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Киев боится, что западные СМИ увидят его зверства, считают в Совфеде - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831419377.html
Киев боится, что западные СМИ увидят его зверства, считают в Совфеде
Киев боится, что западные СМИ увидят его зверства, считают в Совфеде - РИА Новости, 14.11.2022
Киев боится, что западные СМИ увидят его зверства, считают в Совфеде
Киев лишил аккредитации журналистов западных СМИ, поскольку те могут увидеть зверства украинских силовиков, полагает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:02
2022-11-14T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
константин косачев
херсон
херсонская область
совет федерации рф
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Киев лишил аккредитации журналистов западных СМИ, поскольку те могут увидеть зверства украинских силовиков, полагает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Две новости на лентах. Первая: заявление (Владимира) Зеленского о том, что в Херсонской области российская армия оставила после себя "такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, … обнаруживаются тела убитых – и гражданских, и военных", - написал политик в своем Telegram-канале.При этом вторая новость о том, что несколько иностранных журналистов, в том числе телекомпаний CNN и Sky News, лишили аккредитаций из-за репортажей из Херсона "без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей", написал законодатель.По мнению Косачева, даже журналистам самых предвзятых и дружественных СМИ нельзя вещать из Херсона, пока новую Бучу еще не успели "организовать" для очередного шокирования мировой общественности картинами "зверств российской армии". "А то и хуже того: "чужие" глаза и вправду могут увидеть зверства. Только со стороны не российских, а украинских силовиков", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221114/kherson-1831309501.html
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в мире, константин косачев, херсон, херсонская область , совет федерации рф, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Константин Косачев, Херсон, Херсонская область , Совет Федерации РФ, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:02 14.11.2022
 
Киев боится, что западные СМИ увидят его зверства, считают в Совфеде

Сенатор Косачев: Киев лишил аккредитации западные СМИ, боясь, что увидят его зверства

© AP Photo / LibkosЖители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Libkos
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Киев лишил аккредитации журналистов западных СМИ, поскольку те могут увидеть зверства украинских силовиков, полагает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Две новости на лентах. Первая: заявление (Владимира) Зеленского о том, что в Херсонской области российская армия оставила после себя "такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, … обнаруживаются тела убитых – и гражданских, и военных", - написал политик в своем Telegram-канале.
При этом вторая новость о том, что несколько иностранных журналистов, в том числе телекомпаний CNN и Sky News, лишили аккредитаций из-за репортажей из Херсона "без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей", написал законодатель.
По мнению Косачева, даже журналистам самых предвзятых и дружественных СМИ нельзя вещать из Херсона, пока новую Бучу еще не успели "организовать" для очередного шокирования мировой общественности картинами "зверств российской армии". "А то и хуже того: "чужие" глаза и вправду могут увидеть зверства. Только со стороны не российских, а украинских силовиков", - подчеркнул он.
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 11:50
Мэр Херсона заявил, что украинские власти ищут неугодных в городе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонстантин КосачевХерсонХерсонская областьСовет Федерации РФРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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