https://ria.ru/20221115/energoinfrastruktura-1831767055.html

В офисе Зеленского заявили о повреждениях 15 объектов энергоинфраструктуры

В офисе Зеленского заявили о повреждениях 15 объектов энергоинфраструктуры - РИА Новости, 15.11.2022

В офисе Зеленского заявили о повреждениях 15 объектов энергоинфраструктуры

Российские ракетные удары повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры на Украине, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T20:20

2022-11-15T20:20

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специальная военная операция на украине

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кирилл тимошенко

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские ракетные удары повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры на Украине, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в комментарии местным телеканалам, который опубликован в его Telegram.Чиновник уточнил, что из-за этого сейчас отключен свет в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях, а также на контролируемых Украиной территориях ДНР.Тимошенко назвал ситуацию критической. По его словам, больше всего попаданий пришлось на север и центр страны.Как ранее уточнил мэр Киева Виталий Кличко, как минимум половина жителей столицы осталась без электричества, а по всей Украине начались экстренные отключения света.Сегодня вечером на всей территории бывшей советской республики объявили воздушную тревогу. В Киеве и нескольких других крупных городах прогремели взрывы и начались отключения электроэнергии.Помимо столицы, местные власти сообщали об ударах по Львову, Ровно, Харькову, Житомиру, Ивано-Франковску, Хмельницкому, а также Сумской, Полтавской и Винницкой областям. Там возникли проблемы с энергоснабжением. Харьковское метро прекратило работу. Полностью обесточен Житомир.Российские Вооруженные силы 10 октября начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом подрыв на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. Из-за этого на Украине начались веерные отключения электричества.

https://ria.ru/20221115/internet-1831750077.html

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831705603.html

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украина, киев, в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко