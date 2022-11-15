https://ria.ru/20221115/armeniya-1831537004.html
Армянская оппозиция вернулась в парламент после многомесячного бойкота
Армянская оппозиция вернулась в парламент после многомесячного бойкота - РИА Новости, 15.11.2022
Армянская оппозиция вернулась в парламент после многомесячного бойкота
Армянская оппозиция принимает участие в пленарном заседании парламента после многомесячного бойкота, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:36
2022-11-15T10:36
2022-11-15T10:36
в мире
никол пашинян
азербайджан
армения
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ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Армянская оппозиция принимает участие в пленарном заседании парламента после многомесячного бойкота, передает корреспондент РИА Новости."Мы долгое время бойкотировали заседания, так как на улице боролись против разрушительной политики этих властей. Сейчас на улице временная пауза, и мы будем полноценно использовать этот (парламентский - ред.) инструментарий. Мы пришли с нашей повесткой", - сказал, выступая в законодательном органе, депутат от оппозиционной фракции "Армения" Агван Варданян.Он назвал действующие власти "угрозой для государственности и армянства". "Мы здесь, чтобы пресечь необратимость разрушительного процесса", - заявил депутат.Армянская оппозиция с апреля в течение нескольких месяцев проводила массовые акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220915/impichment-1816869687.html
https://ria.ru/20221110/armeniya-1830461892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, азербайджан, армения
В мире, Никол Пашинян, Азербайджан, Армения
Армянская оппозиция вернулась в парламент после многомесячного бойкота
Армянская оппозиция пришла на пленарное заседание парламента после многомесячного бойкота
ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Армянская оппозиция принимает участие в пленарном заседании парламента после многомесячного бойкота, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы долгое время бойкотировали заседания, так как на улице боролись против разрушительной политики этих властей. Сейчас на улице временная пауза, и мы будем полноценно использовать этот (парламентский - ред.) инструментарий. Мы пришли с нашей повесткой", - сказал, выступая в законодательном органе, депутат от оппозиционной фракции "Армения" Агван Варданян.
Он назвал действующие власти "угрозой для государственности и армянства". "Мы здесь, чтобы пресечь необратимость разрушительного процесса", - заявил депутат.
Армянская оппозиция с апреля в течение нескольких месяцев проводила массовые акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна
. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану
при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.