https://ria.ru/20221114/sudoproizvodstvo-1831314266.html
В ГД одобрили проект о приостановке судопроизводств против мобилизованных
В ГД одобрили проект о приостановке судопроизводств против мобилизованных - РИА Новости, 14.11.2022
В ГД одобрили проект о приостановке судопроизводств против мобилизованных
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник одобрил к первому чтению законопроект о приостановке судопроизводства в... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:00
2022-11-14T12:00
2022-11-14T13:28
частичная мобилизация в россии
общество
андрей турчак
андрей клишас
госдума рф
павел крашенинников
единая россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник одобрил к первому чтению законопроект о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях."Цели законопроекта - актуализация и приведение к единообразию перечня оснований для приостановления судами производства по делам в рамках гражданского, арбитражного, административного судопроизводства, а также приостановления исполнительного производства судебными приставами-исполнителями в случаях, когда стороны принимают участие в боевых действиях, в проведении контртеррористической операции, в условиях военного или чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, решают иные подобные задачи, направленные на защиту Родины и обеспечение правопорядка", - указывается в пояснительных материалах.Член комитета Дмитрий Вяткин уточнил на заседании, на какие взыскания не будет распространять такая приостановка: "Приостановление взыскания по исполнительным документам не будет распространяться на требования по алиментам, а также требованиям по возмещению вреда жизни и здоровью".Изменения вносятся в в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и в федеральный закон об исполнительном производстве.Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы от "Единой России" - Андрей Турчак, Андрей Клишас, Павел Крашенинников, Василий Пискарев и другие.
https://ria.ru/20221114/mobilizatsiya-1831306750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, общество, андрей турчак, андрей клишас, госдума рф, павел крашенинников, единая россия
Частичная мобилизация в России, Общество, Андрей Турчак, Андрей Клишас, Госдума РФ, Павел Крашенинников, Единая Россия
12:00 14.11.2022 (обновлено: 13:28 14.11.2022)
В ГД одобрили проект о приостановке судопроизводств против мобилизованных
Комитет Госдумы одобрил проект о приостановке судопроизводств против мобилизованных
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник одобрил к первому чтению законопроект о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях.
"Цели законопроекта - актуализация и приведение к единообразию перечня оснований для приостановления судами производства по делам в рамках гражданского, арбитражного, административного судопроизводства, а также приостановления исполнительного производства судебными приставами-исполнителями в случаях, когда стороны принимают участие в боевых действиях, в проведении контртеррористической операции, в условиях военного или чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, решают иные подобные задачи, направленные на защиту Родины и обеспечение правопорядка", - указывается в пояснительных материалах.
Член комитета Дмитрий Вяткин уточнил на заседании, на какие взыскания не будет распространять такая приостановка: "Приостановление взыскания по исполнительным документам не будет распространяться на требования по алиментам, а также требованиям по возмещению вреда жизни и здоровью".
Изменения вносятся в в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и в федеральный закон об исполнительном производстве.
Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы от "Единой России
" - Андрей Турчак
, Андрей Клишас
, Павел Крашенинников
, Василий Пискарев
и другие.