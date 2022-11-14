https://ria.ru/20221114/pozhar-1831446884.html

Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 2500 квадратных метров

Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 2500 квадратных метров - РИА Новости, 14.11.2022

Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 2500 квадратных метров

До 2,5 тысячи квадратных метров увеличилась площадь пожара в здании на территории бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T18:37

2022-11-14T18:37

2022-11-14T18:45

происшествия

подольск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. До 2,5 тысячи квадратных метров увеличилась площадь пожара в здании на территории бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.До этого спасательное ведомство информировало о площади пожара в 1,8 тысячи "квадратов". Самостоятельно эвакуироваться смогли 150 человек. Предварительно, пострадавших и погибших нет.Кроме того, в ведомстве сообщили об обрушении перекрытий между 3 и 4 этажами в горящем здании на территории бывшего завода.В пресс-службе МЧС РФ в свою очередь добавили, что тушение осложняют высокая пожарная загрузка, сложная планировка здания и сильный боковой ветер, однако угрозы соседним строениям нет.Завод был построен американской компанией еще в 1900 году, тогда на заводе выпускали швейные машины. В ноябре 1918 года "Зингер" национализировали, с 2004 года завод носит название "Торговый дом "Зигзаг".

https://ria.ru/20220909/pozhary-1815667191.html

подольск

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Пожар на бывшем заводе "Зингер" в Подмосковье Пожар на бывшем заводе "Зингер" в Подмосковье 2022-11-14T18:37 true PT0M09S

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происшествия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)