В "Укрэнерго" сообщили об аварийных отключениях света в нескольких областях
В "Укрэнерго" сообщили об аварийных отключениях света в северных и центральных областях
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" объявили о введении аварийных отключений электроэнергии в северных и центральных областях Украины, а также введении специальных графиков отключений света в Киеве.
"Во время новой масштабной ракетной атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры... Мы не можем пока что определить полные масштабы повреждений, есть "прилеты" в нашу инфраструктуру во всех регионах страны, но самая тяжелая ситуация в северных и центральных областях. В связи с этим там вводятся в полном объеме аварийные отключения всех категорий потребителей. В городе Киев введены специальные графики аварийных отключений", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Ранее во вторник в ряде регионов Украины местные власти сообщили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры, в ряде областей наблюдаются проблемы с электроснабжением.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.