https://ria.ru/20221115/bezhentsy-1831498085.html

В Канаде рассказали, как "пользуются" украинскими беженцами

В Канаде рассказали, как "пользуются" украинскими беженцами - РИА Новости, 15.11.2022

В Канаде рассказали, как "пользуются" украинскими беженцами

Канадские арендодатели "пользуются" прибывающими в страну украинскими беженцами, требуя с них залог за жилье на месяцы вперед, говорится в статье газеты Globe... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T02:34

2022-11-15T02:34

2022-11-15T02:34

в мире

канада

торонто

онтарио

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800037310_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c324dd1e3480c415b3d287244d7e8b1.jpg

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Канадские арендодатели "пользуются" прибывающими в страну украинскими беженцами, требуя с них залог за жилье на месяцы вперед, говорится в статье газеты Globe and Mail.Издание приводит историю 45-летней Галины Дурисвит, прибывшей в Канаду в марте вместе со своим 15-летним сыном. Женщина на протяжении нескольких месяцев искала съемную квартиру в Торонто, регулярно откликаясь на предложения аренды, однако постоянно "натыкалась на стену", когда домовладельцы просили плату за шесть месяцев вперед, что запрещено местными законами. "Я просто подаю заявку за заявкой, и никто меня не выбирает", — посетовала она.По словам украинки, отсутствие кредитной истории и тот факт, что она только недавно начала работать, сыграли свою роль в данном вопросе. При этом она заявила, что все же нашла себе вариант с однокомнатной квартирой без требования огромного залога, но планирует переехать туда только в январе.Как отмечает издание, в этом вопросе Дурисвит "не одинока". По данным благотворительных организаций, часть прибывающих в Онтарио украинских беженцев не может найти себе жилье, потому что некоторые арендодатели требуют залог за аренду на шесть месяцев или даже на год вперед.Исполнительный директор Центра для новоприбывающих Peel Эффат Гассеми рассказала, что некоторым беженцам сложно внести депозит даже за один месяц. "Арендодатели пользуются новоприбывшими. Запрашивать (залог. – прим. ред.) за шесть месяцев и один год - нелепо. Это просто бесчеловечно", - возмутилась она, призвав ввести новые ограничения для арендодателей, которые "несправедливо относятся" к приезжающим в страну.По словам представителя Peel, первых украинских беженцев канадцы в основном встречали с распростертыми объятиями, позволяя им жить в своих подвалах и пустых комнатах, иногда не взимая арендной платы. Однако ситуация "постепенно меняется" по мере того, как в страну прибывает все больше украинцев. "Вначале все было так мило и опрятно. Все раскрыли двери. Сейчас все стало гораздо сложнее", - признала Гассеми.С февраля в Канаду прибыло более 112 тысяч граждан Украины. В марте Оттава дала украинцам экстренное разрешение на приезд в страну, при этом прибывшие не имеют статуса постоянного жителя или беженца, они могут остаться на три года в качестве временных резидентов.

https://ria.ru/20221109/bezhenets-1830117158.html

https://ria.ru/20221111/polsha-1830775997.html

канада

торонто

онтарио

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, торонто, онтарио, украина