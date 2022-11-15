https://ria.ru/20221115/chibis-1831754940.html

Чибис возглавил рабочую группу Госсовета по развитию российской Арктики

Чибис возглавил рабочую группу Госсовета по развитию российской Арктики - РИА Новости, 15.11.2022

Чибис возглавил рабочую группу Госсовета по развитию российской Арктики

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что по поручению президента Владимира Путина возглавил рабочую группу Госсовета по... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T19:26

2022-11-15T19:26

2022-11-15T22:57

мурманская область

владимир путин

арктика

мурманская область

игорь левитин

мурманск

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МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что по поручению президента Владимира Путина возглавил рабочую группу Госсовета по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития российской Арктики, главной задачей которой станет улучшение инфраструктуры вокруг Севморпути."По поручению Владимира Владимировича Путина возглавил рабочую группу Госсовета по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Главная задача нашей рабочей группы - развитие инфраструктуры вокруг Северного морского пути", - написал Чибис."Это решение не случайно, поскольку Мурманск активно развивается как центр Северного морского пути, и транспортно-логистические связи в Арктике во многом сходятся через Мурманск", - сказал присутствовавший на совещании в режиме видео-конференц-связи руководитель комиссии Госсовета по транспорту Алексей Цыденов.По словам Чибиса, неоспоримое преимущество Севморпути - сокращение времени доставки грузов из Европы в Азию на 40% по сравнению с Южным коридором, проходящим через Суэцкий канал. "А в текущих внешнеполитических условиях укрепление и развитие наших маршрутов имеет стратегическое значение для всей страны", - подчеркнул губернатор.Он выразил уверенность, что при поддержке Левитина и во взаимодействии с госкомиссией под председательством вице-премьера Юрия Трутнева удастся добиваться новых важных решений для регионов Арктической зоны."У нас по Арктике есть две комиссии: государственную комиссию по Арктике возглавляет Юрий Трутнев, и есть при Совете безопасности комиссия, которую возглавляет Дмитрий Медведев, поэтому давайте все вопросы соберем и распределим - какие вынести на одну комиссию, а может какие-то другие вопросы надо поднимать на уровень Совета безопасности", - сказал Левитин.

https://ria.ru/20221115/modernizatsiya-1831706661.html

https://ria.ru/20221107/vuzy-1829801404.html

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владимир путин, арктика, мурманская область, игорь левитин, мурманск