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МИД: Франция и Австрия не прилагают усилия для переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 14.11.2022
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МИД: Франция и Австрия не прилагают усилия для переговоров Москвы и Киева
МИД: Франция и Австрия не прилагают усилия для переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 14.11.2022
МИД: Франция и Австрия не прилагают усилия для переговоров Москвы и Киева
Москва не видит никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии для переговоров России и Украины, заявил замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:05
2022-11-14T12:05
в мире
александр грушко
эммануэль макрон
александер шалленберг
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Москва не видит никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии для переговоров России и Украины, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Это риторика. Никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии мы не наблюдаем", - сказал он журналистам.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны сели за стол переговоров.Глава МИД Австрии Александер Шалленберг также отметил, что дверь для переговоров между Москвой и Киевом должна оставаться открытой.
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в мире, александр грушко, эммануэль макрон, александер шалленберг, франция, австрия, россия, украина
В мире, Александр Грушко, Эммануэль Макрон, Александер Шалленберг, Франция, Австрия, Россия, Украина
12:05 14.11.2022
 
МИД: Франция и Австрия не прилагают усилия для переговоров Москвы и Киева

МИД: Россия не видит никаких усилий Франции и Австрии для переговоров Москвы и Киева

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Москва не видит никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии для переговоров России и Украины, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Это риторика. Никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии мы не наблюдаем", - сказал он журналистам.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы стороны сели за стол переговоров.
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг также отметил, что дверь для переговоров между Москвой и Киевом должна оставаться открытой.
Подготовка к саммиту G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 10:53
В Киеве предложили попросить G20 исключить Россию из состава группы
 
В миреАлександр ГрушкоЭммануэль МакронАлександер ШалленбергФранцияАвстрияРоссияУкраина
 
 
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