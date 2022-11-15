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Антонов заявил о снижении доверия к американской юрисдикции - РИА Новости, 15.11.2022
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Антонов заявил о снижении доверия к американской юрисдикции
Антонов заявил о снижении доверия к американской юрисдикции - РИА Новости, 15.11.2022
Антонов заявил о снижении доверия к американской юрисдикции
Диктат и шантаж США ведет к снижению доверия к американской юрисдикции, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новые санкции против России. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T06:49
2022-11-15T06:49
анатолий антонов
сулейман керимов
сша
россия
вашингтон (штат)
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Диктат и шантаж США ведет к снижению доверия к американской юрисдикции, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новые санкции против России.В понедельник минфин США ввел новые санкции против ряда связанных с Россией физических, юридических лиц и воздушных судов. Согласно документу, в список попали 14 физических лиц, в том числе родственники сенатора Сулеймана Керимова. Кроме того, под санкции помещены 28 организаций, зарегистрированных в том числе в Швейцарии, России, ОАЭ, Виргинских островах и Люксембурге, а также восемь воздушных судов."Обратили внимание на очередной всплеск антироссийской активности Вашингтона. Видимо, администрация (США) никак не осознает, что рестрикции не способны повлиять на суверенный внешнеполитический курс нашей страны... Диктат и шантаж со стороны Соединенных Штатов, явно вознамерившихся решать, как, кому и с кем взаимодействовать, ведут лишь к снижению доверия к американской юрисдикции. Одновременно ускоряют опасную фрагментацию мирового хозяйства", - говорится в распространенном заявлении Антонова.Также он выразил уверенность, что другие государства не будут устраивать попытки США придать своим "нелегитимным мерам экстерриториальный характер".
https://ria.ru/20221115/antonov-1831499436.html
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анатолий антонов, сулейман керимов, сша, россия, вашингтон (штат), министерство финансов сша
Анатолий Антонов, Сулейман Керимов, США, Россия, Вашингтон (штат), Министерство финансов США
06:49 15.11.2022
 
Антонов заявил о снижении доверия к американской юрисдикции

Посол Антонов: диктат и шантаж США ведет к снижению доверия к американской юрисдикции

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Диктат и шантаж США ведет к снижению доверия к американской юрисдикции, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новые санкции против России.
В понедельник минфин США ввел новые санкции против ряда связанных с Россией физических, юридических лиц и воздушных судов. Согласно документу, в список попали 14 физических лиц, в том числе родственники сенатора Сулеймана Керимова. Кроме того, под санкции помещены 28 организаций, зарегистрированных в том числе в Швейцарии, России, ОАЭ, Виргинских островах и Люксембурге, а также восемь воздушных судов.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
03:13
США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах, заявил Антонов
"Обратили внимание на очередной всплеск антироссийской активности Вашингтона. Видимо, администрация (США) никак не осознает, что рестрикции не способны повлиять на суверенный внешнеполитический курс нашей страны... Диктат и шантаж со стороны Соединенных Штатов, явно вознамерившихся решать, как, кому и с кем взаимодействовать, ведут лишь к снижению доверия к американской юрисдикции. Одновременно ускоряют опасную фрагментацию мирового хозяйства", - говорится в распространенном заявлении Антонова.
Также он выразил уверенность, что другие государства не будут устраивать попытки США придать своим "нелегитимным мерам экстерриториальный характер".
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 09:08
Диалог с США почти парализован, заявил посол Антонов
 
Анатолий АнтоновСулейман КеримовСШАРоссияВашингтон (штат)Министерство финансов США
 
 
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