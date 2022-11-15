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В "Укрэнерго" сообщили об аварийных отключениях света в нескольких областях - РИА Новости, 15.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/elektrichestvo-1831747842.html
В "Укрэнерго" сообщили об аварийных отключениях света в нескольких областях
В "Укрэнерго" сообщили об аварийных отключениях света в нескольких областях - РИА Новости, 15.11.2022
В "Укрэнерго" сообщили об аварийных отключениях света в нескольких областях
В украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" объявили о введении аварийных отключений электроэнергии в северных и центральных областях Украины, РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:57
2022-11-15T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрэнерго
вооруженные силы рф
киев
харьков
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" объявили о введении аварийных отключений электроэнергии в северных и центральных областях Украины, а также введении специальных графиков отключений света в Киеве.Ранее во вторник в ряде регионов Украины местные власти сообщили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры, в ряде областей наблюдаются проблемы с электроснабжением.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831736123.html
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в мире, украина, укрэнерго, вооруженные силы рф, киев, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ, Киев, Харьков
18:57 15.11.2022
 
В "Укрэнерго" сообщили об аварийных отключениях света в нескольких областях

В "Укрэнерго" сообщили об аварийных отключениях света в северных и центральных областях

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" объявили о введении аварийных отключений электроэнергии в северных и центральных областях Украины, а также введении специальных графиков отключений света в Киеве.
"Во время новой масштабной ракетной атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры... Мы не можем пока что определить полные масштабы повреждений, есть "прилеты" в нашу инфраструктуру во всех регионах страны, но самая тяжелая ситуация в северных и центральных областях. В связи с этим там вводятся в полном объеме аварийные отключения всех категорий потребителей. В городе Киев введены специальные графики аварийных отключений", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Ранее во вторник в ряде регионов Украины местные власти сообщили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры, в ряде областей наблюдаются проблемы с электроснабжением.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 18:25Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаУкрэнергоВооруженные силы РФКиевХарьков
 
 
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