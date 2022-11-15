https://ria.ru/20221115/goroda-1831722062.html

Пушилин поздравил Горловку и Мариуполь с присвоением почетных званий

Пушилин поздравил Горловку и Мариуполь с присвоением почетных званий - РИА Новости, 15.11.2022

Пушилин поздравил Горловку и Мариуполь с присвоением почетных званий

Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с присвоением Горловке и Мариуполю почетных званий. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:55

2022-11-15T17:55

2022-11-15T17:55

денис пушилин

горловка

мариуполь

донбасс

владимир путин

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с присвоением Горловке и Мариуполю почетных званий."Поздравляю жителей Горловки, Мариуполя и всей Республики с присвоением почетных званий этим городам президентом Российской Федерации. Горловка стала городом трудовой доблести, а Мариуполь – городом воинской славы", - написал он.По словам Пушилина, жители Донбасса знают, как важна историческая память, почитание мужества и стойкости предыдущих поколений. Он уверен, что именно преданность героической истории Отчизны, в том числе малой родины, гордость за Великую Победу и верность ее наследию сподвигли жителей Донбасса в 2014 году на движение сопротивления незаконному киевскому режиму."Присвоение почетных званий Горловке и Мариуполю – это не только дань памяти героическому прошлому, но и важный мостик в будущее. Следующие поколения должны так же, зная историю, отстаивать свою землю, беречь Россию", - написал он.В свою очередь мэр Горловки Иван Приходько поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую честь, оказанную городу, жители которого являются истинными патриотами Донбасса, настоящими патриотами России. Приходько добавил, что город будет с честью носить это почетное звание.

https://ria.ru/20221115/lugansk-1831719149.html

https://realty.ria.ru/20221115/donetsk-1831701501.html

горловка

мариуполь

донбасс

донецкая народная республика

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денис пушилин, горловка, мариуполь, донбасс, владимир путин, донецкая народная республика, россия