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Дегтярев рассказал о выполнении плана по введению жилья в Хабаровском крае

Дегтярев рассказал о выполнении плана по введению жилья в Хабаровском крае - РИА Новости, 14.11.2022

Дегтярев рассказал о выполнении плана по введению жилья в Хабаровском крае

Хабаровский край в текущем году введет до 350 тысяч "квадратов" готового жилья, перевыполнив план, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T06:53

2022-11-14T06:53

2022-11-14T06:53

хабаровский край

жилье

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хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 14 ноя - РИА Новости. Хабаровский край в текущем году введет до 350 тысяч "квадратов" готового жилья, перевыполнив план, сообщил губернатор Михаил Дегтярев."За январь-октябрь 2022 года введено в эксплуатацию свыше 312 тысяч "квадратов" жилфонда: МКД – 125,7 тысячи квадратных метров, ИЖС – 186,5 тысячи квадратных метров. В стройке 74 жилых объекта площадью 928 тысяч квадратных метров. Мы перевыполним установленные федеральным минстроем значения и введем до 350 тысяч квадратных метров готового жилья", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после того, как заслушал доклад министра строительства Олега Сутурина о реализации региональной программы "Жилье".По краевой флагманской инициативе "Край комфортного проживания" есть задача увеличить объем жилищного строительства до 1 миллиона "квадратов" ежегодно к 2025 году.Он отметил, что в Хабаровске есть несколько перспективных участков: 6 и 7 микрорайоны, переулок Брянский, улицы Локомотивная и Связная, район аэродрома ДОСААФ, Ореховая сопка."Для конкретного планирования новых районов нужно поставить задачу готовить заявки под инфраструктуру в рамках "Инфраструктурного меню", "Дальневосточного квартала", инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций. Такой подход позволит параллельно с вводом жилья сдавать в эксплуатацию новые энергообъекты", - написал Дегтярев.По словам главы краевого минстроя, в 2024 году регион способен ввести 400-450 тысяч "квадратов", если застройщики ускорят темпы освоения перспективных площадок, уже выделенных под комплексную жилищную застройку.По данным краевого кабмина, особое место в жилищном строительстве занимает решение вопроса с обманутыми дольщиками. С начала года в едином реестре проблемных объектов насчитывалось 34 объекта. На текущий момент таковых уже 16, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков – 1595 человек."В отношении семи из оставшихся проблемных объектов, среди которых дома обществ с ограниченной ответственностью "Диалог", "Утес", "Лазурит", "Техмонтаж", правительство края получило положительное решение восстановить права граждан с привлечением средств Фонда развития территорий. По оставшимся – работа еще ведется", - заключил губернатор, добавив, что в дальнейшем "необходимо не допустить появления новых случаев".

https://ria.ru/20221107/rasselenie-1829571855.html

https://ria.ru/20221107/obustroystvo-1829557714.html

https://ria.ru/20221108/stadion-1829884516.html

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жилье, михаил дегтярев, хабаровский край, россия, хабаровск