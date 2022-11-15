https://ria.ru/20221115/khaz-1831771904.html

Калужская область направила 1,27 миллиарда на развитие сельского хозяйства

Калужская область направила 1,27 миллиарда на развитие сельского хозяйства - РИА Новости, 15.11.2022

Калужская область направила 1,27 миллиарда на развитие сельского хозяйства

Калужская область выделила 1,27 миллиарда рублей на развитие сельского хозяйства в 2022 году, при этом более 85% этих средств направлены на различные меры... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T20:45

2022-11-15T20:45

2022-11-15T20:45

калужская область

экономика

владислав шапша

калужская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/119440/66/1194406631_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_669985c62303e2f828ac113a09e4d8eb.jpg

КАЛУГА, 15 ноя – РИА Новости. Калужская область выделила 1,27 миллиарда рублей на развитие сельского хозяйства в 2022 году, при этом более 85% этих средств направлены на различные меры поддержки аграриев, заявил губернатор региона Владислав Шапша."На развитие сельского хозяйства в этом году направили 1,27 миллиарда рублей. Более 85% этих средств – различные меры поддержки аграриев. На развитие производства, субсидии на приобретение элитных семян, ввод земель в сельхозоборот", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Он привел примеры: на поддержку производства зерновых выделили более 30 миллионов рублей, масличных культур – 8,4 миллиона рублей, на развитие садоводства - 49,8 миллиона рублей.По словам губернатора, благодаря господдержке предприятия АПК региона продолжают стабильно работать, и в этом году получили хороший урожай. По основным направлениям удалось добиться существенного прироста по сравнению с прошлым годом, подчеркнул Шапша. Так, зерна было собрано 267,7 тысячи тонн (рост на 34 %), овощей открытого грунта - 10,6 тысячи тонн (рост на 74%), картофеля - 33 тысячи тонн (рост на 15%), рапса - 31,2 тысячи тонн (почти вдвое больше)."Сегодня как никогда важно обеспечить собственную продовольственную безопасность. Спасибо нашим аграриям за добросовестный труд", - написал Владислав Шапша.

https://ria.ru/20221114/kaluga-1831332304.html

https://ria.ru/20221114/ekonomika-1831337051.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владислав шапша, калужская область