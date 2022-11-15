Рейтинг@Mail.ru
Калужская область направила 1,27 миллиарда на развитие сельского хозяйства - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20221115/khaz-1831771904.html
Калужская область направила 1,27 миллиарда на развитие сельского хозяйства
Калужская область направила 1,27 миллиарда на развитие сельского хозяйства - РИА Новости, 15.11.2022
Калужская область направила 1,27 миллиарда на развитие сельского хозяйства
Калужская область выделила 1,27 миллиарда рублей на развитие сельского хозяйства в 2022 году, при этом более 85% этих средств направлены на различные меры... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T20:45
2022-11-15T20:45
калужская область
экономика
владислав шапша
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119440/66/1194406631_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_669985c62303e2f828ac113a09e4d8eb.jpg
КАЛУГА, 15 ноя – РИА Новости. Калужская область выделила 1,27 миллиарда рублей на развитие сельского хозяйства в 2022 году, при этом более 85% этих средств направлены на различные меры поддержки аграриев, заявил губернатор региона Владислав Шапша."На развитие сельского хозяйства в этом году направили 1,27 миллиарда рублей. Более 85% этих средств – различные меры поддержки аграриев. На развитие производства, субсидии на приобретение элитных семян, ввод земель в сельхозоборот", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Он привел примеры: на поддержку производства зерновых выделили более 30 миллионов рублей, масличных культур – 8,4 миллиона рублей, на развитие садоводства - 49,8 миллиона рублей.По словам губернатора, благодаря господдержке предприятия АПК региона продолжают стабильно работать, и в этом году получили хороший урожай. По основным направлениям удалось добиться существенного прироста по сравнению с прошлым годом, подчеркнул Шапша. Так, зерна было собрано 267,7 тысячи тонн (рост на 34 %), овощей открытого грунта - 10,6 тысячи тонн (рост на 74%), картофеля - 33 тысячи тонн (рост на 15%), рапса - 31,2 тысячи тонн (почти вдвое больше)."Сегодня как никогда важно обеспечить собственную продовольственную безопасность. Спасибо нашим аграриям за добросовестный труд", - написал Владислав Шапша.
https://ria.ru/20221114/kaluga-1831332304.html
https://ria.ru/20221114/ekonomika-1831337051.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119440/66/1194406631_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb33d043a2d9f9d982420364672de4a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владислав шапша, калужская область
Калужская область, Экономика, Владислав Шапша, Калужская область
20:45 15.11.2022
 
Калужская область направила 1,27 миллиарда на развитие сельского хозяйства

Калужская область направила 1,27 миллиарда рублей на развитие сельского хозяйства

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в медиабанкШоссе Р92 на въезде в Калугу
Шоссе Р92 на въезде в Калугу - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Светлана Тарасова
Перейти в медиабанк
Шоссе Р92 на въезде в Калугу. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 15 ноя – РИА Новости. Калужская область выделила 1,27 миллиарда рублей на развитие сельского хозяйства в 2022 году, при этом более 85% этих средств направлены на различные меры поддержки аграриев, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
"На развитие сельского хозяйства в этом году направили 1,27 миллиарда рублей. Более 85% этих средств – различные меры поддержки аграриев. На развитие производства, субсидии на приобретение элитных семян, ввод земель в сельхозоборот", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Санитарный самолет Ил-76 МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 12:35Калужская область
Более 130 жителей Калужской области перевезли санавиацией в 2022 году
Он привел примеры: на поддержку производства зерновых выделили более 30 миллионов рублей, масличных культур – 8,4 миллиона рублей, на развитие садоводства - 49,8 миллиона рублей.
По словам губернатора, благодаря господдержке предприятия АПК региона продолжают стабильно работать, и в этом году получили хороший урожай. По основным направлениям удалось добиться существенного прироста по сравнению с прошлым годом, подчеркнул Шапша. Так, зерна было собрано 267,7 тысячи тонн (рост на 34 %), овощей открытого грунта - 10,6 тысячи тонн (рост на 74%), картофеля - 33 тысячи тонн (рост на 15%), рапса - 31,2 тысячи тонн (почти вдвое больше).
"Сегодня как никогда важно обеспечить собственную продовольственную безопасность. Спасибо нашим аграриям за добросовестный труд", - написал Владислав Шапша.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 12:52Калужская область
Экономика Калужской области сохраняет позитивную динамику, заявил Шапша
 
Калужская областьЭкономикаВладислав ШапшаКалужская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала