Рейтинг@Mail.ru
Армянская оппозиция вернулась в парламент после многомесячного бойкота - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/armeniya-1831537004.html
Армянская оппозиция вернулась в парламент после многомесячного бойкота
Армянская оппозиция вернулась в парламент после многомесячного бойкота - РИА Новости, 15.11.2022
Армянская оппозиция вернулась в парламент после многомесячного бойкота
Армянская оппозиция принимает участие в пленарном заседании парламента после многомесячного бойкота, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:36
2022-11-15T10:36
в мире
никол пашинян
азербайджан
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816439092_0:154:3036:1862_1920x0_80_0_0_f072dfff3454f6d82fd7c85c9684e06a.jpg
ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Армянская оппозиция принимает участие в пленарном заседании парламента после многомесячного бойкота, передает корреспондент РИА Новости."Мы долгое время бойкотировали заседания, так как на улице боролись против разрушительной политики этих властей. Сейчас на улице временная пауза, и мы будем полноценно использовать этот (парламентский - ред.) инструментарий. Мы пришли с нашей повесткой", - сказал, выступая в законодательном органе, депутат от оппозиционной фракции "Армения" Агван Варданян.Он назвал действующие власти "угрозой для государственности и армянства". "Мы здесь, чтобы пресечь необратимость разрушительного процесса", - заявил депутат.Армянская оппозиция с апреля в течение нескольких месяцев проводила массовые акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220915/impichment-1816869687.html
https://ria.ru/20221110/armeniya-1830461892.html
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816439092_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_70dd4993e8dc22ae02bafa7d5e819be2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, никол пашинян, азербайджан, армения
В мире, Никол Пашинян, Азербайджан, Армения
10:36 15.11.2022
 
Армянская оппозиция вернулась в парламент после многомесячного бойкота

Армянская оппозиция пришла на пленарное заседание парламента после многомесячного бойкота

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкНа заседании парламента Армении в Ереване
На заседании парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
На заседании парламента Армении в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Армянская оппозиция принимает участие в пленарном заседании парламента после многомесячного бойкота, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы долгое время бойкотировали заседания, так как на улице боролись против разрушительной политики этих властей. Сейчас на улице временная пауза, и мы будем полноценно использовать этот (парламентский - ред.) инструментарий. Мы пришли с нашей повесткой", - сказал, выступая в законодательном органе, депутат от оппозиционной фракции "Армения" Агван Варданян.
На заседании парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 00:11
В Армении оппозиция подписала документ о начале импичмента Пашиняну
Он назвал действующие власти "угрозой для государственности и армянства". "Мы здесь, чтобы пресечь необратимость разрушительного процесса", - заявил депутат.
Армянская оппозиция с апреля в течение нескольких месяцев проводила массовые акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 12:38
Пашинян заявил, что не допустит уничтожения Армении
 
В миреНикол ПашинянАзербайджанАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала