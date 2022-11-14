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Производство предприятий вагоностроения Алтая выросло почти на четверть - РИА Новости, 14.11.2022
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Алтайский край
https://ria.ru/20221114/proizvodstvo-1831418808.html
Производство предприятий вагоностроения Алтая выросло почти на четверть
Производство предприятий вагоностроения Алтая выросло почти на четверть - РИА Новости, 14.11.2022
Производство предприятий вагоностроения Алтая выросло почти на четверть
Предприятия вагоностроения Алтайского края увеличили объемы производства за год почти на 25%, заявил глава региона Виктор Томенко президенту РФ Владимиру Путину РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:01
2022-11-14T17:01
алтайский край
экономика
виктор томенко
алтайский край
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БАРНАУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Предприятия вагоностроения Алтайского края увеличили объемы производства за год почти на 25%, заявил глава региона Виктор Томенко президенту РФ Владимиру Путину на рабочей встрече, проведённой в режиме видеоконференции."За январь-август индекс промышленного производства по сравнению с прошлым годом – более 101%, 101,2%. Положительная динамика в машиностроении отмечается у нас. Наши предприятия вагоностроения увеличили свои объёмы производства за прошедший период этого года почти на четверть, на 25%, производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов – на 17%, а трансформаторов и электрического оборудования – на 15% рост", - заявил губернатор.
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экономика, виктор томенко, алтайский край
Алтайский край, Экономика, Виктор Томенко, Алтайский край
17:01 14.11.2022
 

Производство предприятий вагоностроения Алтая выросло почти на четверть

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Предприятия вагоностроения Алтайского края увеличили объемы производства за год почти на 25%, заявил глава региона Виктор Томенко президенту РФ Владимиру Путину на рабочей встрече, проведённой в режиме видеоконференции.
"За январь-август индекс промышленного производства по сравнению с прошлым годом – более 101%, 101,2%. Положительная динамика в машиностроении отмечается у нас. Наши предприятия вагоностроения увеличили свои объёмы производства за прошедший период этого года почти на четверть, на 25%, производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов – на 17%, а трансформаторов и электрического оборудования – на 15% рост", - заявил губернатор.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 17:00Алтайский край
Губернатор Алтайского края рассказал Путину о качестве собранной пшеницы
 
Алтайский крайЭкономикаВиктор ТоменкоАлтайский край
 
 
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