https://ria.ru/20221115/armeniya-1831537004.html

Армянская оппозиция вернулась в парламент после многомесячного бойкота

Армянская оппозиция вернулась в парламент после многомесячного бойкота - РИА Новости, 15.11.2022

Армянская оппозиция вернулась в парламент после многомесячного бойкота

Армянская оппозиция принимает участие в пленарном заседании парламента после многомесячного бойкота, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:36

2022-11-15T10:36

2022-11-15T10:36

в мире

никол пашинян

азербайджан

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ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Армянская оппозиция принимает участие в пленарном заседании парламента после многомесячного бойкота, передает корреспондент РИА Новости."Мы долгое время бойкотировали заседания, так как на улице боролись против разрушительной политики этих властей. Сейчас на улице временная пауза, и мы будем полноценно использовать этот (парламентский - ред.) инструментарий. Мы пришли с нашей повесткой", - сказал, выступая в законодательном органе, депутат от оппозиционной фракции "Армения" Агван Варданян.Он назвал действующие власти "угрозой для государственности и армянства". "Мы здесь, чтобы пресечь необратимость разрушительного процесса", - заявил депутат.Армянская оппозиция с апреля в течение нескольких месяцев проводила массовые акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://ria.ru/20220915/impichment-1816869687.html

https://ria.ru/20221110/armeniya-1830461892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, никол пашинян, азербайджан, армения