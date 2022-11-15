19:26 15.11.2022 (обновлено: 22:57 15.11.2022)
Чибис возглавил рабочую группу Госсовета по развитию российской Арктики
Мурманский губернатор Чибис возглавил группу Госсовета по развитию российской Арктики
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий Дубов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что по поручению президента Владимира Путина возглавил рабочую группу Госсовета по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития российской Арктики, главной задачей которой станет улучшение инфраструктуры вокруг Севморпути.
"По поручению Владимира Владимировича Путина возглавил рабочую группу Госсовета по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Главная задача нашей рабочей группы - развитие инфраструктуры вокруг Северного морского пути", - написал Чибис.
"Это решение не случайно, поскольку Мурманск активно развивается как центр Северного морского пути, и транспортно-логистические связи в Арктике во многом сходятся через Мурманск", - сказал присутствовавший на совещании в режиме видео-конференц-связи руководитель комиссии Госсовета по транспорту Алексей Цыденов.
По словам Чибиса, неоспоримое преимущество Севморпути - сокращение времени доставки грузов из Европы в Азию на 40% по сравнению с Южным коридором, проходящим через Суэцкий канал. "А в текущих внешнеполитических условиях укрепление и развитие наших маршрутов имеет стратегическое значение для всей страны", - подчеркнул губернатор.
Он выразил уверенность, что при поддержке Левитина и во взаимодействии с госкомиссией под председательством вице-премьера Юрия Трутнева удастся добиваться новых важных решений для регионов Арктической зоны.
"У нас по Арктике есть две комиссии: государственную комиссию по Арктике возглавляет Юрий Трутнев, и есть при Совете безопасности комиссия, которую возглавляет Дмитрий Медведев, поэтому давайте все вопросы соберем и распределим - какие вынести на одну комиссию, а может какие-то другие вопросы надо поднимать на уровень Совета безопасности", - сказал Левитин.