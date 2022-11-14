https://ria.ru/20221114/pozhar-1831446884.html
Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 2500 квадратных метров
Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 2500 квадратных метров - РИА Новости, 14.11.2022
Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 2500 квадратных метров
До 2,5 тысячи квадратных метров увеличилась площадь пожара в здании на территории бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:37
2022-11-14T18:37
2022-11-14T18:45
происшествия
подольск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. До 2,5 тысячи квадратных метров увеличилась площадь пожара в здании на территории бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.До этого спасательное ведомство информировало о площади пожара в 1,8 тысячи "квадратов". Самостоятельно эвакуироваться смогли 150 человек. Предварительно, пострадавших и погибших нет.Кроме того, в ведомстве сообщили об обрушении перекрытий между 3 и 4 этажами в горящем здании на территории бывшего завода.В пресс-службе МЧС РФ в свою очередь добавили, что тушение осложняют высокая пожарная загрузка, сложная планировка здания и сильный боковой ветер, однако угрозы соседним строениям нет.Завод был построен американской компанией еще в 1900 году, тогда на заводе выпускали швейные машины. В ноябре 1918 года "Зингер" национализировали, с 2004 года завод носит название "Торговый дом "Зигзаг".
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Пожар на бывшем заводе "Зингер" в Подмосковье
Пожар на бывшем заводе "Зингер" в Подмосковье
2022-11-14T18:37
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РИА Новости
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происшествия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:37 14.11.2022 (обновлено: 18:45 14.11.2022)
Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 2500 квадратных метров
Площадь пожара на территории завода "Зингер" в Подольске выросла до 2500 квадратных метров
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. До 2,5 тысячи квадратных метров увеличилась площадь пожара в здании на территории бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
До этого спасательное ведомство информировало о площади пожара в 1,8 тысячи "квадратов". Самостоятельно эвакуироваться смогли 150 человек. Предварительно, пострадавших и погибших нет.
"Площадь пожара - 2,5 тысячи квадратных метров. К тушению пожара привлекается 96 человек и 31 единица техники", - сказали в ведомстве.
Кроме того, в ведомстве сообщили об обрушении перекрытий между 3 и 4 этажами в горящем здании на территории бывшего завода.
В пресс-службе МЧС РФ
в свою очередь добавили, что тушение осложняют высокая пожарная загрузка, сложная планировка здания и сильный боковой ветер, однако угрозы соседним строениям нет.
Завод был построен американской компанией еще в 1900 году, тогда на заводе выпускали швейные машины. В ноябре 1918 года "Зингер" национализировали, с 2004 года завод носит название "Торговый дом "Зигзаг".