20:20 15.11.2022 (обновлено: 20:50 15.11.2022)
В офисе Зеленского заявили о повреждениях 15 объектов энергоинфраструктуры
Замглавы офиса Зеленского Тимошенко заявил о повреждениях 15 объектов энергоинфраструктуры
Офис президента Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские ракетные удары повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры на Украине, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в комментарии местным телеканалам, который опубликован в его Telegram.
"Выпущено более 90 ракет по территории Украины, <...> были попадания, около 15 энергетических объектов пострадали <...> в разных областях", — сказал он.
Чиновник уточнил, что из-за этого сейчас отключен свет в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях, а также на контролируемых Украиной территориях ДНР.
Тимошенко назвал ситуацию критической. По его словам, больше всего попаданий пришлось на север и центр страны.
Как ранее уточнил мэр Киева Виталий Кличко, как минимум половина жителей столицы осталась без электричества, а по всей Украине начались экстренные отключения света.
Сегодня вечером на всей территории бывшей советской республики объявили воздушную тревогу. В Киеве и нескольких других крупных городах прогремели взрывы и начались отключения электроэнергии.
Помимо столицы, местные власти сообщали об ударах по Львову, Ровно, Харькову, Житомиру, Ивано-Франковску, Хмельницкому, а также Сумской, Полтавской и Винницкой областям. Там возникли проблемы с энергоснабжением. Харьковское метро прекратило работу. Полностью обесточен Житомир.
Российские Вооруженные силы 10 октября начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом подрыв на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. Из-за этого на Украине начались веерные отключения электричества.