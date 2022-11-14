https://ria.ru/20221114/pereselentsy-1831457389.html

Около 500 переселенцев прибыло в Адыгею из Херсонской области

Около 500 переселенцев прибыло в Адыгею из Херсонской области - РИА Новости, 14.11.2022

Около 500 переселенцев прибыло в Адыгею из Херсонской области

Около 500 переселенцев, вынужденно покинувших свои дома в Херсонской области, прибыло в Адыгею, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T19:27

2022-11-14T19:27

2022-11-14T19:27

республика адыгея

мурат кумпилов

теучежский район

майкопский район

херсонская область

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МАЙКОП, 14 ноя – РИА Новости. Около 500 переселенцев, вынужденно покинувших свои дома в Херсонской области, прибыло в Адыгею, сообщил глава республики Мурат Кумпилов."Накануне поздно вечером в Адыгею прибыло около 500 переселенцев из Херсонской области. Среди них – около ста детей, есть пожилые люди, одиноко проживающие. Многие целыми семьями вынуждены покинуть свои родные дома. Каждому мы окажем необходимую помощь", – заявил Кумпилов, слова которого приводит его пресс-служба.По данным республиканских властей, одна группа беженцев уехала в Теучежский район, большая часть прибывших поселена в Майкопском районе - на турбазах "Горная", "Лань" и "Турист".Уточняется, что глава Адыгеи посетил все пункты временного размещения и проследил, чтобы там было организовано бесплатное питание, медобслуживание, оказывалась психологическая помощь. Во время встречи с переселенцами Кумпилов заверил их, что власти Адыгеи предпримут все необходимое для их обустройства и решения насущных проблем, каждому помогут оформить документы, в том числе для получения необходимых выплат, детей устроят в школы и детсады, будут возить на экскурсии и знакомить с достопримечательностями республики.

https://ria.ru/20221017/amunitsiya-1824660077.html

теучежский район

майкопский район

херсонская область

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Алёна Пава

мурат кумпилов, теучежский район, майкопский район, херсонская область