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Город Алешки оказался обесточен из-за обстрелов ВСУ

Город Алешки оказался обесточен из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 15.11.2022

Город Алешки оказался обесточен из-за обстрелов ВСУ

Город Алёшки в Херсонской области остался без света в результате повреждения ЛЭП из-за обстрелов со стороны украинских войск, подача электроэнергии может... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:08

2022-11-15T18:08

2022-11-15T18:08

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

жкх

россия

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ГЕНИЧЕСК, 15 ноя – РИА Новости. Город Алёшки в Херсонской области остался без света в результате повреждения ЛЭП из-за обстрелов со стороны украинских войск, подача электроэнергии может возобновиться в течение двух дней, сообщил во вторник журналистам глава администрации Алёшкинского муниципального округа Юрий Журавко.Город Алёшки расположен на левом берегу Днепра, в 8 километрах от Херсона."Перебили (сети - ред.). У нас на сегодняшний день проблемы со светом. Город сейчас обесточен. Пытаемся наладить с областными управлениями энергосистемы - собрать бригаду и восстановить все. Знаем, где и что порушено. Думаю, в ближайшие два дня будет все восстановлено", - сказал Журавко.В то же время, по словам Журавко, все службы города продолжают работать. "Коммунальные службы работают в штатном режиме. Убирают город, обслуживают коммуникации. Проблем с этим нет", - сказал он.

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херсонская область , херсон, жкх, россия