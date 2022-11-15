https://ria.ru/20221115/energoobekt-1831507341.html

На Украине заявили об уничтожении энергообъекта, снабжавшего две области

На Украине заявили об уничтожении энергообъекта, снабжавшего две области - РИА Новости, 15.11.2022

На Украине заявили об уничтожении энергообъекта, снабжавшего две области

Разрушен объект инфраструктуры, обеспечивавший снабжение электричеством правобережья Херсонской области и части Николаевской, заявил глава правления... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T07:43

2022-11-15T07:43

2022-11-15T10:00

специальная военная операция на украине

сергей суровикин

сергей шойгу

херсонская область

россия

днепр (город)

укрэнерго

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831522482_89:0:910:462_1920x0_80_0_0_7e332f3bf975f4490bb5d76c6d296e6c.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Разрушен объект инфраструктуры, обеспечивавший снабжение электричеством правобережья Херсонской области и части Николаевской, заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.По его словам, прорабатываются схемы поставок энергии в контролируемую украинскими войсками часть Херсонской области из соседних регионов. Кроме того, Киев попросил у "зарубежных партнеров" необходимое оборудование, выразили согласие помочь Польша и Франция.В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие регионы из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможности изоляции группировки российских войск на правом берегу.По состоянию на начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.Российские Вооруженные силы 10 октября начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом подрыв на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221114/ukraina-1831260535.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221114/energoobekt-1831260678.html

херсонская область

россия

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей суровикин, сергей шойгу, херсонская область , россия, днепр (город), укрэнерго, вооруженные силы рф