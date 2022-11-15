https://ria.ru/20221115/inflyatsiya-1831513325.html

Си Цзиньпин призвал страны G20 сдерживать мировую инфляцию

Си Цзиньпин призвал страны G20 сдерживать мировую инфляцию - РИА Новости, 15.11.2022

Си Цзиньпин призвал страны G20 сдерживать мировую инфляцию

Странам "Большой двадцатки" следует сдерживать мировую инфляцию, устранять экономические и финансовые риски, а также придерживаться концепции общей,... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T08:56

2022-11-15T08:56

2022-11-15T08:56

в мире

си цзиньпин

китай

большая двадцатка

саммит g20

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ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Странам "Большой двадцатки" следует сдерживать мировую инфляцию, устранять экономические и финансовые риски, а также придерживаться концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20.Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября."Необходимо сдерживать мировую инфляцию, устранять экономические и финансовые риски, в особенности развитые экономики должны уменьшать негативные побочные эффекты от их регулирования монетарной политики", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД Китая.Он также отметил необходимость продолжать углублять международное сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, повышать доступность вакцин, лекарств, методов диагностики и лечения в развивающихся странах, чтобы создать благоприятные условия для восстановления экономики.Вместе с тем, по словам китайского лидера, мировая торговля, цифровая экономика, переход на зеленую энергетику и борьба с коррупцией являются важными факторами, способствующими глобальному развитию."Мы должны продолжать поддерживать многостороннюю торговую систему с центральной ролью Всемирной торговой организации, активно продвигать реформу ВТО, содействовать либерализации и упрощению процедур торговли и инвестирования, а также содействовать построению мировой экономики открытого типа", - указал он.Си Цзиньпин также призвал страны "Большой двадцатки" придерживаться "нулевой терпимости" к коррупции, наращивать международное сотрудничество по поиску беглых преступников, а также не создавать "безопасных убежищ" для коррупционеров и их активов."Глобальное развитие невозможно без мирной и стабильной международной обстановки. С этой целью я выдвинул "Инициативу глобальной безопасности". Наша цель состоит в том, чтобы работать со всеми сторонами для продвижения духа Устава ООН, придерживаться принципа неделимой безопасности, а также концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, выступать за урегулирование конфликтов путем переговоров и за разрешение споров путем консультаций, а также поддерживать все усилия по разрешению кризисов мирным путем", – добавил он.

https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html

https://ria.ru/20221115/kitay-1831472095.html

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, си цзиньпин, китай, большая двадцатка, саммит g20