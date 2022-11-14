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В Хабаровске в 2023 году по концессии построят две школы

В Хабаровске в 2023 году по концессии построят две школы - РИА Новости, 14.11.2022

В Хабаровске в 2023 году по концессии построят две школы

Две школы, на 1,2 тысячи мест каждая, построят в Хабаровске в 2023 году по концессии, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T09:48

2022-11-14T09:48

2022-11-14T09:48

хабаровский край

хабаровск

хабаровский край

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 14 ноя - РИА Новости. Две школы, на 1,2 тысячи мест каждая, построят в Хабаровске в 2023 году по концессии, сообщил губернатор Михаил Дегтярев."В 2023 году только в Хабаровске планируется построить на условиях концессии две школы на 1100 мест каждая", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после заседания оперштаба по повышению устойчивости экономики края в условиях санкций по теме реализации нацпроекта "Образование".По словам губернатора, еще одна школа на тысячу мест, построенная полностью на частные средства, может появиться по масштабному проекту "Точка будущего"."Нам необходимо определиться с местом для нее. Такой объект уже есть в Иркутске, еще один сейчас возводится в Якутске. Третий город – Хабаровск. Инициаторы – крупнейшие российские предприниматели, которые на свои деньги построят и подарят нам современную школу", - отметил губернатор.Проработать вопрос с поиском земельного участка глава региона поручил зампреду по строительству Кериму Сунгурову.По данным краевого кабмина, на реализацию всех мероприятий по нацпроекту "Образование", без учета строительства, направлено 268 миллионов рублей, из них 260 миллионов – федеральные.Как доложила губернатору на оперштабе министр образования и науки Виктория Хлебникова, все целевые результаты нацпроекта в регионе развернуты и достигнуты уже к началу учебного года 2022/2023. Речь идет о 23 новых "Точках роста" в 13 муниципальных образованиях, трех центрах профессиональных компетенций для детей с ограниченными возможностями в Переяславке, Бикине и Комсомольске-на-Амуре, восьми отремонтированных спортзалов и модернизированных спортклубов в сельских школах. Также в крае появился четвертый по счету "IT-куб" и 12 современных мастерских в техникумах."Я сам лично бываю в наших школах и техникумах, оцениваю новое оборудование, наглядно вижу современные образовательные пространства для учебы и дополнительных занятий. Приятно отмечать, как горят глаза у ребят... Поэтому очень важно, чтобы везде, по всему краю, были равные условия... Хабаровский край по уровню образования занимает первое место в ДФО и восьмое по стране", – сказал на оперштабе Дегтярев.Наряду с унифицированными для всех субъектов страны задачами нацпроекта "Образование", в Хабаровском крае реализуются собственные инициативы. Например, профориентационный проект "Учись и работай в Хабаровском крае". Вообще, на территории региона работают 12 нацпроектов, по которым развернуто 46 краевых проектов и подписано 46 соглашений, уточняют краевые власти.

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хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хабаровск, хабаровский край, михаил дегтярев