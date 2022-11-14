https://ria.ru/20221114/proizvodstvo-1831418808.html

Производство предприятий вагоностроения Алтая выросло почти на четверть

Производство предприятий вагоностроения Алтая выросло почти на четверть - РИА Новости, 14.11.2022

Производство предприятий вагоностроения Алтая выросло почти на четверть

Предприятия вагоностроения Алтайского края увеличили объемы производства за год почти на 25%, заявил глава региона Виктор Томенко президенту РФ Владимиру Путину РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:01

2022-11-14T17:01

2022-11-14T17:01

алтайский край

экономика

виктор томенко

алтайский край

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БАРНАУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Предприятия вагоностроения Алтайского края увеличили объемы производства за год почти на 25%, заявил глава региона Виктор Томенко президенту РФ Владимиру Путину на рабочей встрече, проведённой в режиме видеоконференции."За январь-август индекс промышленного производства по сравнению с прошлым годом – более 101%, 101,2%. Положительная динамика в машиностроении отмечается у нас. Наши предприятия вагоностроения увеличили свои объёмы производства за прошедший период этого года почти на четверть, на 25%, производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов – на 17%, а трансформаторов и электрического оборудования – на 15% рост", - заявил губернатор.

https://ria.ru/20221114/pshenitsa-1831418664.html

алтайский край

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, виктор томенко, алтайский край