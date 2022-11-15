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Мэр Алешек заявил, что украинских диверсантов в городе не видели - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/aleshki-1831731999.html
Мэр Алешек заявил, что украинских диверсантов в городе не видели
Мэр Алешек заявил, что украинских диверсантов в городе не видели - РИА Новости, 15.11.2022
Мэр Алешек заявил, что украинских диверсантов в городе не видели
Украинские войска не заходили в город Алешки, не видели там и диверсионно-разведывательные группы противника, сообщил во вторник журналистам глава администрации РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:16
2022-11-15T18:16
специальная военная операция на украине
украина
россия
херсонская область
ситуация в днр и лнр
безопасность
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска не заходили в город Алешки, не видели там и диверсионно-разведывательные группы противника, сообщил во вторник журналистам глава администрации Алешкинского муниципального округа Юрий Журавко.Ряд украинских политиков ранее объявили о взятии Алешек, а советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович утверждал, что Алешки могут стать первым городом на левом берегу Днепра, который перейдет под контроль Украины. Администрация российского региона назвала эти утверждения фейками."Никакие ВСУ в Алешки не заходили. Алешки остается в составе РФ. Живем по российским законам, все как положено, Алешки живет своей жизнью. Диверсионных групп мы не наблюдали, артобстрелов много. Много уже порушено домов, объектов инфраструктуры. Частые обстрелы - и днем, и ночью. Пострадавших, слава Богу, нет", - сказал Журавко.По его словам, МЧС продолжает вывозить из города людей. "Каждый день мы эвакуируем людей - с утра до 17.00. Отказов в технике нету, люди едут", - сообщил Журавко. Вместе с тем, отметил он, некоторые люди остаются в городе.
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украина, россия, херсонская область , ситуация в днр и лнр, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность, Вооруженные силы Украины
18:16 15.11.2022
 
Мэр Алешек заявил, что украинских диверсантов в городе не видели

Мэр Алешек Журавко заявил, что украинских диверсантов в городе не видели

© РИА Новости / Мария МарикянГлава военно-гражданской администрации города Алешки Георгий Журавко
Глава военно-гражданской администрации города Алешки Георгий Журавко - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Глава военно-гражданской администрации города Алешки Георгий Журавко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска не заходили в город Алешки, не видели там и диверсионно-разведывательные группы противника, сообщил во вторник журналистам глава администрации Алешкинского муниципального округа Юрий Журавко.
Ряд украинских политиков ранее объявили о взятии Алешек, а советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович утверждал, что Алешки могут стать первым городом на левом берегу Днепра, который перейдет под контроль Украины. Администрация российского региона назвала эти утверждения фейками.
"Никакие ВСУ в Алешки не заходили. Алешки остается в составе РФ. Живем по российским законам, все как положено, Алешки живет своей жизнью. Диверсионных групп мы не наблюдали, артобстрелов много. Много уже порушено домов, объектов инфраструктуры. Частые обстрелы - и днем, и ночью. Пострадавших, слава Богу, нет", - сказал Журавко.
По его словам, МЧС продолжает вывозить из города людей. "Каждый день мы эвакуируем людей - с утра до 17.00. Отказов в технике нету, люди едут", - сообщил Журавко. Вместе с тем, отметил он, некоторые люди остаются в городе.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНРБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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