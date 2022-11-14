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Байден назвал переговоры с Си Цзиньпином на саммите G20 откровенными - РИА Новости, 14.11.2022
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Байден назвал переговоры с Си Цзиньпином на саммите G20 откровенными
Байден назвал переговоры с Си Цзиньпином на саммите G20 откровенными - РИА Новости, 14.11.2022
Байден назвал переговоры с Си Цзиньпином на саммите G20 откровенными
Президент США Джо Байден оценил состоявшиеся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 как "открытые и откровенные". РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:16
2022-11-14T17:27
в мире
си цзиньпин
большая двадцатка
саммит g20
джо байден
сша
китай
индонезия
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ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден оценил состоявшиеся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 как "открытые и откровенные"."Мы только что провели открытую и откровенную беседу", - сказал Байден журналистам по итогам прошедших на полях саммита Большой двадцатки в Индонезии переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, он довел до сведения китайского лидера, что США "будут защищать интересы США". "Мы будем энергично конкурировать, но я не ищу конфликта", - сказал Байден.Ранее Белый дом сообщил, что Байден заявил китайскому коллеге, что Вашингтон продолжит "энергично конкурировать" с Пекином, однако это соперничество не должно перерасти в конфликт.По сообщению пресс-службы Белого дома, лидеры двух стран также обсудили ситуацию вокруг Тайваня. В этой связи президент США заверил лидера КНР, что политика Вашингтона в отношении острова не претерпела изменений.
https://ria.ru/20221114/kitay-1831417736.html
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в мире, си цзиньпин, большая двадцатка, саммит g20, джо байден, сша, китай, индонезия
В мире, Си Цзиньпин, Большая двадцатка, Саммит G20, Джо Байден, США, Китай, Индонезия
17:16 14.11.2022 (обновлено: 17:27 14.11.2022)
 
Байден назвал переговоры с Си Цзиньпином на саммите G20 откровенными

Байден назвал переговоры с Си Цзиньпином на саммите G20 открытыми и откровенными

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден оценил состоявшиеся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 как "открытые и откровенные".
"Мы только что провели открытую и откровенную беседу", - сказал Байден журналистам по итогам прошедших на полях саммита Большой двадцатки в Индонезии переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, он довел до сведения китайского лидера, что США "будут защищать интересы США". "Мы будем энергично конкурировать, но я не ищу конфликта", - сказал Байден.
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Ранее Белый дом сообщил, что Байден заявил китайскому коллеге, что Вашингтон продолжит "энергично конкурировать" с Пекином, однако это соперничество не должно перерасти в конфликт.
По сообщению пресс-службы Белого дома, лидеры двух стран также обсудили ситуацию вокруг Тайваня. В этой связи президент США заверил лидера КНР, что политика Вашингтона в отношении острова не претерпела изменений.
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В миреСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаСаммит G20Джо БайденСШАКитайИндонезия
 
 
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