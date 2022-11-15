Антонов заявил о снижении доверия к американской юрисдикции
Посол Антонов: диктат и шантаж США ведет к снижению доверия к американской юрисдикции
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Диктат и шантаж США ведет к снижению доверия к американской юрисдикции, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новые санкции против России.
В понедельник минфин США ввел новые санкции против ряда связанных с Россией физических, юридических лиц и воздушных судов. Согласно документу, в список попали 14 физических лиц, в том числе родственники сенатора Сулеймана Керимова. Кроме того, под санкции помещены 28 организаций, зарегистрированных в том числе в Швейцарии, России, ОАЭ, Виргинских островах и Люксембурге, а также восемь воздушных судов.
"Обратили внимание на очередной всплеск антироссийской активности Вашингтона. Видимо, администрация (США) никак не осознает, что рестрикции не способны повлиять на суверенный внешнеполитический курс нашей страны... Диктат и шантаж со стороны Соединенных Штатов, явно вознамерившихся решать, как, кому и с кем взаимодействовать, ведут лишь к снижению доверия к американской юрисдикции. Одновременно ускоряют опасную фрагментацию мирового хозяйства", - говорится в распространенном заявлении Антонова.
Также он выразил уверенность, что другие государства не будут устраивать попытки США придать своим "нелегитимным мерам экстерриториальный характер".
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