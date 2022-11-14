https://ria.ru/20221114/peregovory-1831317336.html

МИД: Франция и Австрия не прилагают усилия для переговоров Москвы и Киева

МИД: Франция и Австрия не прилагают усилия для переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 14.11.2022

МИД: Франция и Австрия не прилагают усилия для переговоров Москвы и Киева

Москва не видит никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии для переговоров России и Украины, заявил замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:05

2022-11-14T12:05

2022-11-14T12:05

в мире

александр грушко

эммануэль макрон

александер шалленберг

франция

австрия

россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Москва не видит никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии для переговоров России и Украины, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Это риторика. Никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии мы не наблюдаем", - сказал он журналистам.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны сели за стол переговоров.Глава МИД Австрии Александер Шалленберг также отметил, что дверь для переговоров между Москвой и Киевом должна оставаться открытой.

https://ria.ru/20221114/g20-1831282618.html

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в мире, александр грушко, эммануэль макрон, александер шалленберг, франция, австрия, россия, украина