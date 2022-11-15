https://ria.ru/20221115/aleshki-1831731999.html

Мэр Алешек заявил, что украинских диверсантов в городе не видели

Мэр Алешек заявил, что украинских диверсантов в городе не видели - РИА Новости, 15.11.2022

Мэр Алешек заявил, что украинских диверсантов в городе не видели

Украинские войска не заходили в город Алешки, не видели там и диверсионно-разведывательные группы противника, сообщил во вторник журналистам глава администрации РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:16

2022-11-15T18:16

2022-11-15T18:16

специальная военная операция на украине

украина

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безопасность

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска не заходили в город Алешки, не видели там и диверсионно-разведывательные группы противника, сообщил во вторник журналистам глава администрации Алешкинского муниципального округа Юрий Журавко.Ряд украинских политиков ранее объявили о взятии Алешек, а советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович утверждал, что Алешки могут стать первым городом на левом берегу Днепра, который перейдет под контроль Украины. Администрация российского региона назвала эти утверждения фейками."Никакие ВСУ в Алешки не заходили. Алешки остается в составе РФ. Живем по российским законам, все как положено, Алешки живет своей жизнью. Диверсионных групп мы не наблюдали, артобстрелов много. Много уже порушено домов, объектов инфраструктуры. Частые обстрелы - и днем, и ночью. Пострадавших, слава Богу, нет", - сказал Журавко.По его словам, МЧС продолжает вывозить из города людей. "Каждый день мы эвакуируем людей - с утра до 17.00. Отказов в технике нету, люди едут", - сообщил Журавко. Вместе с тем, отметил он, некоторые люди остаются в городе.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, херсонская область , ситуация в днр и лнр, безопасность, вооруженные силы украины