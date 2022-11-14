https://ria.ru/20221114/predstavitelstvo-1831295507.html
Фонд "Сколково" открывает представительство в Индии
Фонд "Сколково" открывает представительство в Индии - РИА Новости, 14.11.2022
Фонд "Сколково" открывает представительство в Индии
Фонд "Сколково" во вторник откроет официальное представительство в Нью-Дели с целью укрепления сотрудничества между российским и индийским технологическим... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:25
2022-11-14T11:25
2022-11-14T11:25
россия
фонд "сколково"
индия
нью-дели
экономика
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Фонд "Сколково" во вторник откроет официальное представительство в Нью-Дели с целью укрепления сотрудничества между российским и индийским технологическим сообществом и упрощения вывода высокотехнологичных продуктов на локальные рынки, сообщает пресс-служба фонда.Основными направлениями работы представительства станут сопровождение сделок между индийскими компаниями и стартапами и партнерами "Сколково", продвижение услуг фонда для зарубежных компаний, организация визитов и поддержка участия в бизнес-мероприятиях, проведение консультаций, образовательных программ и исследований.Представительство "Сколково" возглавит Михаил Гусев, имеющий обширный опыт работы в Индии."Индия, очевидно, является точкой притяжения для технологических компаний со всего мира: в 2022 году рост ее экономики составил 6,5%, а доля ВВП в секторе информационно-компьютерных технологий – 13%. Старт работы представительства "Сколково" в Индии открывает перед всем сообществом российских технологических компаний широкие возможности выхода на новый рынок, обладающий огромным потенциалом. Наша задача – ускорить и упростить этот процесс для сколковских резидентов и партнеров", - приводится в сообщении комментарий вице-президента по региональному и международному развитию Фонда "Сколково" Юрия Сапрыкина.В своей работе представительство будет опираться на опыт сотрудничества с партнерами – Индийской палатой международного бизнеса (ICIB), Национальным агентством содействия и поощрения инвестиций Индии Invest India, Конфедерацией индийской промышленности (CII), Национальной ассоциацией сервисных компаний (NASSCOM) и другими институтами при поддержке посольства и торгпредства РФ в Индии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фонд "сколково", индия, нью-дели, экономика
Россия, Фонд "Сколково", Индия, Нью-Дели, Экономика
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Фонд "Сколково" во вторник откроет официальное представительство в Нью-Дели с целью укрепления сотрудничества между российским и индийским технологическим сообществом и упрощения вывода высокотехнологичных продуктов на локальные рынки, сообщает пресс-служба фонда.
Основными направлениями работы представительства станут сопровождение сделок между индийскими компаниями и стартапами и партнерами "Сколково", продвижение услуг фонда для зарубежных компаний, организация визитов и поддержка участия в бизнес-мероприятиях, проведение консультаций, образовательных программ и исследований.
Представительство "Сколково" возглавит Михаил Гусев, имеющий обширный опыт работы в Индии.
"Индия, очевидно, является точкой притяжения для технологических компаний со всего мира: в 2022 году рост ее экономики составил 6,5%, а доля ВВП в секторе информационно-компьютерных технологий – 13%. Старт работы представительства "Сколково" в Индии открывает перед всем сообществом российских технологических компаний широкие возможности выхода на новый рынок, обладающий огромным потенциалом. Наша задача – ускорить и упростить этот процесс для сколковских резидентов и партнеров", - приводится в сообщении комментарий вице-президента по региональному и международному развитию Фонда "Сколково"
Юрия Сапрыкина.
В своей работе представительство будет опираться на опыт сотрудничества с партнерами – Индийской палатой международного бизнеса (ICIB), Национальным агентством содействия и поощрения инвестиций Индии Invest India, Конфедерацией индийской промышленности (CII), Национальной ассоциацией сервисных компаний (NASSCOM) и другими институтами при поддержке посольства и торгпредства РФ
в Индии.