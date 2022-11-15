https://ria.ru/20221115/inflyatsiya-1831640323.html

В Москве индексация тарифов на ЖКУ окажется ниже инфляции

В Москве индексация тарифов на ЖКУ окажется ниже инфляции - РИА Новости, 15.11.2022

В Москве индексация тарифов на ЖКУ окажется ниже инфляции

В Москве индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет ниже темпов инфляции и составит девять процентов с 1 декабря 2022 года, сообщил "Коммерсантъ"... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:56

2022-11-15T14:56

2022-11-15T17:43

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Москве индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет ниже темпов инфляции и составит девять процентов с 1 декабря 2022 года, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на правительство столицы.Отмечается, что по прогнозу властей, уровень инфляции в России по итогам года составит 13,9 процентов, и перенос "тарифной ступеньки" на начало декабря, принятый на федеральном уровне, делается для частичной компенсации потерь отрасли из-за значительного расхождения предыдущего тарифного пересмотра летом 2022 года с реальной инфляцией."Во вторник на заседании президиума правительства Москвы принят пакет документов, приводящих действующие акты города Москвы в соответствие с указанным решением. По ним совокупный рост стоимости коммунальных услуг составит девять процентов, что почти на пять процентных пунктов ниже прогнозной инфляции", — говорится в материале.Синхронно с индексацией тарифов будут пересмотрены стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий гражданам, что позволит обеспечить поддержку нуждающихся. Субсидии могут получить все москвичи, чьи расходы на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи составляют более десяти процентов.

https://ria.ru/20221115/moskva-1831573483.html

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экономика, москва, россия, жкх