https://ria.ru/20221114/slutskiy-1831479107.html

Слуцкий назвал резолюцию ООН по Украине легализацией неприкрытого грабежа

Слуцкий назвал резолюцию ООН по Украине легализацией неприкрытого грабежа - РИА Новости, 14.11.2022

Слуцкий назвал резолюцию ООН по Украине легализацией неприкрытого грабежа

Речь идет о легализации неприкрытого грабежа на межгосударственном уровне, у Генассамблеи нет полномочий требовать репарации, сообщил РИА Новости глава думского РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T22:06

2022-11-14T22:06

2022-11-14T22:20

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Речь идет о легализации неприкрытого грабежа на межгосударственном уровне, у Генассамблеи нет полномочий требовать репарации, сообщил РИА Новости глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя резолюцию ООН.Генеральная ассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее"."Очередная продавленная Западом антироссийская резолюция, причем снова путем выкручивания рук и шантажа. По сути, на уровне ООН идет речь о легализации неприкрытого грабежа на межгосударственном уровне. У Генассамблея нет никаких полномочий требовать репарации", - сообщил Слуцкий.Также он назвал резолюцию "политизированным, однобоким и абсурдным с правовой точки зрения" документом, который рано или поздно обязательно "ударит бумерангом по его авторам".

https://ria.ru/20221114/dzhabarov-1831475823.html

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