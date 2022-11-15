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Кадыров назвал условие для начала переговоров с Украиной - РИА Новости, 16.11.2022
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Кадыров назвал условие для начала переговоров с Украиной
Кадыров назвал условие для начала переговоров с Украиной - РИА Новости, 16.11.2022
Кадыров назвал условие для начала переговоров с Украиной
Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с представителями силовых ведомств раскритиковал представленную Владимиром Зеленским "формулу мира" для деэскалации... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-15T20:52
2022-11-16T02:02
в мире
рамзан кадыров
украина
служба безопасности украины
россия
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ГРОЗНЫЙ, 15 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с представителями силовых ведомств раскритиковал представленную Владимиром Зеленским "формулу мира" для деэскалации конфликта и выдвинул встречные условия руководству Украины.По его словам, киевские власти сейчас находятся не в том положении, чтобы выдвигать какие-то требования. Что касается условий России, то они "гораздо реалистичнее", подчеркнул глава Чечни. Речь идет о признании Луганской и Донецкой народных республик, а также Крыма, Херсонской и Запорожской областей российскими. Кроме того, украинские власти должны выдать всех "фашистских преступников и шайтанов", которые участвовали в зверствах над русскоязычным населением, либо же официально их судить.Он добавил, что если вдруг случится невозможное и спецоперация закончится без соблюдения этих условий, в Чечне найдутся добровольцы, в числе которых будет и он, которые "заставят ответить бандеровских фашистов и шайтанов за каждую каплю крови"."Мы против переговоров, при которых вся эта нечисть вроде азовцев &lt;…&gt; останется в живых. Мы против переговоров категорически. Нацистов уничтожим, вернем тех, кто сбежал в Турцию, назначив им пожизненные тюремные сроки. &lt;…&gt; Да, мы можем понять вооруженные силы, СБУ, другие службы — они госслужащие. &lt;…&gt; Нацизм, сатанизм — пока существуют такие течения, о каких переговорах говорить, я вообще представления не имею", — заявил Кадыров.Глава Чечни выразил уверенность, что спецоперацию надо "закончить полностью, как надо"."До конца дойти до Киева, уничтожая преступников. &lt;…&gt; Даже если никто на это не вызовется, у нас есть такое намерение во имя Всевышнего — и мы его осуществим", — добавил он.
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в мире, рамзан кадыров, украина, служба безопасности украины, россия
В мире, Рамзан Кадыров, Украина, Служба безопасности Украины, Россия
20:52 15.11.2022 (обновлено: 02:02 16.11.2022)
 
Кадыров назвал условие для начала переговоров с Украиной

Глава Чечни Кадыров назвал неудачным положение Украины для выдвижения условий переговоров

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с представителями силовых ведомств раскритиковал представленную Владимиром Зеленским "формулу мира" для деэскалации конфликта и выдвинул встречные условия руководству Украины.
По его словам, киевские власти сейчас находятся не в том положении, чтобы выдвигать какие-то требования. Что касается условий России, то они "гораздо реалистичнее", подчеркнул глава Чечни. Речь идет о признании Луганской и Донецкой народных республик, а также Крыма, Херсонской и Запорожской областей российскими. Кроме того, украинские власти должны выдать всех "фашистских преступников и шайтанов", которые участвовали в зверствах над русскоязычным населением, либо же официально их судить.
Он добавил, что если вдруг случится невозможное и спецоперация закончится без соблюдения этих условий, в Чечне найдутся добровольцы, в числе которых будет и он, которые "заставят ответить бандеровских фашистов и шайтанов за каждую каплю крови".
"Мы против переговоров, при которых вся эта нечисть вроде азовцев <…> останется в живых. Мы против переговоров категорически. Нацистов уничтожим, вернем тех, кто сбежал в Турцию, назначив им пожизненные тюремные сроки. <…> Да, мы можем понять вооруженные силы, СБУ, другие службы — они госслужащие. <…> Нацизм, сатанизм — пока существуют такие течения, о каких переговорах говорить, я вообще представления не имею", — заявил Кадыров.
Глава Чечни выразил уверенность, что спецоперацию надо "закончить полностью, как надо".
"До конца дойти до Киева, уничтожая преступников. <…> Даже если никто на это не вызовется, у нас есть такое намерение во имя Всевышнего — и мы его осуществим", — добавил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Лавров назвал требования Украины по переговорам неадекватными
 
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