры РФ. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T22:43
2022-11-15T22:43
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кино и сериалы
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Кинофестивальный совет определил наиболее приоритетные проекты смотров на 2023 год, сообщается на сайте Минкультуры РФ.Всего была рассмотрена информация о 142 мероприятиях. "По итогам заседаний были определены 66 наиболее значимых проектов кинофестивалей и 22 приоритетных направления государственной политики в области кинофестивального движения на будущий год", — говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, учитывались такие критерии, как воспитание зрительской культуры и формирование интереса к кинематографу у разных аудиторий, а также потенциал смотра в плане открытия новых талантов и важность развития кинофестивального движения в регионах."В перечень приоритетных направлений государственной политики в области кинофестивального движения в 2023 году, рекомендованных Кинофестивальным советом, вошли фестивали авторского, анимационного, дебютного, семейного, документального, патриотического кино, фестивали кино духовной, нравственной направленности, а также фестивали кино, направленные на интеграцию евразийского культурного пространства, и другие", — добавили в министерстве.Также Совет выступил с инициативой проведения семинаров и круглых столов для организаторов кинофестивалей для оказания им методической поддержки.
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новости культуры, россия, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Россия, Кино и сериалы, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
22:43 15.11.2022
 
Кинофестивальный совет определил наиболее приоритетные смотры на 2023 год

Минкультуры: Кинофестивальный совет определил наиболее приоритетные смотры на 2023 год

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкЗдание Министерства культуры РФ в Москве
Здание Министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Кинофестивальный совет определил наиболее приоритетные проекты смотров на 2023 год, сообщается на сайте Минкультуры РФ.
Всего была рассмотрена информация о 142 мероприятиях.
"По итогам заседаний были определены 66 наиболее значимых проектов кинофестивалей и 22 приоритетных направления государственной политики в области кинофестивального движения на будущий год", — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, учитывались такие критерии, как воспитание зрительской культуры и формирование интереса к кинематографу у разных аудиторий, а также потенциал смотра в плане открытия новых талантов и важность развития кинофестивального движения в регионах.
"В перечень приоритетных направлений государственной политики в области кинофестивального движения в 2023 году, рекомендованных Кинофестивальным советом, вошли фестивали авторского, анимационного, дебютного, семейного, документального, патриотического кино, фестивали кино духовной, нравственной направленности, а также фестивали кино, направленные на интеграцию евразийского культурного пространства, и другие", — добавили в министерстве.
Также Совет выступил с инициативой проведения семинаров и круглых столов для организаторов кинофестивалей для оказания им методической поддержки.
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