Рейтинг@Mail.ru
В Москве индексация тарифов на ЖКУ окажется ниже инфляции - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/inflyatsiya-1831640323.html
В Москве индексация тарифов на ЖКУ окажется ниже инфляции
В Москве индексация тарифов на ЖКУ окажется ниже инфляции - РИА Новости, 15.11.2022
В Москве индексация тарифов на ЖКУ окажется ниже инфляции
В Москве индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет ниже темпов инфляции и составит девять процентов с 1 декабря 2022 года, сообщил "Коммерсантъ"... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:56
2022-11-15T17:43
экономика
москва
россия
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821892111_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_4e5b82d847f46705b51477ae41ef3ca2.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Москве индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет ниже темпов инфляции и составит девять процентов с 1 декабря 2022 года, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на правительство столицы.Отмечается, что по прогнозу властей, уровень инфляции в России по итогам года составит 13,9 процентов, и перенос "тарифной ступеньки" на начало декабря, принятый на федеральном уровне, делается для частичной компенсации потерь отрасли из-за значительного расхождения предыдущего тарифного пересмотра летом 2022 года с реальной инфляцией."Во вторник на заседании президиума правительства Москвы принят пакет документов, приводящих действующие акты города Москвы в соответствие с указанным решением. По ним совокупный рост стоимости коммунальных услуг составит девять процентов, что почти на пять процентных пунктов ниже прогнозной инфляции", — говорится в материале.Синхронно с индексацией тарифов будут пересмотрены стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий гражданам, что позволит обеспечить поддержку нуждающихся. Субсидии могут получить все москвичи, чьи расходы на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи составляют более десяти процентов.
https://ria.ru/20221115/moskva-1831573483.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821892111_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_488e3104cf0138e4a23a3e2758e02c6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, россия, жкх
Экономика, Москва, Россия, ЖКХ
14:56 15.11.2022 (обновлено: 17:43 15.11.2022)
 
В Москве индексация тарифов на ЖКУ окажется ниже инфляции

"Ъ": в Москве с 1 декабря тарифы на ЖКУ проиндексируют на девять процентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПомещение теплового пункта многоквартирного дома в Москве
Помещение теплового пункта многоквартирного дома в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Помещение теплового пункта многоквартирного дома в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Москве индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет ниже темпов инфляции и составит девять процентов с 1 декабря 2022 года, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на правительство столицы.
Отмечается, что по прогнозу властей, уровень инфляции в России по итогам года составит 13,9 процентов, и перенос "тарифной ступеньки" на начало декабря, принятый на федеральном уровне, делается для частичной компенсации потерь отрасли из-за значительного расхождения предыдущего тарифного пересмотра летом 2022 года с реальной инфляцией.
"Во вторник на заседании президиума правительства Москвы принят пакет документов, приводящих действующие акты города Москвы в соответствие с указанным решением. По ним совокупный рост стоимости коммунальных услуг составит девять процентов, что почти на пять процентных пунктов ниже прогнозной инфляции", — говорится в материале.
Синхронно с индексацией тарифов будут пересмотрены стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий гражданам, что позволит обеспечить поддержку нуждающихся. Субсидии могут получить все москвичи, чьи расходы на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи составляют более десяти процентов.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 13:13Туризм
Житель Бали сравнил Москву с раем
 
ЭкономикаМоскваРоссияЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала