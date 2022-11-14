Рейтинг@Mail.ru
Около 500 переселенцев прибыло в Адыгею из Херсонской области - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
https://ria.ru/20221114/pereselentsy-1831457389.html
Около 500 переселенцев прибыло в Адыгею из Херсонской области
Около 500 переселенцев прибыло в Адыгею из Херсонской области - РИА Новости, 14.11.2022
Около 500 переселенцев прибыло в Адыгею из Херсонской области
Около 500 переселенцев, вынужденно покинувших свои дома в Херсонской области, прибыло в Адыгею, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T19:27
2022-11-14T19:27
республика адыгея
мурат кумпилов
теучежский район
майкопский район
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831454698_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_356e4340613bf3f62792df13a6169ef8.jpg
МАЙКОП, 14 ноя – РИА Новости. Около 500 переселенцев, вынужденно покинувших свои дома в Херсонской области, прибыло в Адыгею, сообщил глава республики Мурат Кумпилов."Накануне поздно вечером в Адыгею прибыло около 500 переселенцев из Херсонской области. Среди них – около ста детей, есть пожилые люди, одиноко проживающие. Многие целыми семьями вынуждены покинуть свои родные дома. Каждому мы окажем необходимую помощь", – заявил Кумпилов, слова которого приводит его пресс-служба.По данным республиканских властей, одна группа беженцев уехала в Теучежский район, большая часть прибывших поселена в Майкопском районе - на турбазах "Горная", "Лань" и "Турист".Уточняется, что глава Адыгеи посетил все пункты временного размещения и проследил, чтобы там было организовано бесплатное питание, медобслуживание, оказывалась психологическая помощь. Во время встречи с переселенцами Кумпилов заверил их, что власти Адыгеи предпримут все необходимое для их обустройства и решения насущных проблем, каждому помогут оформить документы, в том числе для получения необходимых выплат, детей устроят в школы и детсады, будут возить на экскурсии и знакомить с достопримечательностями республики.
https://ria.ru/20221017/amunitsiya-1824660077.html
теучежский район
майкопский район
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831454698_39:0:1639:1200_1920x0_80_0_0_29c0c8276ba12a69782b0fa0f95cd3d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурат кумпилов, теучежский район, майкопский район, херсонская область
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Теучежский район, Майкопский район, Херсонская область
19:27 14.11.2022
 

Около 500 переселенцев прибыло в Адыгею из Херсонской области

© Фото : Пресс-служба Главы Республики АдыгеяПереселенцы из Херсонской области на железнодорожном вокзале в Майкопе
Переселенцы из Херсонской области на железнодорожном вокзале в Майкопе - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Адыгея
Переселенцы из Херсонской области на железнодорожном вокзале в Майкопе
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 14 ноя – РИА Новости. Около 500 переселенцев, вынужденно покинувших свои дома в Херсонской области, прибыло в Адыгею, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
"Накануне поздно вечером в Адыгею прибыло около 500 переселенцев из Херсонской области. Среди них – около ста детей, есть пожилые люди, одиноко проживающие. Многие целыми семьями вынуждены покинуть свои родные дома. Каждому мы окажем необходимую помощь", – заявил Кумпилов, слова которого приводит его пресс-служба.
По данным республиканских властей, одна группа беженцев уехала в Теучежский район, большая часть прибывших поселена в Майкопском районе - на турбазах "Горная", "Лань" и "Турист".
Уточняется, что глава Адыгеи посетил все пункты временного размещения и проследил, чтобы там было организовано бесплатное питание, медобслуживание, оказывалась психологическая помощь. Во время встречи с переселенцами Кумпилов заверил их, что власти Адыгеи предпримут все необходимое для их обустройства и решения насущных проблем, каждому помогут оформить документы, в том числе для получения необходимых выплат, детей устроят в школы и детсады, будут возить на экскурсии и знакомить с достопримечательностями республики.
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 17:14Республика Адыгея
В Адыгее закупают амуницию для мобилизованных
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловТеучежский районМайкопский районХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала