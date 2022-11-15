https://ria.ru/20221115/khaz-1831771904.html
Калужская область направила 1,27 миллиарда на развитие сельского хозяйства
Калужская область направила 1,27 миллиарда на развитие сельского хозяйства - РИА Новости, 15.11.2022
Калужская область направила 1,27 миллиарда на развитие сельского хозяйства
Калужская область выделила 1,27 миллиарда рублей на развитие сельского хозяйства в 2022 году, при этом более 85% этих средств направлены на различные меры... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T20:45
2022-11-15T20:45
2022-11-15T20:45
калужская область
экономика
владислав шапша
калужская область
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КАЛУГА, 15 ноя – РИА Новости. Калужская область выделила 1,27 миллиарда рублей на развитие сельского хозяйства в 2022 году, при этом более 85% этих средств направлены на различные меры поддержки аграриев, заявил губернатор региона Владислав Шапша."На развитие сельского хозяйства в этом году направили 1,27 миллиарда рублей. Более 85% этих средств – различные меры поддержки аграриев. На развитие производства, субсидии на приобретение элитных семян, ввод земель в сельхозоборот", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Он привел примеры: на поддержку производства зерновых выделили более 30 миллионов рублей, масличных культур – 8,4 миллиона рублей, на развитие садоводства - 49,8 миллиона рублей.По словам губернатора, благодаря господдержке предприятия АПК региона продолжают стабильно работать, и в этом году получили хороший урожай. По основным направлениям удалось добиться существенного прироста по сравнению с прошлым годом, подчеркнул Шапша. Так, зерна было собрано 267,7 тысячи тонн (рост на 34 %), овощей открытого грунта - 10,6 тысячи тонн (рост на 74%), картофеля - 33 тысячи тонн (рост на 15%), рапса - 31,2 тысячи тонн (почти вдвое больше)."Сегодня как никогда важно обеспечить собственную продовольственную безопасность. Спасибо нашим аграриям за добросовестный труд", - написал Владислав Шапша.
https://ria.ru/20221114/kaluga-1831332304.html
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экономика, владислав шапша, калужская область
Калужская область, Экономика, Владислав Шапша, Калужская область
Калужская область направила 1,27 миллиарда на развитие сельского хозяйства
Калужская область направила 1,27 миллиарда рублей на развитие сельского хозяйства
КАЛУГА, 15 ноя – РИА Новости. Калужская область выделила 1,27 миллиарда рублей на развитие сельского хозяйства в 2022 году, при этом более 85% этих средств направлены на различные меры поддержки аграриев, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
"На развитие сельского хозяйства в этом году направили 1,27 миллиарда рублей. Более 85% этих средств – различные меры поддержки аграриев. На развитие производства, субсидии на приобретение элитных семян, ввод земель в сельхозоборот", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он привел примеры: на поддержку производства зерновых выделили более 30 миллионов рублей, масличных культур – 8,4 миллиона рублей, на развитие садоводства - 49,8 миллиона рублей.
По словам губернатора, благодаря господдержке предприятия АПК региона продолжают стабильно работать, и в этом году получили хороший урожай. По основным направлениям удалось добиться существенного прироста по сравнению с прошлым годом, подчеркнул Шапша. Так, зерна было собрано 267,7 тысячи тонн (рост на 34 %), овощей открытого грунта - 10,6 тысячи тонн (рост на 74%), картофеля - 33 тысячи тонн (рост на 15%), рапса - 31,2 тысячи тонн (почти вдвое больше).
"Сегодня как никогда важно обеспечить собственную продовольственную безопасность. Спасибо нашим аграриям за добросовестный труд", - написал Владислав Шапша.