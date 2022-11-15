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Чибис возглавил рабочую группу Госсовета по развитию российской Арктики - РИА Новости, 15.11.2022
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Мурманская область
https://ria.ru/20221115/chibis-1831754940.html
Чибис возглавил рабочую группу Госсовета по развитию российской Арктики
Чибис возглавил рабочую группу Госсовета по развитию российской Арктики - РИА Новости, 15.11.2022
Чибис возглавил рабочую группу Госсовета по развитию российской Арктики
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что по поручению президента Владимира Путина возглавил рабочую группу Госсовета по... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T19:26
2022-11-15T22:57
мурманская область
владимир путин
арктика
мурманская область
игорь левитин
мурманск
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МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что по поручению президента Владимира Путина возглавил рабочую группу Госсовета по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития российской Арктики, главной задачей которой станет улучшение инфраструктуры вокруг Севморпути."По поручению Владимира Владимировича Путина возглавил рабочую группу Госсовета по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Главная задача нашей рабочей группы - развитие инфраструктуры вокруг Северного морского пути", - написал Чибис."Это решение не случайно, поскольку Мурманск активно развивается как центр Северного морского пути, и транспортно-логистические связи в Арктике во многом сходятся через Мурманск", - сказал присутствовавший на совещании в режиме видео-конференц-связи руководитель комиссии Госсовета по транспорту Алексей Цыденов.По словам Чибиса, неоспоримое преимущество Севморпути - сокращение времени доставки грузов из Европы в Азию на 40% по сравнению с Южным коридором, проходящим через Суэцкий канал. "А в текущих внешнеполитических условиях укрепление и развитие наших маршрутов имеет стратегическое значение для всей страны", - подчеркнул губернатор.Он выразил уверенность, что при поддержке Левитина и во взаимодействии с госкомиссией под председательством вице-премьера Юрия Трутнева удастся добиваться новых важных решений для регионов Арктической зоны."У нас по Арктике есть две комиссии: государственную комиссию по Арктике возглавляет Юрий Трутнев, и есть при Совете безопасности комиссия, которую возглавляет Дмитрий Медведев, поэтому давайте все вопросы соберем и распределим - какие вынести на одну комиссию, а может какие-то другие вопросы надо поднимать на уровень Совета безопасности", - сказал Левитин.
https://ria.ru/20221115/modernizatsiya-1831706661.html
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владимир путин, арктика, мурманская область, игорь левитин, мурманск
Мурманская область, Владимир Путин, Арктика, Мурманская область, Игорь Левитин, Мурманск
19:26 15.11.2022 (обновлено: 22:57 15.11.2022)
 
Чибис возглавил рабочую группу Госсовета по развитию российской Арктики

Мурманский губернатор Чибис возглавил группу Госсовета по развитию российской Арктики

© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий Дубов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
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МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что по поручению президента Владимира Путина возглавил рабочую группу Госсовета по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития российской Арктики, главной задачей которой станет улучшение инфраструктуры вокруг Севморпути.
"По поручению Владимира Владимировича Путина возглавил рабочую группу Госсовета по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Главная задача нашей рабочей группы - развитие инфраструктуры вокруг Северного морского пути", - написал Чибис.
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"Это решение не случайно, поскольку Мурманск активно развивается как центр Северного морского пути, и транспортно-логистические связи в Арктике во многом сходятся через Мурманск", - сказал присутствовавший на совещании в режиме видео-конференц-связи руководитель комиссии Госсовета по транспорту Алексей Цыденов.
По словам Чибиса, неоспоримое преимущество Севморпути - сокращение времени доставки грузов из Европы в Азию на 40% по сравнению с Южным коридором, проходящим через Суэцкий канал. "А в текущих внешнеполитических условиях укрепление и развитие наших маршрутов имеет стратегическое значение для всей страны", - подчеркнул губернатор.
Он выразил уверенность, что при поддержке Левитина и во взаимодействии с госкомиссией под председательством вице-премьера Юрия Трутнева удастся добиваться новых важных решений для регионов Арктической зоны.
"У нас по Арктике есть две комиссии: государственную комиссию по Арктике возглавляет Юрий Трутнев, и есть при Совете безопасности комиссия, которую возглавляет Дмитрий Медведев, поэтому давайте все вопросы соберем и распределим - какие вынести на одну комиссию, а может какие-то другие вопросы надо поднимать на уровень Совета безопасности", - сказал Левитин.
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