07:43 15.11.2022 (обновлено: 10:00 15.11.2022)
На Украине заявили об уничтожении энергообъекта, снабжавшего две области
"Укрэнерго": уничтожен объект, снабжавший электричеством Херсонскую и Николаевскую области
© Фото : аккаунт Владимира Кудрицкого в соцсетиУничтоженный объект инфраструктуры, обеспечивавший снабжение электричеством правобережья Херсонской области и части Николаевской
© Фото : аккаунт Владимира Кудрицкого в соцсети
Уничтоженный объект инфраструктуры, обеспечивавший снабжение электричеством правобережья Херсонской области и части Николаевской. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Разрушен объект инфраструктуры, обеспечивавший снабжение электричеством правобережья Херсонской области и части Николаевской, заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны. Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная <...> дополнительно расстреляно и сокрушено", — написал он на своей странице в Facebook* (соцсеть компании Meta, деятельность которой запрещена в России и считается экстремистской).
В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие регионы из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможности изоляции группировки российских войск на правом берегу.
По состоянию на начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.
Российские Вооруженные силы 10 октября начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом подрыв на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.