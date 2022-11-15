https://ria.ru/20221115/doverie-1831504832.html

Антонов заявил о снижении доверия к американской юрисдикции

Антонов заявил о снижении доверия к американской юрисдикции - РИА Новости, 15.11.2022

Антонов заявил о снижении доверия к американской юрисдикции

Диктат и шантаж США ведет к снижению доверия к американской юрисдикции, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новые санкции против России. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T06:49

2022-11-15T06:49

2022-11-15T06:49

анатолий антонов

сулейман керимов

сша

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вашингтон (штат)

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Диктат и шантаж США ведет к снижению доверия к американской юрисдикции, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новые санкции против России.В понедельник минфин США ввел новые санкции против ряда связанных с Россией физических, юридических лиц и воздушных судов. Согласно документу, в список попали 14 физических лиц, в том числе родственники сенатора Сулеймана Керимова. Кроме того, под санкции помещены 28 организаций, зарегистрированных в том числе в Швейцарии, России, ОАЭ, Виргинских островах и Люксембурге, а также восемь воздушных судов."Обратили внимание на очередной всплеск антироссийской активности Вашингтона. Видимо, администрация (США) никак не осознает, что рестрикции не способны повлиять на суверенный внешнеполитический курс нашей страны... Диктат и шантаж со стороны Соединенных Штатов, явно вознамерившихся решать, как, кому и с кем взаимодействовать, ведут лишь к снижению доверия к американской юрисдикции. Одновременно ускоряют опасную фрагментацию мирового хозяйства", - говорится в распространенном заявлении Антонова.Также он выразил уверенность, что другие государства не будут устраивать попытки США придать своим "нелегитимным мерам экстерриториальный характер".

https://ria.ru/20221115/antonov-1831499436.html

https://ria.ru/20221109/ssha-1830131649.html

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анатолий антонов, сулейман керимов, сша, россия, вашингтон (штат), министерство финансов сша