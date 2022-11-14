https://ria.ru/20221114/ukraina-1831419377.html

Киев боится, что западные СМИ увидят его зверства, считают в Совфеде

Киев боится, что западные СМИ увидят его зверства, считают в Совфеде - РИА Новости, 14.11.2022

Киев боится, что западные СМИ увидят его зверства, считают в Совфеде

Киев лишил аккредитации журналистов западных СМИ, поскольку те могут увидеть зверства украинских силовиков, полагает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:02

2022-11-14T17:02

2022-11-14T17:02

специальная военная операция на украине

в мире

константин косачев

херсон

херсонская область

совет федерации рф

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Киев лишил аккредитации журналистов западных СМИ, поскольку те могут увидеть зверства украинских силовиков, полагает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Две новости на лентах. Первая: заявление (Владимира) Зеленского о том, что в Херсонской области российская армия оставила после себя "такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, … обнаруживаются тела убитых – и гражданских, и военных", - написал политик в своем Telegram-канале.При этом вторая новость о том, что несколько иностранных журналистов, в том числе телекомпаний CNN и Sky News, лишили аккредитаций из-за репортажей из Херсона "без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей", написал законодатель.По мнению Косачева, даже журналистам самых предвзятых и дружественных СМИ нельзя вещать из Херсона, пока новую Бучу еще не успели "организовать" для очередного шокирования мировой общественности картинами "зверств российской армии". "А то и хуже того: "чужие" глаза и вправду могут увидеть зверства. Только со стороны не российских, а украинских силовиков", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221114/kherson-1831309501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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