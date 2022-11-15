https://ria.ru/20221115/izrail-1831726803.html
Израиль выразил неудовлетворение голосованием Украины в ООН
Израиль выразил неудовлетворение голосованием Украины в ООН - РИА Новости, 15.11.2022
Израиль выразил неудовлетворение голосованием Украины в ООН
Заместитель гендиректора израильского МИД, глава департамента Евро-Азии Симона Гальперин во вторник выразила послу Украины Евгению Корнейчуку неудовлетворение... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:07
2022-11-15T18:07
2022-11-15T18:07
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноя – РИА Новости. Заместитель гендиректора израильского МИД, глава департамента Евро-Азии Симона Гальперин во вторник выразила послу Украины Евгению Корнейчуку неудовлетворение голосованием Украины за пропалестинскую резолюцию в ООН, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства сообщали, что Корнейчук вызван в МИД Израиля, СМИ указывали, что причиной этого стала позиция Киева при голосовании по резолюциям ООН, выдвинутым Палестиной."В ходе беседы было выражено неудовлетворение израильской стороны голосованием Украины в пятницу, 11 ноября, в поддержку международного расследования под эгидой Международного суда ООН в Гааге. Было разъяснено, что подобные действия не соответствуют духу отношений между дружественными государствами, обладающими общими ценностями, особенно в свете поддержки Украины со стороны Израиля по целому ряду важных резолюций в ООН и широкой гуманитарной помощи. Ожидалось, что Украина проявит аналогичное отношение к Израилю на международной арене", - говорится в сообщении МИД Израиля.Отмечается, что в беседе с украинским дипломатом израильская сторона выразила надежду на изменение позиции Украины на голосовании по этому вопросу на Генеральной ассамблее в декабре.Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что "поддержка Украиной антиизраильских резолюций в ООН не способствует доверию и пониманию между странами".Четвертый комитет Генеральной ассамблеи ООН (комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации) утвердил проект резолюции, озаглавленный "Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим". Резолюцию, выдвинутую Палестиной, поддержали 98 стран, включая Украину, 17 проголосовали против, представители 52 государств воздержались.
https://ria.ru/20221114/izrail-1831256053.html
https://ria.ru/20221115/reparatsii-1831700402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, израиль, палестина, мид израиля, оон
В мире, Украина, Израиль, Палестина, МИД Израиля, ООН
Израиль выразил неудовлетворение голосованием Украины в ООН
МИД Израиля выразил неудовлетворение послу Украины Корнейчуку из-за голосования в ООН
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноя – РИА Новости. Заместитель гендиректора израильского МИД, глава департамента Евро-Азии Симона Гальперин во вторник выразила послу Украины Евгению Корнейчуку неудовлетворение голосованием Украины за пропалестинскую резолюцию в ООН, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства сообщали, что Корнейчук вызван в МИД Израиля
, СМИ указывали, что причиной этого стала позиция Киева при голосовании по резолюциям ООН, выдвинутым Палестиной
.
"В ходе беседы было выражено неудовлетворение израильской стороны голосованием Украины в пятницу, 11 ноября, в поддержку международного расследования под эгидой Международного суда ООН в Гааге
. Было разъяснено, что подобные действия не соответствуют духу отношений между дружественными государствами, обладающими общими ценностями, особенно в свете поддержки Украины со стороны Израиля по целому ряду важных резолюций в ООН и широкой гуманитарной помощи. Ожидалось, что Украина проявит аналогичное отношение к Израилю на международной арене", - говорится в сообщении МИД Израиля.
Отмечается, что в беседе с украинским дипломатом израильская сторона выразила надежду на изменение позиции Украины на голосовании по этому вопросу на Генеральной ассамблее в декабре.
Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что "поддержка Украиной антиизраильских резолюций в ООН не способствует доверию и пониманию между странами".
Четвертый комитет Генеральной ассамблеи ООН (комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации) утвердил проект резолюции, озаглавленный "Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим". Резолюцию, выдвинутую Палестиной, поддержали 98 стран, включая Украину, 17 проголосовали против, представители 52 государств воздержались.