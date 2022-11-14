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Росавиация перераспределила девять миллиардов рублей субсидий на полеты - РИА Новости, 14.11.2022
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Туризм
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Росавиация перераспределила девять миллиардов рублей субсидий на полеты
Росавиация перераспределила девять миллиардов рублей субсидий на полеты - РИА Новости, 14.11.2022
Росавиация перераспределила девять миллиардов рублей субсидий на полеты
Росавиация перераспределила 9 миллиардов рублей субсидий на полеты по России, их получат 19 российских авиакомпаний, говорится в релизе ведомства. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T09:22
2022-11-14T11:07
экономика
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Росавиация перераспределила 9 миллиардов рублей субсидий на полеты по России, их получат 19 российских авиакомпаний, говорится в релизе ведомства."Федеральное агентство воздушного транспорта информирует о результатах дополнительного отбора получателей субсидии – авиакомпаний, которым будут частично возмещены операционные расходы на осуществление перевозок по внутренним воздушным линиям", - говорится в сообщении.Положительное решение о перераспределении экономии средств субсидии принято в отношении 19 авиакомпаний в России, уточняет ведомство. Господдержка направлена на погашение расходов авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки в период с апреля по октябрь. Также она призвана обеспечить продолжение деятельности перевозчиков и сохранение авиаперсонала.Всего за счет средств федерального бюджета из резервного фонда авиакомпаниям России будет предоставлено 100 миллиардов рублей, указывает Росавиация. Ранее, за апрель-сентябрь, в рамках заключенных с авиакомпаниями соответствующих соглашений по этой программе субсидирования выплачен 91 миллиард рублей, и в целях полной реализации программы позднее в ноябре будут осуществлены выплаты оставшейся суммы выделенной субсидии.Такая мера господдержки, отмечает Росавиация, позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предоставить гражданам доступные авиаперелеты.
https://ria.ru/20221025/mintrans-1826693204.html
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экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Экономика, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Новости - Туризм
09:22 14.11.2022 (обновлено: 11:07 14.11.2022)
 
Росавиация перераспределила девять миллиардов рублей субсидий на полеты

Росавиация перераспределила девять миллиардов рублей субсидий на полеты по России

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Росавиация перераспределила 9 миллиардов рублей субсидий на полеты по России, их получат 19 российских авиакомпаний, говорится в релизе ведомства.
"Федеральное агентство воздушного транспорта информирует о результатах дополнительного отбора получателей субсидии – авиакомпаний, которым будут частично возмещены операционные расходы на осуществление перевозок по внутренним воздушным линиям", - говорится в сообщении.
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Положительное решение о перераспределении экономии средств субсидии принято в отношении 19 авиакомпаний в России, уточняет ведомство. Господдержка направлена на погашение расходов авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки в период с апреля по октябрь. Также она призвана обеспечить продолжение деятельности перевозчиков и сохранение авиаперсонала.
Всего за счет средств федерального бюджета из резервного фонда авиакомпаниям России будет предоставлено 100 миллиардов рублей, указывает Росавиация. Ранее, за апрель-сентябрь, в рамках заключенных с авиакомпаниями соответствующих соглашений по этой программе субсидирования выплачен 91 миллиард рублей, и в целях полной реализации программы позднее в ноябре будут осуществлены выплаты оставшейся суммы выделенной субсидии.
Такая мера господдержки, отмечает Росавиация, позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предоставить гражданам доступные авиаперелеты.
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