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Си Цзиньпин призвал страны G20 сдерживать мировую инфляцию - РИА Новости, 15.11.2022
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Си Цзиньпин призвал страны G20 сдерживать мировую инфляцию
Си Цзиньпин призвал страны G20 сдерживать мировую инфляцию - РИА Новости, 15.11.2022
Си Цзиньпин призвал страны G20 сдерживать мировую инфляцию
Странам "Большой двадцатки" следует сдерживать мировую инфляцию, устранять экономические и финансовые риски, а также придерживаться концепции общей,... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T08:56
2022-11-15T08:56
в мире
си цзиньпин
китай
большая двадцатка
саммит g20
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ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Странам "Большой двадцатки" следует сдерживать мировую инфляцию, устранять экономические и финансовые риски, а также придерживаться концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20.Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября."Необходимо сдерживать мировую инфляцию, устранять экономические и финансовые риски, в особенности развитые экономики должны уменьшать негативные побочные эффекты от их регулирования монетарной политики", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД Китая.Он также отметил необходимость продолжать углублять международное сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, повышать доступность вакцин, лекарств, методов диагностики и лечения в развивающихся странах, чтобы создать благоприятные условия для восстановления экономики.Вместе с тем, по словам китайского лидера, мировая торговля, цифровая экономика, переход на зеленую энергетику и борьба с коррупцией являются важными факторами, способствующими глобальному развитию."Мы должны продолжать поддерживать многостороннюю торговую систему с центральной ролью Всемирной торговой организации, активно продвигать реформу ВТО, содействовать либерализации и упрощению процедур торговли и инвестирования, а также содействовать построению мировой экономики открытого типа", - указал он.Си Цзиньпин также призвал страны "Большой двадцатки" придерживаться "нулевой терпимости" к коррупции, наращивать международное сотрудничество по поиску беглых преступников, а также не создавать "безопасных убежищ" для коррупционеров и их активов."Глобальное развитие невозможно без мирной и стабильной международной обстановки. С этой целью я выдвинул "Инициативу глобальной безопасности". Наша цель состоит в том, чтобы работать со всеми сторонами для продвижения духа Устава ООН, придерживаться принципа неделимой безопасности, а также концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, выступать за урегулирование конфликтов путем переговоров и за разрешение споров путем консультаций, а также поддерживать все усилия по разрешению кризисов мирным путем", – добавил он.
https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html
https://ria.ru/20221115/kitay-1831472095.html
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в мире, си цзиньпин, китай, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Си Цзиньпин, Китай, Большая двадцатка, Саммит G20
08:56 15.11.2022
 
Си Цзиньпин призвал страны G20 сдерживать мировую инфляцию

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал сдерживать мировую инфляцию и устранять финансовые риски

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанк Председатель КНР Си Цзиньпин
 Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Странам "Большой двадцатки" следует сдерживать мировую инфляцию, устранять экономические и финансовые риски, а также придерживаться концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20.
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
"Необходимо сдерживать мировую инфляцию, устранять экономические и финансовые риски, в особенности развитые экономики должны уменьшать негативные побочные эффекты от их регулирования монетарной политики", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД Китая.
Он также отметил необходимость продолжать углублять международное сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, повышать доступность вакцин, лекарств, методов диагностики и лечения в развивающихся странах, чтобы создать благоприятные условия для восстановления экономики.
Индонезийский военный в одном из мест проведения саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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Саммит раздора. Чего ждать от встречи "Большой двадцатки" на Бали
Вместе с тем, по словам китайского лидера, мировая торговля, цифровая экономика, переход на зеленую энергетику и борьба с коррупцией являются важными факторами, способствующими глобальному развитию.
"Мы должны продолжать поддерживать многостороннюю торговую систему с центральной ролью Всемирной торговой организации, активно продвигать реформу ВТО, содействовать либерализации и упрощению процедур торговли и инвестирования, а также содействовать построению мировой экономики открытого типа", - указал он.
Си Цзиньпин также призвал страны "Большой двадцатки" придерживаться "нулевой терпимости" к коррупции, наращивать международное сотрудничество по поиску беглых преступников, а также не создавать "безопасных убежищ" для коррупционеров и их активов.
"Глобальное развитие невозможно без мирной и стабильной международной обстановки. С этой целью я выдвинул "Инициативу глобальной безопасности". Наша цель состоит в том, чтобы работать со всеми сторонами для продвижения духа Устава ООН, придерживаться принципа неделимой безопасности, а также концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, выступать за урегулирование конфликтов путем переговоров и за разрешение споров путем консультаций, а также поддерживать все усилия по разрешению кризисов мирным путем", – добавил он.
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