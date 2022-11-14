https://ria.ru/20221114/sudoproizvodstvo-1831314266.html

В ГД одобрили проект о приостановке судопроизводств против мобилизованных

В ГД одобрили проект о приостановке судопроизводств против мобилизованных - РИА Новости, 14.11.2022

В ГД одобрили проект о приостановке судопроизводств против мобилизованных

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник одобрил к первому чтению законопроект о приостановке судопроизводства в... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:00

2022-11-14T12:00

2022-11-14T13:28

частичная мобилизация в россии

общество

андрей турчак

андрей клишас

госдума рф

павел крашенинников

единая россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник одобрил к первому чтению законопроект о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях."Цели законопроекта - актуализация и приведение к единообразию перечня оснований для приостановления судами производства по делам в рамках гражданского, арбитражного, административного судопроизводства, а также приостановления исполнительного производства судебными приставами-исполнителями в случаях, когда стороны принимают участие в боевых действиях, в проведении контртеррористической операции, в условиях военного или чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, решают иные подобные задачи, направленные на защиту Родины и обеспечение правопорядка", - указывается в пояснительных материалах.Член комитета Дмитрий Вяткин уточнил на заседании, на какие взыскания не будет распространять такая приостановка: "Приостановление взыскания по исполнительным документам не будет распространяться на требования по алиментам, а также требованиям по возмещению вреда жизни и здоровью".Изменения вносятся в в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и в федеральный закон об исполнительном производстве.Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы от "Единой России" - Андрей Турчак, Андрей Клишас, Павел Крашенинников, Василий Пискарев и другие.

https://ria.ru/20221114/mobilizatsiya-1831306750.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, общество, андрей турчак, андрей клишас, госдума рф, павел крашенинников, единая россия