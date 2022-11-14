https://ria.ru/20221114/whoosh-1831462638.html
Роскомнадзор не получил уведомление от Whoosh об утечке данных клиентов
Роскомнадзор не получил уведомление от Whoosh об утечке данных клиентов - РИА Новости, 14.11.2022
Роскомнадзор не получил уведомление от Whoosh об утечке данных клиентов
Роскомнадзор не получал уведомление от российского сервиса аренды самокатов Whoosh об утечке персональных данных клиентов сервиса, что будет учтено при... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T19:59
2022-11-14T19:59
2022-11-14T19:59
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор не получал уведомление от российского сервиса аренды самокатов Whoosh об утечке персональных данных клиентов сервиса, что будет учтено при проведении проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Согласно изменениям в законодательстве о защите персональных данных с 1 сентября 2022 года оператор, допустивший утечку, в течение суток обязан уведомить об этом Роскомнадзор. По состоянию на 18:00 14 ноября 2022 года от владельца сервиса Whoosh такое уведомление в Роскомнадзор не поступило. Указанное обстоятельство будет учтено при проведении проверки", - говорится в сообщении.В начале ноября компания сообщила, что служба безопасности сервиса пресекла процесс утечки персональных данных нескольких миллионов клиентов, организованный группой хакеров. Отмечалось, что данные в открытом доступе опубликованы не были. В понедельник в Telegram-каналах появилась информация о том, что в открытый доступ была выложена база данных клиентов сервиса, в которой содержалось более 7,2 миллиона номеров клиентов и 6,9 миллиона адресов электронной почты.В пресс-службе компании сообщили, что утечка части персональных данных клиентов сервиса Whoosh в начале ноября действительно произошла, но не затронула чувствительные данные пользователей, такие как доступы к аккаунтам, информацию о транзакциях или детали поездок.Ведомство также напомнило, что с начала 2022 года произошло не менее 90 крупных утечек персональных данных. В свободный доступ попали более 300 миллионов записей с личной информацией граждан.С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.
https://ria.ru/20221002/dannye-1820955470.html
https://ria.ru/20221109/yappy-1830150818.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор не получил уведомление от Whoosh об утечке данных клиентов
В Роскомнадзоре сообщили, что не получали уведомление от Whoosh об утечке данных клиентов
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор не получал уведомление от российского сервиса аренды самокатов Whoosh об утечке персональных данных клиентов сервиса, что будет учтено при проведении проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Согласно изменениям в законодательстве о защите персональных данных с 1 сентября 2022 года оператор, допустивший утечку, в течение суток обязан уведомить об этом Роскомнадзор. По состоянию на 18:00 14 ноября 2022 года от владельца сервиса Whoosh такое уведомление в Роскомнадзор не поступило. Указанное обстоятельство будет учтено при проведении проверки", - говорится в сообщении.
В начале ноября компания сообщила, что служба безопасности сервиса пресекла процесс утечки персональных данных нескольких миллионов клиентов, организованный группой хакеров. Отмечалось, что данные в открытом доступе опубликованы не были. В понедельник в Telegram-каналах появилась информация о том, что в открытый доступ была выложена база данных клиентов сервиса, в которой содержалось более 7,2 миллиона номеров клиентов и 6,9 миллиона адресов электронной почты.
В пресс-службе компании сообщили, что утечка части персональных данных клиентов сервиса Whoosh в начале ноября действительно произошла, но не затронула чувствительные данные пользователей, такие как доступы к аккаунтам, информацию о транзакциях или детали поездок.
Ведомство также напомнило, что с начала 2022 года произошло не менее 90 крупных утечек персональных данных. В свободный доступ попали более 300 миллионов записей с личной информацией граждан.
"Скомпрометированы не только фамилия, адрес и телефон, но и медицинские данные, информация о поведенческих особенностях людей. В настоящее время по фактам этих утечек проводятся проверки в соответствии с законодательством", - поясняется в сообщение ведомства.
С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.