https://ria.ru/20221115/izrail-1831726803.html

Израиль выразил неудовлетворение голосованием Украины в ООН

Израиль выразил неудовлетворение голосованием Украины в ООН - РИА Новости, 15.11.2022

Израиль выразил неудовлетворение голосованием Украины в ООН

Заместитель гендиректора израильского МИД, глава департамента Евро-Азии Симона Гальперин во вторник выразила послу Украины Евгению Корнейчуку неудовлетворение... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:07

2022-11-15T18:07

2022-11-15T18:07

в мире

украина

израиль

палестина

мид израиля‎

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147940/19/1479401991_0:239:2795:1811_1920x0_80_0_0_9f35c0964859be66e74fd95d3fd483bf.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноя – РИА Новости. Заместитель гендиректора израильского МИД, глава департамента Евро-Азии Симона Гальперин во вторник выразила послу Украины Евгению Корнейчуку неудовлетворение голосованием Украины за пропалестинскую резолюцию в ООН, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства сообщали, что Корнейчук вызван в МИД Израиля, СМИ указывали, что причиной этого стала позиция Киева при голосовании по резолюциям ООН, выдвинутым Палестиной."В ходе беседы было выражено неудовлетворение израильской стороны голосованием Украины в пятницу, 11 ноября, в поддержку международного расследования под эгидой Международного суда ООН в Гааге. Было разъяснено, что подобные действия не соответствуют духу отношений между дружественными государствами, обладающими общими ценностями, особенно в свете поддержки Украины со стороны Израиля по целому ряду важных резолюций в ООН и широкой гуманитарной помощи. Ожидалось, что Украина проявит аналогичное отношение к Израилю на международной арене", - говорится в сообщении МИД Израиля.Отмечается, что в беседе с украинским дипломатом израильская сторона выразила надежду на изменение позиции Украины на голосовании по этому вопросу на Генеральной ассамблее в декабре.Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что "поддержка Украиной антиизраильских резолюций в ООН не способствует доверию и пониманию между странами".Четвертый комитет Генеральной ассамблеи ООН (комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации) утвердил проект резолюции, озаглавленный "Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим". Резолюцию, выдвинутую Палестиной, поддержали 98 стран, включая Украину, 17 проголосовали против, представители 52 государств воздержались.

https://ria.ru/20221114/izrail-1831256053.html

https://ria.ru/20221115/reparatsii-1831700402.html

украина

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, израиль, палестина, мид израиля‎, оон