https://ria.ru/20221114/prodovolstvie-1831312002.html

Россия выполняет обязательства по поставкам продовольствия, считает сенатор

Россия выполняет обязательства по поставкам продовольствия, считает сенатор - РИА Новости, 14.11.2022

Россия выполняет обязательства по поставкам продовольствия, считает сенатор

Россия выполняет свои обязательства в рамках договоров по поставкам продовольствия, в том числе в беднейшие страны, заявил первый замглавы аграрного комитета... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:57

2022-11-14T11:57

2022-11-14T11:57

алексей майоров

россия

великобритания

совет федерации рф

продовольствие

политика

риши сунак

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия выполняет свои обязательства в рамках договоров по поставкам продовольствия, в том числе в беднейшие страны, заявил первый замглавы аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров.Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак написал статью для газеты Telegraph, в которой обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие".Сунак также высказался в поддержку позиции генсека ООН о необходимости обеспечения продолжения поставок зерна по Черному морю. Политик призвал все страны, которые могут производить больше продуктов питания или высвободить запасы, поступать именно так, чтобы помочь увеличить поставки.Он также напомнил, что наша страна неоднократно говорила о необходимости оказывать помощь беднейшим странам.Заявление Сунака в отношении РФ сенатор охарактеризовал как "некомпетентность"."Они пытаются свои проблемы перевалить на нас", - сказал парламентарий, добавив, что у Великобритании свои сложности на продовольственном рынке.

https://ria.ru/20221112/kuleba-1831014448.html

https://ria.ru/20221111/zerno-1830836645.html

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

алексей майоров, россия, великобритания, совет федерации рф, продовольствие, политика, риши сунак