https://ria.ru/20221115/elektroenergiya-1831766516.html
В большинстве городов и сел Молдавии восстановили подачу электроэнергии
В большинстве городов и сел Молдавии восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости, 15.11.2022
В большинстве городов и сел Молдавии восстановили подачу электроэнергии
Подача электроэнергии в большинстве населенных пунктов Молдавии возобновлена, сообщил во вторник вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T20:14
2022-11-15T20:14
2022-11-15T20:14
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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Подача электроэнергии в большинстве населенных пунктов Молдавии возобновлена, сообщил во вторник вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Ранее во вторник корреспондент РИА Новости сообщил об отключении электроэнергии во многих районах и населенных пунктах Молдавии. В Кишиневе из-за отключения света на отдельных участках возникли проблемы с движением троллейбусов. Спыну ранее объяснил, что на фоне ракетного обстрела украинской инфраструктуры произошло автоматическое отключение линии поставки электроэнергии в Молдавию.""Молдэлектрика" сообщает, что электроснабжение в большинстве населенных пунктов восстановлено. Риск отключения электроэнергии остается высоким", - написал Спыну в Telegram-канале.Согласно информации, опубликованной на сайте предприятия "Молдэлектрика", Молдавия перестала получать электроэнергию из Румынии. Отключена экспортная высоковольтная линия Вулканешты-Исакча.
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в мире, молдавия, кишинев, жкх, румыния, в мире – радио sputnik
В мире, Молдавия, Кишинев, ЖКХ, Румыния, В мире – Радио Sputnik
В большинстве городов и сел Молдавии восстановили подачу электроэнергии
Спыну сообщил, что в большинстве городов и сел Молдавии восстановили подачу электроэнергии