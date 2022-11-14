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Слуцкий назвал резолюцию ООН по Украине легализацией неприкрытого грабежа
Слуцкий назвал резолюцию ООН по Украине легализацией неприкрытого грабежа - РИА Новости, 14.11.2022
Слуцкий назвал резолюцию ООН по Украине легализацией неприкрытого грабежа
Речь идет о легализации неприкрытого грабежа на межгосударственном уровне, у Генассамблеи нет полномочий требовать репарации, сообщил РИА Новости глава думского РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T22:06
2022-11-14T22:06
2022-11-14T22:20
оон
леонид слуцкий (политик)
генеральная ассамблея оон
в мире
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лдпр
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Речь идет о легализации неприкрытого грабежа на межгосударственном уровне, у Генассамблеи нет полномочий требовать репарации, сообщил РИА Новости глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя резолюцию ООН.Генеральная ассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее"."Очередная продавленная Западом антироссийская резолюция, причем снова путем выкручивания рук и шантажа. По сути, на уровне ООН идет речь о легализации неприкрытого грабежа на межгосударственном уровне. У Генассамблея нет никаких полномочий требовать репарации", - сообщил Слуцкий.Также он назвал резолюцию "политизированным, однобоким и абсурдным с правовой точки зрения" документом, который рано или поздно обязательно "ударит бумерангом по его авторам".
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оон, леонид слуцкий (политик), генеральная ассамблея оон, в мире, украина, лдпр
ООН, Леонид Слуцкий (политик), Генеральная Ассамблея ООН, В мире, Украина, ЛДПР
22:06 14.11.2022 (обновлено: 22:20 14.11.2022)
Слуцкий назвал резолюцию ООН по Украине легализацией неприкрытого грабежа
Слуцкий назвал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине легализацией неприкрытого грабежа