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Город Алешки оказался обесточен из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/aleshki-1831727382.html
Город Алешки оказался обесточен из-за обстрелов ВСУ
Город Алешки оказался обесточен из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 15.11.2022
Город Алешки оказался обесточен из-за обстрелов ВСУ
Город Алёшки в Херсонской области остался без света в результате повреждения ЛЭП из-за обстрелов со стороны украинских войск, подача электроэнергии может... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:08
2022-11-15T18:08
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
жкх
россия
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ГЕНИЧЕСК, 15 ноя – РИА Новости. Город Алёшки в Херсонской области остался без света в результате повреждения ЛЭП из-за обстрелов со стороны украинских войск, подача электроэнергии может возобновиться в течение двух дней, сообщил во вторник журналистам глава администрации Алёшкинского муниципального округа Юрий Журавко.Город Алёшки расположен на левом берегу Днепра, в 8 километрах от Херсона."Перебили (сети - ред.). У нас на сегодняшний день проблемы со светом. Город сейчас обесточен. Пытаемся наладить с областными управлениями энергосистемы - собрать бригаду и восстановить все. Знаем, где и что порушено. Думаю, в ближайшие два дня будет все восстановлено", - сказал Журавко.В то же время, по словам Журавко, все службы города продолжают работать. "Коммунальные службы работают в штатном режиме. Убирают город, обслуживают коммуникации. Проблем с этим нет", - сказал он.
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херсонская область , херсон, жкх, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, ЖКХ, Россия
18:08 15.11.2022
 
Город Алешки оказался обесточен из-за обстрелов ВСУ

Мэр Журавко: город Алешки обесточен в результате повреждения ЛЭП после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ГЕНИЧЕСК, 15 ноя – РИА Новости. Город Алёшки в Херсонской области остался без света в результате повреждения ЛЭП из-за обстрелов со стороны украинских войск, подача электроэнергии может возобновиться в течение двух дней, сообщил во вторник журналистам глава администрации Алёшкинского муниципального округа Юрий Журавко.
Город Алёшки расположен на левом берегу Днепра, в 8 километрах от Херсона.
"Перебили (сети - ред.). У нас на сегодняшний день проблемы со светом. Город сейчас обесточен. Пытаемся наладить с областными управлениями энергосистемы - собрать бригаду и восстановить все. Знаем, где и что порушено. Думаю, в ближайшие два дня будет все восстановлено", - сказал Журавко.
В то же время, по словам Журавко, все службы города продолжают работать. "Коммунальные службы работают в штатном режиме. Убирают город, обслуживают коммуникации. Проблем с этим нет", - сказал он.
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