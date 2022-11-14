https://ria.ru/20221114/rossiya-1831314480.html

В Совфеде прокомментировали идею Киева исключить Россию из G20

В Совфеде прокомментировали идею Киева исключить Россию из G20 - РИА Новости, 14.11.2022

В Совфеде прокомментировали идею Киева исключить Россию из G20

Попытки Киева предложить исключить Россию из числа "Большой двадцатки" схожи с возможностями "исключить" РФ из числа стран, существующих на планете Земля,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:01

2022-11-14T12:01

2022-11-14T12:01

специальная военная операция на украине

владимир джабаров

россия

украина

политика

большая двадцатка

совет федерации рф

верховная рада украины

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Попытки Киева предложить исключить Россию из числа "Большой двадцатки" схожи с возможностями "исключить" РФ из числа стран, существующих на планете Земля, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Проект заявления об обращении к G20 с просьбой исключить Россию из состава группы внесен в Верховную раду Украины."А почему бы сразу не обратиться к мировому сообществу об исключении России из числа стран, существующих на планете Земля? Совсем поехала крыша у неонацистов киевского режима от зашкаливающей русофобии", - написал политик в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир джабаров, россия, украина, политика, большая двадцатка, совет федерации рф, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр