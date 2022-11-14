https://ria.ru/20221114/spetstekhnika-1831354164.html

В Липецкой области до конца года обновится парк уборочной спецтехники

В Липецкой области до конца года обновится парк уборочной спецтехники - РИА Новости, 14.11.2022

В Липецкой области до конца года обновится парк уборочной спецтехники

Более 20 единиц спецтехники для расчистки муниципальных дорог от снега приобретут власти Липецкой области в этом году. С этой целью из регионального бюджета... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:40

2022-11-14T13:40

2022-11-14T13:40

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

общество

жкх

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ЛИПЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Более 20 единиц спецтехники для расчистки муниципальных дорог от снега приобретут власти Липецкой области в этом году. С этой целью из регионального бюджета выделено 250 миллионов рублей, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По словам главы региона, на днях партия новых машин поступила на баланс главного дорожного хозяйства Липецкой области. Автомобили комбинированные, они позволяют зимой расчищать дороги от снега, а летом использовать их для ремонта дорожного покрытия. Стоимость каждой машины – 15 миллионов рублей.Артамонов уточнил, что до конца года ожидаются еще две поставки автомобилей для расчистки и ремонта региональных дорог. В общей сложности в 2022 году автопарк областного бюджетного предприятия "Липецкдоравтоцентр" пополнят более 20 новых единиц спецтехники на общую сумму 250 миллионов рублей. Это грейдеры, погрузчики, катки, роторные снегоочистители, комбинированные автомобили для расчистки дорог, малые и большие тракторы.Губернатор отметил, что такое оборудование позволит эффективно убирать с проезжей части свежевыпавший снег на скорости 60 километров в час.

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липецкая область

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Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область, общество, жкх