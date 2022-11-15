https://ria.ru/20221115/elektrichestvo-1831747842.html

В "Укрэнерго" сообщили об аварийных отключениях света в нескольких областях

В "Укрэнерго" сообщили об аварийных отключениях света в нескольких областях - РИА Новости, 15.11.2022

В "Укрэнерго" сообщили об аварийных отключениях света в нескольких областях

В украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" объявили о введении аварийных отключений электроэнергии в северных и центральных областях Украины, РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:57

2022-11-15T18:57

2022-11-15T18:57

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" объявили о введении аварийных отключений электроэнергии в северных и центральных областях Украины, а также введении специальных графиков отключений света в Киеве.Ранее во вторник в ряде регионов Украины местные власти сообщили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры, в ряде областей наблюдаются проблемы с электроснабжением.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831736123.html

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в мире, украина, укрэнерго, вооруженные силы рф, киев, харьков