https://ria.ru/20221114/peregovory-1831423346.html

Байден назвал переговоры с Си Цзиньпином на саммите G20 откровенными

Байден назвал переговоры с Си Цзиньпином на саммите G20 откровенными - РИА Новости, 14.11.2022

Байден назвал переговоры с Си Цзиньпином на саммите G20 откровенными

Президент США Джо Байден оценил состоявшиеся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 как "открытые и откровенные". РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:16

2022-11-14T17:16

2022-11-14T17:27

в мире

си цзиньпин

большая двадцатка

саммит g20

джо байден

сша

китай

индонезия

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ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден оценил состоявшиеся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 как "открытые и откровенные"."Мы только что провели открытую и откровенную беседу", - сказал Байден журналистам по итогам прошедших на полях саммита Большой двадцатки в Индонезии переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, он довел до сведения китайского лидера, что США "будут защищать интересы США". "Мы будем энергично конкурировать, но я не ищу конфликта", - сказал Байден.Ранее Белый дом сообщил, что Байден заявил китайскому коллеге, что Вашингтон продолжит "энергично конкурировать" с Пекином, однако это соперничество не должно перерасти в конфликт.По сообщению пресс-службы Белого дома, лидеры двух стран также обсудили ситуацию вокруг Тайваня. В этой связи президент США заверил лидера КНР, что политика Вашингтона в отношении острова не претерпела изменений.

https://ria.ru/20221114/kitay-1831417736.html

https://ria.ru/20221114/krizis-1831294790.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, си цзиньпин, большая двадцатка, саммит g20, джо байден, сша, китай, индонезия