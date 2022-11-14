https://ria.ru/20221114/pereselentsy-1831457389.html
Около 500 переселенцев прибыло в Адыгею из Херсонской области
Около 500 переселенцев прибыло в Адыгею из Херсонской области - РИА Новости, 14.11.2022
Около 500 переселенцев прибыло в Адыгею из Херсонской области
Около 500 переселенцев, вынужденно покинувших свои дома в Херсонской области, прибыло в Адыгею, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T19:27
2022-11-14T19:27
2022-11-14T19:27
республика адыгея
мурат кумпилов
теучежский район
майкопский район
херсонская область
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МАЙКОП, 14 ноя – РИА Новости. Около 500 переселенцев, вынужденно покинувших свои дома в Херсонской области, прибыло в Адыгею, сообщил глава республики Мурат Кумпилов."Накануне поздно вечером в Адыгею прибыло около 500 переселенцев из Херсонской области. Среди них – около ста детей, есть пожилые люди, одиноко проживающие. Многие целыми семьями вынуждены покинуть свои родные дома. Каждому мы окажем необходимую помощь", – заявил Кумпилов, слова которого приводит его пресс-служба.По данным республиканских властей, одна группа беженцев уехала в Теучежский район, большая часть прибывших поселена в Майкопском районе - на турбазах "Горная", "Лань" и "Турист".Уточняется, что глава Адыгеи посетил все пункты временного размещения и проследил, чтобы там было организовано бесплатное питание, медобслуживание, оказывалась психологическая помощь. Во время встречи с переселенцами Кумпилов заверил их, что власти Адыгеи предпримут все необходимое для их обустройства и решения насущных проблем, каждому помогут оформить документы, в том числе для получения необходимых выплат, детей устроят в школы и детсады, будут возить на экскурсии и знакомить с достопримечательностями республики.
https://ria.ru/20221017/amunitsiya-1824660077.html
теучежский район
майкопский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, теучежский район, майкопский район, херсонская область
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Теучежский район, Майкопский район, Херсонская область
МАЙКОП, 14 ноя – РИА Новости. Около 500 переселенцев, вынужденно покинувших свои дома в Херсонской области, прибыло в Адыгею, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
"Накануне поздно вечером в Адыгею прибыло около 500 переселенцев из Херсонской области. Среди них – около ста детей, есть пожилые люди, одиноко проживающие. Многие целыми семьями вынуждены покинуть свои родные дома. Каждому мы окажем необходимую помощь", – заявил Кумпилов, слова которого приводит его пресс-служба.
По данным республиканских властей, одна группа беженцев уехала в Теучежский район
, большая часть прибывших поселена в Майкопском районе
- на турбазах "Горная", "Лань" и "Турист".
Уточняется, что глава Адыгеи посетил все пункты временного размещения и проследил, чтобы там было организовано бесплатное питание, медобслуживание, оказывалась психологическая помощь. Во время встречи с переселенцами Кумпилов заверил их, что власти Адыгеи предпримут все необходимое для их обустройства и решения насущных проблем, каждому помогут оформить документы, в том числе для получения необходимых выплат, детей устроят в школы и детсады, будут возить на экскурсии и знакомить с достопримечательностями республики.