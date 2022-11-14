https://ria.ru/20221114/rosaviatsiya-1831266661.html

Росавиация перераспределила девять миллиардов рублей субсидий на полеты

Росавиация перераспределила девять миллиардов рублей субсидий на полеты - РИА Новости, 14.11.2022

Росавиация перераспределила девять миллиардов рублей субсидий на полеты

Росавиация перераспределила 9 миллиардов рублей субсидий на полеты по России, их получат 19 российских авиакомпаний, говорится в релизе ведомства. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T09:22

2022-11-14T09:22

2022-11-14T11:07

экономика

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Росавиация перераспределила 9 миллиардов рублей субсидий на полеты по России, их получат 19 российских авиакомпаний, говорится в релизе ведомства."Федеральное агентство воздушного транспорта информирует о результатах дополнительного отбора получателей субсидии – авиакомпаний, которым будут частично возмещены операционные расходы на осуществление перевозок по внутренним воздушным линиям", - говорится в сообщении.Положительное решение о перераспределении экономии средств субсидии принято в отношении 19 авиакомпаний в России, уточняет ведомство. Господдержка направлена на погашение расходов авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки в период с апреля по октябрь. Также она призвана обеспечить продолжение деятельности перевозчиков и сохранение авиаперсонала.Всего за счет средств федерального бюджета из резервного фонда авиакомпаниям России будет предоставлено 100 миллиардов рублей, указывает Росавиация. Ранее, за апрель-сентябрь, в рамках заключенных с авиакомпаниями соответствующих соглашений по этой программе субсидирования выплачен 91 миллиард рублей, и в целях полной реализации программы позднее в ноябре будут осуществлены выплаты оставшейся суммы выделенной субсидии.Такая мера господдержки, отмечает Росавиация, позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предоставить гражданам доступные авиаперелеты.

https://ria.ru/20221025/mintrans-1826693204.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221108/polety-1829879631.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм