Россия выполняет обязательства по поставкам продовольствия, считает сенатор
Сенатор Майоров: Россия четко выполняет свои обязательства по поставкам продовольствия
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров
Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров . Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия выполняет свои обязательства в рамках договоров по поставкам продовольствия, в том числе в беднейшие страны, заявил первый замглавы аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак написал статью для газеты Telegraph, в которой обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие".
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Сунак также высказался в поддержку позиции генсека ООН о необходимости обеспечения продолжения поставок зерна по Черному морю. Политик призвал все страны, которые могут производить больше продуктов питания или высвободить запасы, поступать именно так, чтобы помочь увеличить поставки.
"Россия четко выполняет свои обязательства по поставкам продовольствия в рамках договоров", - сказал Майоров.
Он также напомнил, что наша страна неоднократно говорила о необходимости оказывать помощь беднейшим странам.
Заявление Сунака в отношении РФ сенатор охарактеризовал как "некомпетентность".
"Они пытаются свои проблемы перевалить на нас", - сказал парламентарий, добавив, что у Великобритании свои сложности на продовольственном рынке.
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