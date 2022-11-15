https://ria.ru/20221115/elektroenergiya-1831766516.html

В большинстве городов и сел Молдавии восстановили подачу электроэнергии

В большинстве городов и сел Молдавии восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости, 15.11.2022

В большинстве городов и сел Молдавии восстановили подачу электроэнергии

Подача электроэнергии в большинстве населенных пунктов Молдавии возобновлена, сообщил во вторник вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T20:14

2022-11-15T20:14

2022-11-15T20:14

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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Подача электроэнергии в большинстве населенных пунктов Молдавии возобновлена, сообщил во вторник вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Ранее во вторник корреспондент РИА Новости сообщил об отключении электроэнергии во многих районах и населенных пунктах Молдавии. В Кишиневе из-за отключения света на отдельных участках возникли проблемы с движением троллейбусов. Спыну ранее объяснил, что на фоне ракетного обстрела украинской инфраструктуры произошло автоматическое отключение линии поставки электроэнергии в Молдавию.""Молдэлектрика" сообщает, что электроснабжение в большинстве населенных пунктов восстановлено. Риск отключения электроэнергии остается высоким", - написал Спыну в Telegram-канале.Согласно информации, опубликованной на сайте предприятия "Молдэлектрика", Молдавия перестала получать электроэнергию из Румынии. Отключена экспортная высоковольтная линия Вулканешты-Исакча.

https://ria.ru/20221115/moldaviya-1831681181.html

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