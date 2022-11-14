https://ria.ru/20221114/stambul-1831346224.html
Россияне продолжают бронировать путевки в Стамбул на Новый год
Россияне продолжают бронировать путевки в Стамбул на Новый год - РИА Новости, 14.11.2022
Россияне продолжают бронировать путевки в Стамбул на Новый год
Российские туристы продолжают бронировать путевки в Стамбул на Новый год и зимние каникулы несмотря на теракт, сообщил РИА Новости вице-президент РСТ Дмитрий... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:29
2022-11-14T13:29
2022-11-14T13:29
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские туристы продолжают бронировать путевки в Стамбул на Новый год и зимние каникулы несмотря на теракт, сообщил РИА Новости вице-президент РСТ Дмитрий Горин."Жалоб нет, все туроператоры и принимающие компании находятся на связи с россиянами. Аннуляций уже купленных путевок тоже нет. Продажи идут в обычном режиме. Хорошую динамику продолжают показывать бронирования на Новый год и зимние каникулы в целом в страну и отдельно в Стамбул", — сказал Горин.При этом он отметил, что город популярен у россиян не только как экскурсионное направление на предстоящие праздники, но и как крупнейший транзитный хаб. "30 процентов рейсов, которые летят через Стамбул — это транзиты в третьи страны, включая Евросоюз", — уточнил вице-президент РСТ.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль. Сообщается о шести погибших и более 80 пострадавших. Власти страны расценивают это как теракт.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, дмитрий горин, стамбул, турция, российский союз туриндустрии (рст), туристы, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Дмитрий Горин, Стамбул, Турция, Российский союз туриндустрии (РСТ), туристы, Туризм
Россияне продолжают бронировать путевки в Стамбул на Новый год
РСТ: российские туристы продолжают бронировать путевки в Стамбул на Новый год
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские туристы продолжают бронировать путевки в Стамбул на Новый год и зимние каникулы несмотря на теракт, сообщил РИА Новости вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
"Жалоб нет, все туроператоры и принимающие компании находятся на связи с россиянами. Аннуляций уже купленных путевок тоже нет. Продажи идут в обычном режиме. Хорошую динамику продолжают показывать бронирования на Новый год и зимние каникулы в целом в страну и отдельно в Стамбул", — сказал Горин.
При этом он отметил, что город популярен у россиян не только как экскурсионное направление на предстоящие праздники, но и как крупнейший транзитный хаб.
"30 процентов рейсов, которые летят через Стамбул — это транзиты в третьи страны, включая Евросоюз", — уточнил вице-президент РСТ.
Взрыв произошел
днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль. Сообщается о шести погибших и более 80 пострадавших. Власти страны расценивают это как теракт.