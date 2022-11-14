https://ria.ru/20221114/ukraina-1831419377.html
Киев боится, что западные СМИ увидят его зверства, считают в Совфеде
Киев боится, что западные СМИ увидят его зверства, считают в Совфеде - РИА Новости, 14.11.2022
Киев боится, что западные СМИ увидят его зверства, считают в Совфеде
Киев лишил аккредитации журналистов западных СМИ, поскольку те могут увидеть зверства украинских силовиков, полагает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:02
2022-11-14T17:02
2022-11-14T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
константин косачев
херсон
херсонская область
совет федерации рф
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Киев лишил аккредитации журналистов западных СМИ, поскольку те могут увидеть зверства украинских силовиков, полагает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Две новости на лентах. Первая: заявление (Владимира) Зеленского о том, что в Херсонской области российская армия оставила после себя "такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, … обнаруживаются тела убитых – и гражданских, и военных", - написал политик в своем Telegram-канале.При этом вторая новость о том, что несколько иностранных журналистов, в том числе телекомпаний CNN и Sky News, лишили аккредитаций из-за репортажей из Херсона "без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей", написал законодатель.По мнению Косачева, даже журналистам самых предвзятых и дружественных СМИ нельзя вещать из Херсона, пока новую Бучу еще не успели "организовать" для очередного шокирования мировой общественности картинами "зверств российской армии". "А то и хуже того: "чужие" глаза и вправду могут увидеть зверства. Только со стороны не российских, а украинских силовиков", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221114/kherson-1831309501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Киев боится, что западные СМИ увидят его зверства, считают в Совфеде
Сенатор Косачев: Киев лишил аккредитации западные СМИ, боясь, что увидят его зверства