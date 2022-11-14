https://ria.ru/20221114/rosaviatsiya-1831266661.html
Росавиация перераспределила девять миллиардов рублей субсидий на полеты
Росавиация перераспределила девять миллиардов рублей субсидий на полеты - РИА Новости, 14.11.2022
Росавиация перераспределила девять миллиардов рублей субсидий на полеты
Росавиация перераспределила 9 миллиардов рублей субсидий на полеты по России, их получат 19 российских авиакомпаний, говорится в релизе ведомства. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T09:22
2022-11-14T09:22
2022-11-14T11:07
экономика
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Росавиация перераспределила 9 миллиардов рублей субсидий на полеты по России, их получат 19 российских авиакомпаний, говорится в релизе ведомства."Федеральное агентство воздушного транспорта информирует о результатах дополнительного отбора получателей субсидии – авиакомпаний, которым будут частично возмещены операционные расходы на осуществление перевозок по внутренним воздушным линиям", - говорится в сообщении.Положительное решение о перераспределении экономии средств субсидии принято в отношении 19 авиакомпаний в России, уточняет ведомство. Господдержка направлена на погашение расходов авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки в период с апреля по октябрь. Также она призвана обеспечить продолжение деятельности перевозчиков и сохранение авиаперсонала.Всего за счет средств федерального бюджета из резервного фонда авиакомпаниям России будет предоставлено 100 миллиардов рублей, указывает Росавиация. Ранее, за апрель-сентябрь, в рамках заключенных с авиакомпаниями соответствующих соглашений по этой программе субсидирования выплачен 91 миллиард рублей, и в целях полной реализации программы позднее в ноябре будут осуществлены выплаты оставшейся суммы выделенной субсидии.Такая мера господдержки, отмечает Росавиация, позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предоставить гражданам доступные авиаперелеты.
https://ria.ru/20221025/mintrans-1826693204.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221108/polety-1829879631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Экономика, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Новости - Туризм
09:22 14.11.2022 (обновлено: 11:07 14.11.2022)
Росавиация перераспределила девять миллиардов рублей субсидий на полеты
Росавиация перераспределила девять миллиардов рублей субсидий на полеты по России
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Росавиация перераспределила 9 миллиардов рублей субсидий на полеты по России, их получат 19 российских авиакомпаний, говорится в релизе
ведомства.
"Федеральное агентство воздушного транспорта информирует о результатах дополнительного отбора получателей субсидии – авиакомпаний, которым будут частично возмещены операционные расходы на осуществление перевозок по внутренним воздушным линиям", - говорится в сообщении.
Положительное решение о перераспределении экономии средств субсидии принято в отношении 19 авиакомпаний в России, уточняет ведомство. Господдержка направлена на погашение расходов авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки в период с апреля по октябрь. Также она призвана обеспечить продолжение деятельности перевозчиков и сохранение авиаперсонала.
Всего за счет средств федерального бюджета из резервного фонда авиакомпаниям России будет предоставлено 100 миллиардов рублей, указывает Росавиация. Ранее, за апрель-сентябрь, в рамках заключенных с авиакомпаниями соответствующих соглашений по этой программе субсидирования выплачен 91 миллиард рублей, и в целях полной реализации программы позднее в ноябре будут осуществлены выплаты оставшейся суммы выделенной субсидии.
Такая мера господдержки, отмечает Росавиация, позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предоставить гражданам доступные авиаперелеты.