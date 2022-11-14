https://ria.ru/20221114/rossiya-1831314480.html
В Совфеде прокомментировали идею Киева исключить Россию из G20
В Совфеде прокомментировали идею Киева исключить Россию из G20 - РИА Новости, 14.11.2022
В Совфеде прокомментировали идею Киева исключить Россию из G20
Попытки Киева предложить исключить Россию из числа "Большой двадцатки" схожи с возможностями "исключить" РФ из числа стран, существующих на планете Земля,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:01
2022-11-14T12:01
2022-11-14T12:01
специальная военная операция на украине
владимир джабаров
россия
украина
политика
большая двадцатка
совет федерации рф
верховная рада украины
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Попытки Киева предложить исключить Россию из числа "Большой двадцатки" схожи с возможностями "исключить" РФ из числа стран, существующих на планете Земля, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Проект заявления об обращении к G20 с просьбой исключить Россию из состава группы внесен в Верховную раду Украины."А почему бы сразу не обратиться к мировому сообществу об исключении России из числа стран, существующих на планете Земля? Совсем поехала крыша у неонацистов киевского режима от зашкаливающей русофобии", - написал политик в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Совфеде прокомментировали идею Киева исключить Россию из G20
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