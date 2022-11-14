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Дегтярев рассказал о выполнении плана по введению жилья в Хабаровском крае - РИА Новости, 14.11.2022
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Хабаровский край
https://ria.ru/20221114/zhile-1831255005.html
Дегтярев рассказал о выполнении плана по введению жилья в Хабаровском крае
Дегтярев рассказал о выполнении плана по введению жилья в Хабаровском крае - РИА Новости, 14.11.2022
Дегтярев рассказал о выполнении плана по введению жилья в Хабаровском крае
Хабаровский край в текущем году введет до 350 тысяч "квадратов" готового жилья, перевыполнив план, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T06:53
2022-11-14T06:53
хабаровский край
жилье
михаил дегтярев
хабаровский край
россия
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 14 ноя - РИА Новости. Хабаровский край в текущем году введет до 350 тысяч "квадратов" готового жилья, перевыполнив план, сообщил губернатор Михаил Дегтярев."За январь-октябрь 2022 года введено в эксплуатацию свыше 312 тысяч "квадратов" жилфонда: МКД – 125,7 тысячи квадратных метров, ИЖС – 186,5 тысячи квадратных метров. В стройке 74 жилых объекта площадью 928 тысяч квадратных метров. Мы перевыполним установленные федеральным минстроем значения и введем до 350 тысяч квадратных метров готового жилья", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после того, как заслушал доклад министра строительства Олега Сутурина о реализации региональной программы "Жилье".По краевой флагманской инициативе "Край комфортного проживания" есть задача увеличить объем жилищного строительства до 1 миллиона "квадратов" ежегодно к 2025 году.Он отметил, что в Хабаровске есть несколько перспективных участков: 6 и 7 микрорайоны, переулок Брянский, улицы Локомотивная и Связная, район аэродрома ДОСААФ, Ореховая сопка."Для конкретного планирования новых районов нужно поставить задачу готовить заявки под инфраструктуру в рамках "Инфраструктурного меню", "Дальневосточного квартала", инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций. Такой подход позволит параллельно с вводом жилья сдавать в эксплуатацию новые энергообъекты", - написал Дегтярев.По словам главы краевого минстроя, в 2024 году регион способен ввести 400-450 тысяч "квадратов", если застройщики ускорят темпы освоения перспективных площадок, уже выделенных под комплексную жилищную застройку.По данным краевого кабмина, особое место в жилищном строительстве занимает решение вопроса с обманутыми дольщиками. С начала года в едином реестре проблемных объектов насчитывалось 34 объекта. На текущий момент таковых уже 16, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков – 1595 человек."В отношении семи из оставшихся проблемных объектов, среди которых дома обществ с ограниченной ответственностью "Диалог", "Утес", "Лазурит", "Техмонтаж", правительство края получило положительное решение восстановить права граждан с привлечением средств Фонда развития территорий. По оставшимся – работа еще ведется", - заключил губернатор, добавив, что в дальнейшем "необходимо не допустить появления новых случаев".
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жилье, михаил дегтярев, хабаровский край, россия, хабаровск
Хабаровский край, Жилье, Михаил Дегтярев, Хабаровский край, Россия, Хабаровск
06:53 14.11.2022
 
Дегтярев рассказал о выполнении плана по введению жилья в Хабаровском крае

Дегтярев: Хабаровский край в текущем году введет до 350 тысяч "квадратов" готового жилья

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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ХАБАРОВСК, 14 ноя - РИА Новости. Хабаровский край в текущем году введет до 350 тысяч "квадратов" готового жилья, перевыполнив план, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"За январь-октябрь 2022 года введено в эксплуатацию свыше 312 тысяч "квадратов" жилфонда: МКД – 125,7 тысячи квадратных метров, ИЖС – 186,5 тысячи квадратных метров. В стройке 74 жилых объекта площадью 928 тысяч квадратных метров. Мы перевыполним установленные федеральным минстроем значения и введем до 350 тысяч квадратных метров готового жилья", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после того, как заслушал доклад министра строительства Олега Сутурина о реализации региональной программы "Жилье".
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7 ноября, 09:33Хабаровский край
Хабаровскому краю выделили допсредства на расселение аварийного фонда
По краевой флагманской инициативе "Край комфортного проживания" есть задача увеличить объем жилищного строительства до 1 миллиона "квадратов" ежегодно к 2025 году.
"Чтобы достичь намеченного, необходимо уже сейчас серьезно наращивать объемы. Президент России определил национальные цели государства – 0,82 квадратных метра на одного жителя в год. Поэтому в стройке должны быть 2 миллиона квадратных метров! Это аксиома", - добавил глава региона.
Он отметил, что в Хабаровске есть несколько перспективных участков: 6 и 7 микрорайоны, переулок Брянский, улицы Локомотивная и Связная, район аэродрома ДОСААФ, Ореховая сопка.
"Для конкретного планирования новых районов нужно поставить задачу готовить заявки под инфраструктуру в рамках "Инфраструктурного меню", "Дальневосточного квартала", инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций. Такой подход позволит параллельно с вводом жилья сдавать в эксплуатацию новые энергообъекты", - написал Дегтярев.
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7 ноября, 07:26Хабаровский край
В Хабаровске проект обустройства набережной вынесут на обсуждение жителей
По словам главы краевого минстроя, в 2024 году регион способен ввести 400-450 тысяч "квадратов", если застройщики ускорят темпы освоения перспективных площадок, уже выделенных под комплексную жилищную застройку.
По данным краевого кабмина, особое место в жилищном строительстве занимает решение вопроса с обманутыми дольщиками. С начала года в едином реестре проблемных объектов насчитывалось 34 объекта. На текущий момент таковых уже 16, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков – 1595 человек.
"В отношении семи из оставшихся проблемных объектов, среди которых дома обществ с ограниченной ответственностью "Диалог", "Утес", "Лазурит", "Техмонтаж", правительство края получило положительное решение восстановить права граждан с привлечением средств Фонда развития территорий. По оставшимся – работа еще ведется", - заключил губернатор, добавив, что в дальнейшем "необходимо не допустить появления новых случаев".
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