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На Украине заявили об уничтожении энергообъекта, снабжавшего две области - РИА Новости, 15.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/energoobekt-1831507341.html
На Украине заявили об уничтожении энергообъекта, снабжавшего две области
На Украине заявили об уничтожении энергообъекта, снабжавшего две области - РИА Новости, 15.11.2022
На Украине заявили об уничтожении энергообъекта, снабжавшего две области
Разрушен объект инфраструктуры, обеспечивавший снабжение электричеством правобережья Херсонской области и части Николаевской, заявил глава правления... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T07:43
2022-11-15T10:00
специальная военная операция на украине
сергей суровикин
сергей шойгу
херсонская область
россия
днепр (город)
укрэнерго
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Разрушен объект инфраструктуры, обеспечивавший снабжение электричеством правобережья Херсонской области и части Николаевской, заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.По его словам, прорабатываются схемы поставок энергии в контролируемую украинскими войсками часть Херсонской области из соседних регионов. Кроме того, Киев попросил у "зарубежных партнеров" необходимое оборудование, выразили согласие помочь Польша и Франция.В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие регионы из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможности изоляции группировки российских войск на правом берегу.По состоянию на начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.Российские Вооруженные силы 10 октября начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом подрыв на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831260535.html
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сергей суровикин, сергей шойгу, херсонская область , россия, днепр (город), укрэнерго, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
07:43 15.11.2022 (обновлено: 10:00 15.11.2022)
 
На Украине заявили об уничтожении энергообъекта, снабжавшего две области

"Укрэнерго": уничтожен объект, снабжавший электричеством Херсонскую и Николаевскую области

© Фото : аккаунт Владимира Кудрицкого в соцсетиУничтоженный объект инфраструктуры, обеспечивавший снабжение электричеством правобережья Херсонской области и части Николаевской
Уничтоженный объект инфраструктуры, обеспечивавший снабжение электричеством правобережья Херсонской области и части Николаевской - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : аккаунт Владимира Кудрицкого в соцсети
Уничтоженный объект инфраструктуры, обеспечивавший снабжение электричеством правобережья Херсонской области и части Николаевской. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Разрушен объект инфраструктуры, обеспечивавший снабжение электричеством правобережья Херсонской области и части Николаевской, заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны. Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная <...> дополнительно расстреляно и сокрушено", — написал он на своей странице в Facebook* (соцсеть компании Meta, деятельность которой запрещена в России и считается экстремистской).

По его словам, прорабатываются схемы поставок энергии в контролируемую украинскими войсками часть Херсонской области из соседних регионов. Кроме того, Киев попросил у "зарубежных партнеров" необходимое оборудование, выразили согласие помочь Польша и Франция.
В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие регионы из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможности изоляции группировки российских войск на правом берегу.
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"Укрэнерго" сообщило о повреждении одного из ключевых энергообъектов
По состоянию на начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.
Российские Вооруженные силы 10 октября начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом подрыв на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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14 ноября, 08:17В мире
"Укрэнерго" выявило повреждения на одном из ключевых энергообъектов
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей СуровикинСергей ШойгуХерсонская областьРоссияДнепр (город)УкрэнергоВооруженные силы РФ
 
 
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