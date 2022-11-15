https://ria.ru/20221115/aktivy-1831593060.html

Россия будет делать все возможное для возвращения активов, заявил Песков

Россия будет делать все возможное для возвращения активов, заявил Песков - РИА Новости, 15.11.2022

Россия будет делать все возможное для возвращения активов, заявил Песков

Россия будет делать всё возможное для возвращения изъятых активов с учётом рейдерских методов их захвата, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:07

2022-11-15T13:07

2022-11-15T13:14

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

экономика

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия будет делать всё возможное для возвращения изъятых активов с учётом рейдерских методов их захвата, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Безусловно, Россия будет делать всё, что возможно. Хотя на фоне абсолютного попрания в последние полгода всех основ и правил частной собственности, международного права и так далее и тому подобное, конечно, превалируют такие рейдерские методы захвата. Всё это мы будем учитывать при определении наших дальнейших действий", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России шансы и способы не допустить изъятия замороженных активов РФ.Генеральная ассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее".Россия выступила против принятия документа, заявив, что проект резолюции "не выдерживает юридической критики" и является "ничтожной попыткой легализовать не легализуемое с точки зрения международного права". Постпред России Василий Небензя заявил на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства РФ для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом". Представитель РФ предупредил, что принятие резолюции может "бумерангом" ответить по его инициаторам, и отметил, что "такое решение лишь приведет к усилению нестабильности и напряженности в мире".

https://ria.ru/20221115/rossiya-1831594247.html

https://ria.ru/20221115/polsha-1831566157.html

россия

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россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), экономика